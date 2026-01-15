Волосы растут, а нервы нет: что происходит с причёской в самый опасный период

Отрастающая чёлка требует до 12 месяцев для полного перехода — Glamour

Чёлка часто кажется спонтанным решением, но именно она нередко становится самым сложным этапом в уходе за причёской. Когда волосы начинают отрастать, образ может меняться буквально каждую неделю, вызывая сомнения и желание всё исправить. Однако промежуточная длина вовсе не приговор и при грамотном подходе может выглядеть стильно и продуманно, об этом сообщает Glamour.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с воздушной челкой

Почему отрастающая чёлка — не проблема

Отказ от чёлки традиционно ассоциируется с дискомфортом и потерей формы причёски. Тем не менее профессиональные стилисты уверены: при правильной стрижке и укладке переходный этап может выглядеть даже выигрышнее, чем изначальный вариант. Важную роль здесь играет форма, плавные линии и терпение, а также общее понимание того, как работает уход за волосами в разные сезоны.

"При правильной стрижке, укладке и небольшом терпении отрастающая чёлка может выглядеть скорее шикарно, чем нелепо. Главное — сделать так, чтобы она выглядела стильно, а не вызывающе", — говорит звёздный стилист салона Benjamin в Нью-Йорке Эдди Парра.

Эксперты подчёркивают: не стоит воспринимать отрастающую чёлку как временное неудобство. Во многих случаях она органично превращается в обрамляющие лицо пряди и становится частью новой стрижки, особенно если учитывать особенности ухода за волосами зимой.

Почему не стоит подстригать чёлку самостоятельно

Даже если опыт домашних стрижек был удачным, переходный этап — не лучшее время для экспериментов. Неправильное движение ножницами может нарушить форму и затянуть процесс отрастания на месяцы.

"Если вы возьмёте дело в свои руки, это может замедлить процесс отращивания на несколько месяцев. Доверьте эту кропотливую работу профессионалу", — отмечает парикмахер Молли Берк.

Регулярные визиты в салон позволяют корректировать форму по мере изменения длины, смягчать резкие линии и сохранять ощущение ухоженной причёски без лишнего стресса для волос.

Сколько времени нужно, чтобы отрастить чёлку

Скорость отрастания зависит от выбранного типа чёлки и структуры волос. В среднем волосы прибавляют около полутора сантиметров в месяц, но визуальный результат может отличаться.

Густая прямая чёлка обычно требует от шести до двенадцати месяцев, чтобы полностью слиться с основной длиной. Более мягкие варианты, такие как челка-шторка или асимметричная боковая форма, отрастают быстрее — примерно за четыре-шесть месяцев. Именно поэтому стилисты часто рекомендуют такие решения тем, кто не готов к долгому процессу.

Работа с текстурой и пробором

Текстура волос напрямую влияет на внешний вид отрастающей чёлки. Волнистые и кудрявые волосы могут визуально "подпрыгивать" из-за усадки, тогда как прямые выглядят длиннее на той же стадии роста. При этом густые и текстурированные волосы легче поддаются укладке, а тонким может потребоваться более деликатное наслоение и корректная сушка.

Изменение пробора — простой приём, который помогает освежить образ. Центральный пробор и укладка в виде занавески создают баланс и не дают прядям падать на лицо, визуально ускоряя процесс отрастания и усиливая эффект объёма, о котором часто говорят при работе с тонкими волосами.

Укладка: с чего начинать

При отращивании важно уделять чёлке внимание в самом начале укладки. Волосы у линии роста тоньше и сохнут быстрее, поэтому именно их стоит сушить и фиксировать первыми. Пока пряди остаются тёплыми, их удобно закрепить невидимками и зафиксировать лаком, а затем переходить к остальной длине.

Регулярное использование фена, круглой щётки, термозащитного спрея и лёгких стайлинговых средств помогает сохранить форму без утяжеления и повреждений.

Сравнение: чёлка-шторка и прямая чёлка при отрастании

Чёлка-шторка изначально имеет удлинённые боковые пряди и мягкий центр. По мере роста она естественно превращается в обрамление лица и требует минимальной коррекции. Прямая густая чёлка выглядит эффектно, но на этапе отрастания чаще нуждается в регулярных стрижках и укладке, чтобы избежать резких линий и неопрятного вида.

Советы по отращиванию чёлки шаг за шагом

Сразу выбирайте форму, которая легче адаптируется по мере роста. Планируйте подравнивание каждые восемь недель. Используйте термозащиту и лёгкие средства для укладки. Экспериментируйте с пробором и направлением прядей. Работайте с естественной текстурой, а не против неё.

Популярные вопросы о отрастающей чёлке

Как выбрать форму чёлки, если не уверен в результате?

Оптимальным вариантом считается челка-шторка или удлинённая боковая форма — они проще в уходе и быстрее отрастают.

Сколько времени занимает полный переход?

В среднем от четырёх до двенадцати месяцев в зависимости от длины, формы и структуры волос.

Что лучше использовать для укладки?

Фен, круглая щётка, термозащитный спрей, лёгкий лак или масло для волос — этого набора достаточно для аккуратного результата.