Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Весенний гардероб перезагружается: эти кроссовки делают ставку на бархат и романтику в 2026 году

Бархатные кроссовки Autry с бантом стали трендом весны 2026
Моя семья » Красота и стиль

Комфорт давно перестал противоречить стилю, и весна 2026 года лишь закрепляет этот тренд. Кроссовки уверенно выходят за рамки утилитарной обуви и становятся выразительной частью образа. В новом сезоне дизайнеры делают ставку на фактуры, мягкие оттенки и продуманные детали, которые задают настроение всему гардеробу. Именно поэтому одна конкретная модель уже сейчас привлекает внимание профессионалов моды.

Розовые велюровые кроссовки
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Розовые велюровые кроссовки

Почему кроссовки остаются ключевой обувью сезона

Кроссовки ценят за универсальность: они одинаково органично смотрятся в повседневных, городских и более собранных образах. В 2026 году спортивные силуэты всё чаще сочетаются с материалами премиум-класса, а привычные формы получают более женственное и эмоциональное звучание.

Такой подход позволяет носить одну и ту же пару не только с джинсами, но и с юбками, платьями и костюмами. Именно эта тенденция делает кроссовки важной частью гардероба и сближает их с категорией обувь, которая обгоняет моду.

Medalist Low: классика Autry в новом образе

Модель Medalist Low давно считается визитной карточкой бренда Autry. Её лаконичный низкий силуэт вдохновлён эстетикой начала 1980-х годов и остаётся актуальным благодаря чистым линиям и сдержанному дизайну. Весной 2026 года эта классика получает заметное обновление.

Новая версия выполнена в нежно-розовом оттенке и дополнена бархатистой велюровой отделкой. Материал придаёт обуви мягкое свечение и визуальную глубину, а аккуратный бантик на подъёме добавляет романтичный акцент. При этом фирменный логотип с американским флагом и минималистичная форма остаются неизменными.

Детали, которые делают модель акцентной

Бархат редко используют в спортивной обуви, и именно это решение выделяет кроссовки Autry на фоне привычных кожаных и текстильных вариантов. Велюр создаёт ощущение уюта и делает пару визуально "теплее", а декоративный элемент в виде банта превращает её в самостоятельный модный акцент.

Такое переосмысление классических форм перекликается с общей тенденцией возвращения мягких, удобных и немного ностальгических решений, которые сегодня можно увидеть и в том, как дизайнеры заново открывают бабушкины туфли.

Как стилизовать бархатные кроссовки весной

Бархатные кроссовки легко адаптируются под разные стилистические сценарии. Для современного городского образа их сочетают со свободными широкими брюками, уютным кардиганом и пальто или тренчем. Такая комбинация создаёт баланс между расслабленностью и продуманным стилем.

Тем, кто хочет подчеркнуть романтичный характер обуви, подойдут атласные юбки, платья спокойных оттенков и лёгкие блузки. Украшения и солнцезащитные очки помогают расставить индивидуальные акценты, не перегружая образ.

Бархатные и классические кроссовки

Кожаные кроссовки остаются универсальной базой и подходят практически к любому гардеробу. Бархатные модели менее нейтральны, но выигрывают за счёт выразительности и настроения. Они лучше работают в образах, где важны текстуры и детали, и сразу задают визуальный фокус.

Если классические варианты — это практичность и надёжность, то велюр — это эмоция и мягкий акцент. Выбор зависит от того, какую роль обувь должна играть в образе. Об этом сообщает inStyle.

Плюсы и минусы бархатных кроссовок

Такая обувь привлекает внимание и подчёркивает индивидуальность. Она способна сделать даже простой образ более сложным и интересным. При этом бархат требует аккуратного обращения и не всегда подходит для сырой погоды.

К преимуществам относятся:

  • выразительная фактура и необычный внешний вид;
  • ощущение уюта и мягкости;
  • возможность создавать романтичные и трендовые образы.

Среди ограничений:

  • чувствительность материала к влаге;
  • меньшая универсальность по сравнению с кожей;
  • необходимость более деликатного ухода.

Советы по выбору

  1. Обратите внимание на качество велюра и аккуратность швов.
  2. Подбирайте оттенок, который легко впишется в ваш гардероб.
  3. Учитывайте сезонность и погодные условия.
  4. Сочетайте обувь с простыми силуэтами, чтобы кроссовки оставались главным акцентом.

Популярные вопросы о бархатных кроссовках Autry

Подходят ли такие кроссовки для повседневной носки?

Да, при сухой погоде и аккуратном использовании они остаются комфортными и практичными.

С чем лучше всего сочетать бархатную обувь?

Лучше всего она смотрится с лаконичными вещами и мягкими фактурами без лишнего декора.

Что выбрать — кожу или велюр?

Кожа универсальнее, а велюр подойдёт тем, кто хочет добавить образу выразительности и настроения.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода обувь стиль красота
Новости Все >
В Театре на Страстном состоится "Рождение московского театра"
В спектакле "Лавр" сыграет Валерий Николаев
В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе
Госпрепарат от эректильной дисфункции не дошёл до клиник
Крещенские купания повышают риск осложнений у сердечников — врач Мясников
Импорт СПГ в ЕС достиг рекорда 478 млн кубометров за сутки — EADaily
Долг в 3 тыс. рублей может запустить исполнительное производство — юрист Семеновский
Жители домов тоже ответственны в случае схода снега — эксперт по ЖКХ Гордеев
Индексация зарплат по уровню инфляции ударит по рынку труда — экономист Сальников
Эмоциональную устойчивость можно натренировать — психолог Бенетт
Сейчас читают
Огурец "Балконное чудо 3 F1" дает до 12 кг с одного куста
Садоводство, цветоводство
Огурец "Балконное чудо 3 F1" дает до 12 кг с одного куста
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Садоводство, цветоводство
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Пальмы и папоротники плохо приживаются в квартире — флорист Лиза Элдред Штайнкопф
Садоводство, цветоводство
Пальмы и папоротники плохо приживаются в квартире — флорист Лиза Элдред Штайнкопф
Популярное
Почва почти не нужна, воды — минимум: весенний цветок, который выживает там, где другие сдаются

Обриета зацветает одной из первых и легко растет даже на камнях. Как вырастить этот эффектный почвопокровный многолетник и где он смотрится лучше всего.

Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Огурец "Балконное чудо 3 F1" дает до 12 кг с одного куста
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Ошибётесь с днём — потеряете половину урожая: единственные даты, когда томаты взлетают в росте
Брови, над которым смеялись в 90-х, будут носить все: то, что считали ошибкой, теперь тренд сезона
Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин
Такое не должно существовать: из глубин всплыло существо с многоэтажку — океан снова напомнил о себе
Азовское море пустеет на глазах: тревожный сигнал появился раньше, но его игнорировали
Фонд Noble Capital требует 225,8 миллиарда от России: в чем суть политически мотивированного иска
Фонд Noble Capital требует 225,8 миллиарда от России: в чем суть политически мотивированного иска
Последние материалы
Тепло разглаживает вмятины от тяжёлой мебели на линолеуме
Бородатая агама вырастает до 60 см и живёт до 25 лет
Настурция подавляет сорняки вдоль садовых дорожек
Прогрев двигателя зимой повышает расход топлива в городских поездках
Валики чаще выбирают для прямых и модульных диванов — ouest-france
Желтки дают заварному крему более нежную текстуру
Орлиное зрение меняет баланс сенсорных систем человека — Techinsider
Ягодные тона помады названы универсальным выбором 2026 года
Зелёные морские черепахи проглатывают пластик из отдалённых регионов
Димексид безопасно размягчает засохший супер-клей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.