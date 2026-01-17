Весенний гардероб перезагружается: эти кроссовки делают ставку на бархат и романтику в 2026 году

Бархатные кроссовки Autry с бантом стали трендом весны 2026

Комфорт давно перестал противоречить стилю, и весна 2026 года лишь закрепляет этот тренд. Кроссовки уверенно выходят за рамки утилитарной обуви и становятся выразительной частью образа. В новом сезоне дизайнеры делают ставку на фактуры, мягкие оттенки и продуманные детали, которые задают настроение всему гардеробу. Именно поэтому одна конкретная модель уже сейчас привлекает внимание профессионалов моды.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Розовые велюровые кроссовки

Почему кроссовки остаются ключевой обувью сезона

Кроссовки ценят за универсальность: они одинаково органично смотрятся в повседневных, городских и более собранных образах. В 2026 году спортивные силуэты всё чаще сочетаются с материалами премиум-класса, а привычные формы получают более женственное и эмоциональное звучание.

Такой подход позволяет носить одну и ту же пару не только с джинсами, но и с юбками, платьями и костюмами. Именно эта тенденция делает кроссовки важной частью гардероба и сближает их с категорией обувь, которая обгоняет моду.

Medalist Low: классика Autry в новом образе

Модель Medalist Low давно считается визитной карточкой бренда Autry. Её лаконичный низкий силуэт вдохновлён эстетикой начала 1980-х годов и остаётся актуальным благодаря чистым линиям и сдержанному дизайну. Весной 2026 года эта классика получает заметное обновление.

Новая версия выполнена в нежно-розовом оттенке и дополнена бархатистой велюровой отделкой. Материал придаёт обуви мягкое свечение и визуальную глубину, а аккуратный бантик на подъёме добавляет романтичный акцент. При этом фирменный логотип с американским флагом и минималистичная форма остаются неизменными.

Детали, которые делают модель акцентной

Бархат редко используют в спортивной обуви, и именно это решение выделяет кроссовки Autry на фоне привычных кожаных и текстильных вариантов. Велюр создаёт ощущение уюта и делает пару визуально "теплее", а декоративный элемент в виде банта превращает её в самостоятельный модный акцент.

Такое переосмысление классических форм перекликается с общей тенденцией возвращения мягких, удобных и немного ностальгических решений, которые сегодня можно увидеть и в том, как дизайнеры заново открывают бабушкины туфли.

Как стилизовать бархатные кроссовки весной

Бархатные кроссовки легко адаптируются под разные стилистические сценарии. Для современного городского образа их сочетают со свободными широкими брюками, уютным кардиганом и пальто или тренчем. Такая комбинация создаёт баланс между расслабленностью и продуманным стилем.

Тем, кто хочет подчеркнуть романтичный характер обуви, подойдут атласные юбки, платья спокойных оттенков и лёгкие блузки. Украшения и солнцезащитные очки помогают расставить индивидуальные акценты, не перегружая образ.

Бархатные и классические кроссовки

Кожаные кроссовки остаются универсальной базой и подходят практически к любому гардеробу. Бархатные модели менее нейтральны, но выигрывают за счёт выразительности и настроения. Они лучше работают в образах, где важны текстуры и детали, и сразу задают визуальный фокус.

Если классические варианты — это практичность и надёжность, то велюр — это эмоция и мягкий акцент. Выбор зависит от того, какую роль обувь должна играть в образе. Об этом сообщает inStyle.

Плюсы и минусы бархатных кроссовок

Такая обувь привлекает внимание и подчёркивает индивидуальность. Она способна сделать даже простой образ более сложным и интересным. При этом бархат требует аккуратного обращения и не всегда подходит для сырой погоды.

К преимуществам относятся:

выразительная фактура и необычный внешний вид;

ощущение уюта и мягкости;

возможность создавать романтичные и трендовые образы.

Среди ограничений:

чувствительность материала к влаге;

меньшая универсальность по сравнению с кожей;

необходимость более деликатного ухода.

Советы по выбору

Обратите внимание на качество велюра и аккуратность швов. Подбирайте оттенок, который легко впишется в ваш гардероб. Учитывайте сезонность и погодные условия. Сочетайте обувь с простыми силуэтами, чтобы кроссовки оставались главным акцентом.

Популярные вопросы о бархатных кроссовках Autry

Подходят ли такие кроссовки для повседневной носки?

Да, при сухой погоде и аккуратном использовании они остаются комфортными и практичными.

С чем лучше всего сочетать бархатную обувь?

Лучше всего она смотрится с лаконичными вещами и мягкими фактурами без лишнего декора.

Что выбрать — кожу или велюр?

Кожа универсальнее, а велюр подойдёт тем, кто хочет добавить образу выразительности и настроения.