Мария Круглова

Восемь оттенков, которые сделают ваш макияж вирусным: помады 2026 уже называют бьюти-бунтом года

Ягодные тона помады названы универсальным выбором 2026 года
Тренды 2026 года подтверждают: в макияже больше нет единственного "правильного" оттенка помады. Моде подчиняются как спокойные нюдовые тона, так и насыщенные дерзкие цвета, а главное — умение подобрать оттенок под собственный цветотип. Палитра становится шире, а подход — индивидуальнее.

Разнообразие оттенков: как ориентироваться в трендах

Современный макияж строится на естественности и выразительности одновременно. Поэтому дизайнеры и визажисты предлагают палитру, способную подчеркнуть характер и настроение. Чтобы выбрать подходящую помаду, важно учитывать подтон кожи, контраст внешности и желаемый эффект — от лёгкой дымки цвета до насыщенного покрытия. Каждый тренд сезона можно адаптировать под себя без сложных правил.

Шоколадные оттенки

Гамма тянется от карамельных тонов до глубокого кофейного. Такие оттенки выгодно смотрятся в дневном и вечернем макияже, легко сочетаясь с разными стилями. Тёплый подтон кожи лучше поддерживают медовые и рыжеватые нюансы, а холодный — слегка розоватые и сероватые. Финиш возможен любой, кроме крупного блеска, который нарушает мягкость текстуры — особенно в вариантах вроде коричневой помады.

Ягодные

Насыщенные тона ежевики, вишни, клюквы и малины позволяют регулировать интенсивность: лёгкая растушёвка создаёт эффект натуральных губ, плотное нанесение — смелый акцент. Глубокие ягодные цвета подчёркивают контрастную внешность, а светлые — освежают нейтральный цветотип.

Красные

Классический алый остаётся базовым оттенком. Для тёплых цветотипов подойдут томатные и кирпичные вариации, для холодных — рубиновые, мерло. Такой цвет подходит практически всем и мгновенно оживляет образ.

Терракотовая палитра

Кирпичные и приглушённые оранжевые оттенки особенно выразительны на тёплой оливковой коже. Они подчёркивают натуральный тон лица и выглядят современно. Обладательницам холодного подтона стоит выбирать более нейтральные варианты — близкие к шоколадным или полупрозрачные блески, создающие мягкий акцент без излишней яркости.

Нюдовые решения

Идеальный нюд — это цвет, немного темнее натурального тона губ. Он подчёркивает форму и сохраняет естественность. В тренде тёплая карамель, орех, а также холодная пудровая роза. Такой оттенок универсален и гармонично входит в повседневный макияж.

Пудровый розовый

Нежные розовые тона остаются актуальными благодаря своей универсальности. Тёплым цветотипам подойдут варианты с персиковым подтоном, холодным — с сиреневым. Помада легко адаптируется под дневной или праздничный образ, делая макияж мягким и женственным.

Ярко-розовый

После показов Chloé и популярности эстетик glitchy glam и gimme gummy ярко-розовая помада стала одним из символов года. Фуксия с лавандовым подтоном или Barbie-розовый подчёркивают playful-настроение образа и подходят тем, кто любит смелые акценты. Особенно эффектно смотрится зеркальный блеск, часто использующийся в праздничном макияже.

Тёмно-бордовый

Глубокие сливовые и бордовые оттенки связаны с трендом на вамп-романтику. Они добавляют образу загадочности и подчёркнутой чувственности. Важно, что в 2026 году не в моде чисто чёрные цвета — в помаде должны читаться ягодные или винные ноты. Интересный способ — использовать чёрный карандаш для растушёвки контура и нанести сверху привычный бордовый тон.

Сравнение оттенков и их назначение

Тем, кто предпочитает универсальность, подойдут шоколадные и нюдовые тона.
Для выразительных акцентов в макияже лучше выбирать красные и ягодные помады.
Ярко-розовый и тёмно-бордовый — выбор для смелых образов и вечерних выходов.
Терракота станет идеальным решением для тёплых цветотипов.

Плюсы и минусы трендовых оттенков

Правильно выбранная помада подчёркивает цвет глаз, тон кожи и гармонию образа. Универсальные цвета легко адаптируются к любому макияжу, а смелые оттенки позволяют выделиться. Однако насыщенные тона требуют аккуратного нанесения, а нюдовые могут выглядеть бледно при неверном подборе.

  • Плюсы: разнообразие палитры, универсальность трендов, возможность подбора под любой цветотип.
  • Минусы: насыщенные оттенки требуют точности, а терракота подходит не всем.

Советы по выбору помады

Определите подтон кожи — он диктует гармоничные цвета. Экспериментируйте с финишами: матовый делает образ строгим, глянец — свежим. Учитывайте освещение: яркие оттенки отличаются при дневном и вечернем свете. Подбирайте помады, которые поддерживают естественный тон губ, а не перекрывают его полностью, сообщает Grazia.

Популярные вопросы

Какие цвета подходят всем без исключения

Шоколадные, классический красный и мягкие нюдовые — наиболее универсальны.

Можно ли носить ярко-розовый в повседневном макияже

Да, при лёгкой растушёвке он выглядит естественнее и не перегружает образ.

Какие оттенки выбрать для офисного дресс-кода

Пудровый розовый, нюд и приглушённые ягодные — аккуратные и универсальные.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
