Ангелина Ефремова

Лицо выглядит старше после макияжа: консилер делает это незаметно и каждый день

Консилер способен как освежить лицо, так и подчеркнуть всё то, что хотелось бы скрыть. Он может забиваться в морщинки, конфликтовать с пудрой и оставлять сухие чешуйки, особенно в зоне под глазами и вокруг носа. Визажисты знают, как избежать этих ловушек и добиться эффекта ухоженной, сияющей кожи без перегруженного макияжа, об этом сообщает iGlanc.

Почему консилер ведёт себя капризно

Даже качественный консилер может выглядеть неудачно, если его наносить без учёта текстуры кожи и состава средств. Частая ошибка — использовать слишком светлый оттенок под глазами и тот же продукт для маскировки высыпаний. В результате средство подчёркивает рельеф кожи, а несовершенства становятся заметнее. Подобные промахи часто связаны с тем, что макияж будто сползает вниз из-за микрозон, где продукт распределяют неправильно.

Под глазами консилер должен быть светлее тона кожи примерно на полтона. Такой приём визуально подсвечивает зону и формирует мягкий эффект "Z", который освежает взгляд. Для прыщей и покраснений лучше выбирать оттенок, полностью совпадающий с тоном лица.

Водная, масляная и силиконовая основа: в чём разница

Секрет ровного покрытия — в совместимости продуктов. Средства на водной основе не "дружат" с масляными и силиконовыми формулами. При смешивании они могут скатываться и ложиться пятнами. Водные консилеры лёгкие, не перегружают кожу и выглядят максимально естественно. Они подходят для нормальной и комбинированной кожи, не забивают поры и хорошо работают в дневном макияже, особенно если уход построен вокруг таких компонентов, как гиалуроновая кислота в уходе за кожей.

Масляные текстуры больше подойдут сухой коже: они дают мягкое сияние и ощущение комфорта, но на проблемной коже могут подчеркнуть воспаления. Силиконовые формулы визуально разглаживают поры и морщинки, поэтому часто используются в макияже для зрелой кожи, однако при склонности к высыпаниям их стоит применять осторожно.

Подготовка кожи перед нанесением консилера

Перед макияжем важно создать тонкую, ровную основу. Один из приёмов, который использует визажист Дэниел Мартин, — смешать крем с небольшим количеством жидкого тонального средства на водной основе. Достаточно одной порции, чтобы кожа стала увлажнённой и гладкой.

Смесь наносится локально, только там, где нужно выровнять тон. Такой подход сохраняет естественную текстуру кожи и предотвращает эффект маски. Для нанесения подойдут пальцы или небольшая кисть, а сам консилер лучше распределять тонкой кистью с контролируемым нажимом.

Как аккуратно работать с зоной под глазами

Кожа под глазами тонкая и подвижная, поэтому консилер здесь часто собирается в складках.

"Я всегда использую тени для век в зоне под глазами, потому что консилер лучше сцепляется с такой основой", — отмечает визажист Дэниел Мартин.

Тонкий слой теней, нанесённый плоской кистью, создаёт сухую, но гладкую поверхность, на которой консилер держится дольше и выглядит аккуратнее. Такой результат особенно заметен, когда используется правильная техника нанесения консилера без лишних слоёв.

Сравнение: консилер под глазами и для маскировки несовершенств

Консилер для области под глазами должен быть более светлым, с лёгкой текстурой и эффектом отражения света. Он работает на освежение и визуальное выравнивание.

Средство для прыщей и покраснений, наоборот, должно сливаться с тоном кожи и иметь более плотное покрытие. Универсальные продукты существуют, но в профессиональном макияже чаще используют разные формулы для разных задач.

Советы по использованию консилера шаг за шагом

  1. Подготовьте кожу с помощью крема и лёгкого тонального средства.

  2. Выбирайте оттенок под глаза светлее тона кожи не более чем на полтона.

  3. Для высыпаний используйте консилер строго в тон лица.

  4. Наносите продукт тонкой кистью или пальцами, избегая плотных слоёв.

  5. При необходимости слегка зафиксируйте макияж мелкодисперсной пудрой.

Популярные вопросы о консилере

Как выбрать консилер под глаза? Ориентируйтесь на лёгкую текстуру, светлый оттенок и состав, подходящий вашему типу кожи.
Сколько стоит хороший консилер? Цена зависит от бренда и формулы, но важнее совместимость со средствами ухода и макияжа.
Что лучше — водная или силиконовая основа? Для естественного эффекта подойдёт водная, для визуального выравнивания рельефа — силиконовая.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
