Весенний гардероб перезагружается: эти кроссовки делают ставку на бархат и романтику в 2026 году

Комфорт давно перестал противоречить стилю, и весна 2026 года лишь закрепляет этот тренд. Кроссовки уверенно выходят за рамки утилитарной обуви и становятся выразительной частью образа. В новом сезоне дизайнеры делают ставку на фактуры, мягкие оттенки и продуманные детали, которые задают настроение всему гардеробу. Именно поэтому одна конкретная модель уже сейчас привлекает внимание профессионалов моды.
Кроссовки ценят за универсальность: они одинаково органично смотрятся в повседневных, городских и более собранных образах. В 2026 году спортивные силуэты всё чаще сочетаются с материалами премиум-класса, а привычные формы получают более женственное и эмоциональное звучание.
Такой подход позволяет носить одну и ту же пару не только с джинсами, но и с юбками, платьями и костюмами. Именно эта тенденция делает кроссовки важной частью гардероба и сближает их с категорией обувь, которая обгоняет моду.
Модель Medalist Low давно считается визитной карточкой бренда Autry. Её лаконичный низкий силуэт вдохновлён эстетикой начала 1980-х годов и остаётся актуальным благодаря чистым линиям и сдержанному дизайну. Весной 2026 года эта классика получает заметное обновление.
Новая версия выполнена в нежно-розовом оттенке и дополнена бархатистой велюровой отделкой. Материал придаёт обуви мягкое свечение и визуальную глубину, а аккуратный бантик на подъёме добавляет романтичный акцент. При этом фирменный логотип с американским флагом и минималистичная форма остаются неизменными.
Бархат редко используют в спортивной обуви, и именно это решение выделяет кроссовки Autry на фоне привычных кожаных и текстильных вариантов. Велюр создаёт ощущение уюта и делает пару визуально "теплее", а декоративный элемент в виде банта превращает её в самостоятельный модный акцент.
Такое переосмысление классических форм перекликается с общей тенденцией возвращения мягких, удобных и немного ностальгических решений, которые сегодня можно увидеть и в том, как дизайнеры заново открывают бабушкины туфли.
Бархатные кроссовки легко адаптируются под разные стилистические сценарии. Для современного городского образа их сочетают со свободными широкими брюками, уютным кардиганом и пальто или тренчем. Такая комбинация создаёт баланс между расслабленностью и продуманным стилем.
Тем, кто хочет подчеркнуть романтичный характер обуви, подойдут атласные юбки, платья спокойных оттенков и лёгкие блузки. Украшения и солнцезащитные очки помогают расставить индивидуальные акценты, не перегружая образ.
Кожаные кроссовки остаются универсальной базой и подходят практически к любому гардеробу. Бархатные модели менее нейтральны, но выигрывают за счёт выразительности и настроения. Они лучше работают в образах, где важны текстуры и детали, и сразу задают визуальный фокус.
Если классические варианты — это практичность и надёжность, то велюр — это эмоция и мягкий акцент. Выбор зависит от того, какую роль обувь должна играть в образе. Об этом сообщает inStyle.
Такая обувь привлекает внимание и подчёркивает индивидуальность. Она способна сделать даже простой образ более сложным и интересным. При этом бархат требует аккуратного обращения и не всегда подходит для сырой погоды.
К преимуществам относятся:
Среди ограничений:
Да, при сухой погоде и аккуратном использовании они остаются комфортными и практичными.
Лучше всего она смотрится с лаконичными вещами и мягкими фактурами без лишнего декора.
Кожа универсальнее, а велюр подойдёт тем, кто хочет добавить образу выразительности и настроения.
Обриета зацветает одной из первых и легко растет даже на камнях. Как вырастить этот эффектный почвопокровный многолетник и где он смотрится лучше всего.