Этот зелёный силуэт пережил кассеты и гранж — и снова оказался в центре весенних образов

Куртка комбат снова войдёт в весенние коллекции дизайнеров в 2026 году

Вещь, которая в 1990-е была практически обязательной частью гардероба, снова возвращается на модный радар. Характерная зелёная утилитарная куртка с военным характером вновь привлекает внимание дизайнеров и стилистов. Весной 2026 года именно она может стать одним из самых заметных трендов, об этом сообщает iGlanc.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шкаф с одеждой

Икона девяностых с новым прочтением

Речь идёт о так называемой куртке комбат — прямой удлинённой модели с отсылками к армейской экипировке. Её легко узнать по оттенкам хаки, чёткому силуэту, накладным карманам с клапанами и рубашечному воротнику. В девяностые без неё не обходились представители поколения миллениалов, и сегодня мода вновь обращается к этому периоду в поисках вдохновения. Куртка органично вписывается в современные весенние образы и хорошо работает в многослойных сочетаниях, где ценится комфорт и визуальная свобода, характерная для антимоды.

От гранжа до интеллектуального стиля

Три десятилетия назад куртку комбат чаще всего носили с узкими джинсами скинни или слим, футболками с символикой культовых рок-групп и тяжёлыми шнурованными ботинками. Такой образ с лёгкой небрежностью и бунтарским настроением до сих пор выглядит актуально. При желании его легко дополнить кожаными аксессуарами или массивными ремнями, чтобы подчеркнуть характер ансамбля.

Однако гранж — далеко не единственный сценарий. В начале 2010-х куртку активно переосмыслило новое поколение, сочетая её с элементами аккуратного "преппи"-стиля, классическими рубашками и лаконичными брюками. Тогда же её полюбили поклонники эмо-эстетики. Сегодня дизайнеры подходят к модели ещё свободнее, экспериментируя с пропорциями и фактурами.

Как дизайнеры видят куртку комбат сегодня

В актуальных коллекциях Zimmermann, Balmain и Victoria Beckham эта куртка представлена в самых разных интерпретациях. Её дополняют поясами, сохраняют строгую прямую форму или, наоборот, укорачивают длину. Куртка комбат легко комбинируется не только с джинсами, но и с сатиновыми платьями, юбками миди и даже более элегантной обувью. Такой подход позволяет использовать её как повседневную верхнюю одежду и как акцентный элемент образа, особенно в логике современной многослойности.

Меньше милитари — больше игры

Современная мода всё чаще отходит от буквального военного контекста. Исторические корни модели, связанные с американской армией середины XX века, уходят на второй план. В центре внимания — креативные стилизации, ирония и визуальный контраст. Куртка комбат становится частью образов, где важны индивидуальность и свобода самовыражения.

Возвращение этой модели совпадает с новым интересом к узким джинсам, включая фасоны скинни и слим. Такое сочетание снова обещает стать ярким и ностальгическим, но при этом вполне современным решением для весны.

Сравнение: куртка комбат и классическая парка

Куртка комбат отличается более чётким силуэтом и лаконичным кроем. Она короче парки и выглядит менее спортивно, что позволяет сочетать её с разными стилями — от повседневного до условно элегантного. Парка же чаще ассоциируется с утеплёнными моделями и практичностью, тогда как куртка комбат делает акцент на образе и деталях.

Советы по созданию образа с курткой комбат

Выбирайте модель нейтрального оттенка, если планируете носить её часто. Сочетайте куртку с узкими джинсами или прямыми брюками для баланса пропорций. Добавляйте контрастные элементы — лёгкое платье, аккуратную обувь или минималистичные аксессуары.

Популярные вопросы о куртке комбат

Как выбрать подходящую куртку комбат?

Обратите внимание на посадку по плечам и длину. Куртка должна сидеть свободно, но не выглядеть слишком объёмной.

Сколько стоит модная куртка комбат?

Цена зависит от бренда и материалов. В масс-маркете она доступна по умеренной стоимости, а дизайнерские версии стоят значительно дороже.

С чем лучше носить куртку комбат весной?

Оптимальны джинсы скинни или слим, базовые футболки, лёгкие платья и обувь на плотной подошве.