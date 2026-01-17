Эти шесть курток станут тотальными хитами 2026: стилисты требуют обновить гардероб срочно

Кожаные кейпы вышли в список трендовых моделей-2026

Верхняя одежда в 2026 году окончательно превращается из утилитарного предмета в главный выразительный акцент гардероба. Куртка больше не служит фоном — она задаёт настроение и формирует силуэт, помогая собрать образ без сложной стилизации. Дизайнеры предлагают модели с характером, опираясь на исторические формы и современные требования комфорта.

Парка как главный символ аутдор-эстетики

Показы весна-лето 2026 подтверждают: практичность становится стилем. Парку носят не только в походах — она органично смотрится в городе. Особенно выразительно работает приём контраста: функциональная вещь поверх платья или строгого набора создаёт актуальную многослойность. Такой подход подходит тем, кто ценит комфорт, но хочет выглядеть современно. Кожа или плотный хлопок усиливают архитектурность силуэта, а нейтральные оттенки делают модель универсальной.

Куртка в бандитском стиле: силуэт 90-х

Объёмная кожаная куртка с широкими плечами и минимальным декором возвращается как переосмысленная классика. Она балансирует женственные комплекты, делает образ собранным и подчёркивает пропорции. Модель отвечает запросу сезона — чёткая линия плеч, строгая геометрия и отсутствие лишних деталей. Это вариант для тех, кто хочет добиться выразительности без сложных акцентов.

Спортивная куртка: athleisure нового уровня

Спортивные модели сохраняют лидерство благодаря сочетанию удобства и элегантности. Тренд строится на контрасте: спортивная куртка в паре с миди-юбкой, классическими брюками или даже каблуками создаёт актуальный образ. Такой подход помогает объединить динамику ритма города и индивидуальность стиля.

Бомбер — универсальная инвестиция

От авиационного прошлого до икон женского гардероба — путь бомбера впечатляет. В 2026 году он остаётся одной из ключевых моделей межсезонья. Дизайнеры предлагают лаконичные кожаные версии, лёгкие нейлоновые и фактурные плотные варианты. Бомбер легко адаптируется под разные стилистики, что делает его надёжным элементом на годы.

Куртки с высоким воротом

Высокий воротник решает сразу две задачи: создаёт эффектный силуэт и обеспечивает комфорт. Такая деталь заменяет шарф, собирает образ и подчёркивает архитектурность линий. Модели с ультравысокими воротами выглядят особенно трендово, добавляя образу современности и уверенности.

Кейп — эффектный тренд для смелых

Кейпы появляются в коллекциях как в вечерней, так и в повседневной стилистике. Они могут быть функциональными или декоративными, но всегда поднимают уровень образа. Это вариант для тех, кто ищет нестандартный силуэт и хочет добавить драматичности без утяжеления.

Советы по выбору куртки

Определите, какую роль куртка будет играть в гардеробе — основной акцент или универсальная база. Учитывайте пропорции: объёмные модели требуют лаконичного низа. Обращайте внимание на материал — плотные ткани и кожа служат дольше. Для динамичного стиля выбирайте спортивные модели, для универсальности — бомбер, для выразительности — кейп или объёмную кожу, сообщает the Symbol.

Популярные вопросы

Какая модель самая универсальная

Бомбер — он подходит большинству гардеробов и не выходит из моды.

Что выбрать для города

Парка или спортивная куртка — они хорошо смотрятся в повседневных и контрастных сочетаниях.

Какие модели подходят для выразительного силуэта

Объёмная кожаная куртка и кейп создают акцент и подчёркивают индивидуальность.