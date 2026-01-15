Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Крем есть, сухость остаётся: зимний уход ломается на шаге, который пропускают почти все

Поэтапное увлажнение кожи зимой снижает сухость при морозе и отоплении — Asteelcz
Моя семья » Красота и стиль

Зимой кожа особенно остро реагирует на холод, сухой воздух и резкие перепады температуры. Обычного крема часто оказывается недостаточно, и тогда появляется ощущение стянутости, шелушение и тусклый вид. Именно в этот период на первый план выходит метод поэтапного "насыщения" кожи влагой, который работает глубже привычного ухода, об этом сообщает Asteelcz.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Почему зимой кожа теряет влагу быстрее

Холодный воздух на улице и отопление в помещениях буквально вытягивают влагу из кожи. Защитный барьер ослабевает, из-за чего кожа становится более уязвимой к ветру, смогу и морозу. Попытки компенсировать это только плотными кремами часто дают обратный эффект: кожа перегружается, но не получает полноценного увлажнения. Именно поэтому дерматологи и косметологи советуют действовать поэтапно, усиливая эффект каждого средства — особенно в период, когда актуален зимний уход за кожей.

Очищение как основа интенсивного увлажнения

Любое насыщение кожи влагой начинается с тщательного, но мягкого очищения. Оно удаляет остатки макияжа, загрязнения, излишки себума и следы усталости, подготавливая кожу к последующим этапам ухода. Без этого активные компоненты просто не смогут полноценно впитаться.

Для зимы лучше выбирать очищающие гели с увлажняющей формулой. Они эффективно справляются с загрязнениями, не пересушивая кожу и не создавая ощущения тяжести. После умывания лицо выглядит свежим, чистым и "дышит". Кроме того, такие средства экономичны: небольшого количества хватает для всего лица, а текстура легко смывается водой.

Тоник для восстановления баланса кожи

Следующий шаг — тонизация, которую многие недооценивают. После умывания pH кожи может быть нарушен, а именно тоник помогает вернуть его в норму. Это снижает риск раздражения и поддерживает защитный барьер, что особенно важно в морозную погоду.

Тоник также способствует регенерации кожи, улучшает её насыщение кислородом и помогает контролировать выработку кожного сала. При выборе средства стоит избегать спирта в составе. Для чувствительной кожи, склонной к покраснениям и куперозу, подойдут формулы с пантенолом, аллантоином, бетаином или алоэ вера — они мягко успокаивают и уменьшают дискомфорт, дополняя базовые принципы увлажнения кожи зимой.

Интенсивный увлажняющий крем для защиты от холода

После очищения и тонизации кожа готова принять увлажняющий крем. Он восполняет липидный слой, делает кожу более упругой и помогает ей противостоять внешним факторам — ветру, морозу и загрязнённому воздуху. Регулярное использование крема снижает риск покраснений, сухости и неприятного чувства стянутости.

Важно помнить, что именно этот этап отвечает за комфорт кожи в течение дня. Без достаточного увлажнения она быстрее теряет эластичность и выглядит уставшей.

Барьерный уход для сохранения влаги

Финальным дневным этапом становится защитный или барьерный крем. Он создаёт тонкую плёнку, которая препятствует испарению влаги и защищает кожу от агрессивной среды. В зимний период особенно актуальны средства с SPF, так как UVA-лучи активны даже в холодное время года. BB-кремы также могут выполнять защитную функцию, сочетая уход и лёгкое выравнивание тона.

На ночь уход можно усилить маслами или масляными сыворотками. Они идеально подходят для сухой, обезвоженной и чувствительной кожи, помогая ей восстановиться во время сна.

Советы по насыщению кожи шаг за шагом

  1. Умывайтесь мягким увлажняющим гелем утром и вечером.

  2. Используйте тоник без спирта сразу после очищения.

  3. Наносите увлажняющий крем на слегка влажную кожу.

  4. Перед выходом на улицу добавляйте барьерный крем или средство с SPF.

  5. На ночь используйте масло или масляную сыворотку для восстановления.

Популярные вопросы о зимнем уходе за кожей

Как выбрать средства для насыщения кожи зимой?
Ориентируйтесь на тип кожи и избегайте агрессивных компонентов, особенно спирта и сильных кислот.

Нужно ли использовать SPF зимой?
Да, UVA-лучи активны круглый год и могут повреждать кожу даже в мороз.

Что лучше для ночного ухода — крем или масло?
Для сухой и чувствительной кожи масло или масляная сыворотка помогут удержать влагу и ускорить восстановление.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы кожа
Новости Все >
Маркировка питомцев упростит ветеринарный учет — ветеринар Шеляков
Российская ПВО эффективно перехватывает ракеты Нептун — эксперт Клупов
Еда не усиливает алкогольную интоксикацию — диетолог Рождественская
Санкции против России бьют по экономике ЕС — экономист Лежава
США могут изменить ход переговоров по Украине — политолог Баширов
В лагуне Лагоа-Нова зафиксировали 10 укусов пираний за месяц — биолог Мотта
Польза от холодной воды возможна только при системном закаливании — врач Гришанова
Десерт после еды не вредит при соблюдении нормы калорий — нутрициолог Брабечан
Первый тренер Овечкина: хоккеист просил прощения после неудачного сезона Динамо
Рост цен на нефть из-за Ирана и Венесуэлы усилил риск нефтяного шока
Сейчас читают
Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Красота и стиль
Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Наука и техника
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Популярное
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством

Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.

Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Сорт за копейки обошёл элитные гибриды: урожай рекордный даже у тех, кто редко приезжает на дачу
Жизнь нельзя было спасти: после 46 000 лет заморозки в Сибири ожило существо старше всей цивилизации
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море
Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина Сергей Милешкин Легенда о рабыне Хлое стала основой рассказов о призраках плантации Миртлс Вероника Эйнуллаева
Этот зимний маникюр выглядит так, будто ногти подсветили изнутри — новый тренд из Азии
Украинцы расплачиваются за русофобию и амбиции тотальным блэкаутом. Россия начала воевать серьёзно
В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки
В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки
Последние материалы
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Маркировка питомцев упростит ветеринарный учет — ветеринар Шеляков
Российская ПВО эффективно перехватывает ракеты Нептун — эксперт Клупов
Хронический недосып нарушает восстановление кожи и выработку коллагена — Bovary
С 1 февраля 2026 года одну семью ограничат одной льготной ипотекой — эксперт Волкова
Еда не усиливает алкогольную интоксикацию — диетолог Рождественская
Венесуэльская армия отстаёт от армии США на два поколения — историк Дарья Митина
Продажи JAC RF8 в декабре составили 8 автомобилей
Безе по-русски выпекают при температуре 100 °C
Обогащение почвы для рассады в январе повышает устойчивость растений — Actualno
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.