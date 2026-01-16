Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Старые куртки можете выбросить: пять кожаных моделей 2026 уже назвали будущими иконами стиля

Кожаный кейп вошёл в список модных моделей 2026 года
Кожаные куртки вновь подтверждают статус вещи, которая не подчиняется смене трендов и легко адаптируется к новым эстетикам. Весна-лето 2026 усиливает этот эффект, предлагая смелые силуэты и обновлённый взгляд на классику. Дизайнеры ищут баланс между комфортом, выразительностью и универсальностью, делая кожаные модели главным акцентом гардероба.

Девушка в черной кожаной куртке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в черной кожаной куртке

Почему кожаные куртки снова в центре внимания

Современные коллекции делают ставку на функциональность и эмоциональность одежды: кожа даёт ощущение цельности, добавляет уверенности и подходит для самых разных сценариев — от офисных комплектов до вечерних образов. Дизайнеры расширяют привычные рамки, работая с длиной, объёмом и фактурой, чтобы каждая модель выглядела свежо, но сохраняла главную ценность — долгий срок службы и универсальность.

В сезоне 2026 года выделяются пять направлений: архитектурные воротники, трансформирующие формы, укороченные силуэты и аутдор-акценты. Каждое из них помогает по-новому взглянуть на привычную вещь и адаптировать её к собственному стилю.

Куртки с высоким воротником

Высокий воротник давно стал символом комфорта в трикотаже, но теперь активно переходит в кожаные модели. Он формирует чёткую линию шеи и заменяет сложные стилистические решения в период межсезонья. Такая куртка объединяет практичность и выразительность, подходит к минималистичным образам, и помогает выдерживать капризную весеннюю погоду.

Кожаная куртка-кейп

Кейп исторически ассоциируется с драматичностью и осанкой, а кожаная интерпретация усиливает этот эффект. Вариант работает как самостоятельное заявление: достаточно надеть его поверх базового комплекта, чтобы образ стал структурированным и выразительным. Вечерние луки также выигрывают — кожа подчёркивает графичность формы и добавляет глубины силуэту.

Модели с рукавами-буфами

Объёмные рукава давно укрепились в моде, но кожаные версии выводят тенденцию на новый уровень. Буфы делают плечи более выразительными, но при этом современные дизайнеры смягчают линию, сохраняя баланс между исторической отсылкой и актуальной женственностью. Такие модели добавляют характер, не превращая образ в театральный.

Укорочённые куртки

Смещение длины вверх стало заметной тенденцией последних сезонов. Укорочённые кожаные модели хорошо смотрятся с высокой талией, подчёркивают пропорции и легко вписываются в многослойные сочетания. Они позволяют играть с объёмами, не утяжеляя силуэт, и подходят как для повседневных, так и для вечерних комплектов.

Кожаная парка

Аутдор-эстетика остаётся одним из главных трендов, и парка из кожи становится её наиболее элегантным продолжением. Она сочетает функциональность с высокой модностью: отлично работает в контрастных комбинациях, например поверх платья или в паре с юбкой-миди. Кожа усиливает современный характер модели и делает её более универсальной для городских образов.

Какую кожаную куртку выбрать в 2026

Каждая модель решает свою задачу. Куртки с высоким воротником — для тех, кто хочет функциональности и минимализма. Кейпы — для создания эффектных образов без лишних деталей. Буфы — для акцентных силуэтов и выразительных линий плеч. Укорочённые модели — для работы с пропорциями и многослойностью. Парки — для сочетания практичности и модного контраста.

Советы по выбору кожаной куртки

Учитывайте посадку — кожа должна мягко облегать фигуру, не стягивая движения. Обращайте внимание на качество фурнитуры: молнии и кнопки влияют на долговечность вещи. Выбирайте оттенки, которые подходят к большей части гардероба: чёрный универсален, но коричневый и графитовый выглядят мягче. При покупке укорочённой модели проверьте, как она сочетается с любимыми брюками и юбками. Если вы ищете функциональность, рассмотрите кожаные парки — они объединяют удобство и актуальность, сообщает the Symbol.

Популярные вопросы

Какие модели подойдут для офиса

Классические варианты с высоким воротником или минималистичные укорочённые силуэты легко вписываются в деловой стиль.

Что выбрать для холодной весны

Парка или куртка с высоким воротником обеспечат комфорт и защиту от ветра.

Какие куртки наиболее универсальны

Укорочённые модели и варианты с мягкой линией плеч подходят к большинству современных образов, особенно в сочетании с трендами 2026.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
