Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Эти шесть курток станут тотальными хитами 2026: стилисты требуют обновить гардероб срочно

Кожаные кейпы вышли в список трендовых моделей-2026
Моя семья » Красота и стиль

Верхняя одежда в 2026 году окончательно превращается из утилитарного предмета в главный выразительный акцент гардероба. Куртка больше не служит фоном — она задаёт настроение и формирует силуэт, помогая собрать образ без сложной стилизации. Дизайнеры предлагают модели с характером, опираясь на исторические формы и современные требования комфорта.

Девушка в модном образе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в модном образе

Парка как главный символ аутдор-эстетики

Показы весна-лето 2026 подтверждают: практичность становится стилем. Парку носят не только в походах — она органично смотрится в городе. Особенно выразительно работает приём контраста: функциональная вещь поверх платья или строгого набора создаёт актуальную многослойность. Такой подход подходит тем, кто ценит комфорт, но хочет выглядеть современно. Кожа или плотный хлопок усиливают архитектурность силуэта, а нейтральные оттенки делают модель универсальной.

Куртка в бандитском стиле: силуэт 90-х

Объёмная кожаная куртка с широкими плечами и минимальным декором возвращается как переосмысленная классика. Она балансирует женственные комплекты, делает образ собранным и подчёркивает пропорции. Модель отвечает запросу сезона — чёткая линия плеч, строгая геометрия и отсутствие лишних деталей. Это вариант для тех, кто хочет добиться выразительности без сложных акцентов.

Спортивная куртка: athleisure нового уровня

Спортивные модели сохраняют лидерство благодаря сочетанию удобства и элегантности. Тренд строится на контрасте: спортивная куртка в паре с миди-юбкой, классическими брюками или даже каблуками создаёт актуальный образ. Такой подход помогает объединить динамику ритма города и индивидуальность стиля.

Бомбер — универсальная инвестиция

От авиационного прошлого до икон женского гардероба — путь бомбера впечатляет. В 2026 году он остаётся одной из ключевых моделей межсезонья. Дизайнеры предлагают лаконичные кожаные версии, лёгкие нейлоновые и фактурные плотные варианты. Бомбер легко адаптируется под разные стилистики, что делает его надёжным элементом на годы.

Куртки с высоким воротом

Высокий воротник решает сразу две задачи: создаёт эффектный силуэт и обеспечивает комфорт. Такая деталь заменяет шарф, собирает образ и подчёркивает архитектурность линий. Модели с ультравысокими воротами выглядят особенно трендово, добавляя образу современности и уверенности.

Кейп — эффектный тренд для смелых

Кейпы появляются в коллекциях как в вечерней, так и в повседневной стилистике. Они могут быть функциональными или декоративными, но всегда поднимают уровень образа. Это вариант для тех, кто ищет нестандартный силуэт и хочет добавить драматичности без утяжеления.

Советы по выбору куртки

Определите, какую роль куртка будет играть в гардеробе — основной акцент или универсальная база. Учитывайте пропорции: объёмные модели требуют лаконичного низа. Обращайте внимание на материал — плотные ткани и кожа служат дольше. Для динамичного стиля выбирайте спортивные модели, для универсальности — бомбер, для выразительности — кейп или объёмную кожу, сообщает the Symbol.

Популярные вопросы

Какая модель самая универсальная

Бомбер — он подходит большинству гардеробов и не выходит из моды.

Что выбрать для города

Парка или спортивная куртка — они хорошо смотрятся в повседневных и контрастных сочетаниях.

Какие модели подходят для выразительного силуэта

Объёмная кожаная куртка и кейп создают акцент и подчёркивают индивидуальность.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода весна стиль одежда красота гардероб
Новости Все >
В Театре на Страстном состоится "Рождение московского театра"
В спектакле "Лавр" сыграет Валерий Николаев
В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе
Госпрепарат от эректильной дисфункции не дошёл до клиник
Крещенские купания повышают риск осложнений у сердечников — врач Мясников
Импорт СПГ в ЕС достиг рекорда 478 млн кубометров за сутки — EADaily
Долг в 3 тыс. рублей может запустить исполнительное производство — юрист Семеновский
Жители домов тоже ответственны в случае схода снега — эксперт по ЖКХ Гордеев
Индексация зарплат по уровню инфляции ударит по рынку труда — экономист Сальников
Эмоциональную устойчивость можно натренировать — психолог Бенетт
Сейчас читают
В январе ожидаются сильные магнитные бури
Наука и техника
В январе ожидаются сильные магнитные бури
Джинсы mom стали базовым трендом весны-2026 — Freundin
Красота и стиль
Джинсы mom стали базовым трендом весны-2026 — Freundin
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Садоводство, цветоводство
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Популярное
Почва почти не нужна, воды — минимум: весенний цветок, который выживает там, где другие сдаются

Обриета зацветает одной из первых и легко растет даже на камнях. Как вырастить этот эффектный почвопокровный многолетник и где он смотрится лучше всего.

Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Огурец "Балконное чудо 3 F1" дает до 12 кг с одного куста
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Ошибётесь с днём — потеряете половину урожая: единственные даты, когда томаты взлетают в росте
Брови, над которым смеялись в 90-х, будут носить все: то, что считали ошибкой, теперь тренд сезона
Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин
Цветок, который принимают за искусственный: как вырастить редкий и роскошный сальпиглоссис из семян
Такое не должно существовать: из глубин всплыло существо с многоэтажку — океан снова напомнил о себе
Азовское море пустеет на глазах: тревожный сигнал появился раньше, но его игнорировали
Азовское море пустеет на глазах: тревожный сигнал появился раньше, но его игнорировали
Последние материалы
Цвет гортензии напрямую зависит от кислотности почвы грунта — ouest-france
Кожаные куртки 2026 года чаще имеют прямой силуэт
Тренд 2026 года: изолированные кухни вытесняют открытые планировки — Ohga
Дерево капок в Амазонии влияет на влажность и климат леса
Бархатные кроссовки Autry с бантом стали трендом весны 2026
Тепло разглаживает вмятины от тяжёлой мебели на линолеуме
Бородатая агама вырастает до 60 см и живёт до 25 лет
Настурция подавляет сорняки вдоль садовых дорожек
Прогрев двигателя зимой повышает расход топлива в городских поездках
Валики чаще выбирают для прямых и модульных диванов — ouest-france
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.