Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Сон сбивается — кожа сдаётся первой: что происходит с лицом, когда ночь идёт не по плану

Хронический недосып нарушает восстановление кожи и выработку коллагена — Bovary
Моя семья » Красота и стиль

Сон — это не просто пауза между днями, а важнейший период, когда кожа запускает механизмы восстановления. Именно ночью она обновляется, борется с последствиями стресса и возвращает себе свежий вид. Любые сбои в этом процессе быстро отражаются на лице — от тусклого тона до отёков и ранних морщин, об этом сообщает Bovary.

Маска для лица: тканевая маска на лице модели
Фото: https://ru.freepik.com by cookie_studio is licensed under Free
Маска для лица: тканевая маска на лице модели

Почему качество сна напрямую влияет на состояние кожи

Во время полноценного сна организм переходит в режим активной регенерации. Клетки кожи обновляются быстрее, усиливается синтез коллагена и эластина, восстанавливается защитный барьер эпидермиса. Этот процесс особенно важен для сохранения упругости, ровного тона и естественного сияния.

Если сон короткий или прерывистый, восстановление не завершается полностью. В крови повышается уровень кортизола — гормона стресса, который ослабляет кожный барьер. В результате кожа быстрее теряет влагу, становится чувствительной, склонной к покраснениям, сухости и высыпаниям.

Внешние признаки недосыпа, которые сложно скрыть

Первым на нехватку сна реагирует лицо. Замедление микроциркуляции делает цвет кожи сероватым и уставшим, а лимфатический застой приводит к отёкам, особенно в зоне вокруг глаз. Тёмные круги становятся заметнее, что часто связано не только с усталостью, но и с особенностями кожи вокруг глаз.

Обезвоженная кожа хуже отражает свет, поэтому выглядит тусклой. Мелкие морщины и линии проявляются сильнее, а макияж ложится неравномерно. Со временем хронический недосып может ускорить появление признаков преждевременного старения и снижение упругости.

Как восстановить кожу во время ночного отдыха

Первый шаг — наладить режим сна. Специалисты рекомендуют спать 7-8 часов, ложиться и вставать в одно и то же время, а также минимизировать использование экранов перед сном. Спокойная обстановка и темнота помогают организму быстрее перейти в фазу глубокого сна.

Не менее важна и вечерняя рутина ухода. Ночь — лучшее время для средств, которые работают на глубинном уровне. Тщательное очищение, сыворотки и питательные ночные кремы поддерживают естественные процессы восстановления кожи, особенно если в формуле есть гиалуроновая кислота, отвечающая за удержание влаги.

Сравнение: хороший сон и хронический недосып

При полноценном сне кожа выглядит более плотной, увлажнённой и ровной. Цвет лица становится свежим, а следы усталости менее заметны. В этом случае уходовые средства — сыворотка, ночной крем или маска — работают максимально эффективно.

При постоянном недосыпе кожа чаще реагирует раздражением, теряет тонус и влагу. Даже качественная косметика не даёт ожидаемого результата, так как базовый процесс восстановления нарушен. Именно поэтому сон и уход следует рассматривать как единое целое.

Плюсы и минусы ночного ухода за кожей

Грамотно подобранные средства усиливают эффект сна и помогают коже выглядеть лучше утром. Они поддерживают гидробаланс, укрепляют барьер и визуально улучшают текстуру кожи.

  • Плюсы: глубокое увлажнение, поддержка выработки коллагена, более ровный тон кожи.
  • Минусы: неправильно подобранные продукты могут вызывать перегрузку кожи или раздражение, особенно при чувствительном типе.

Советы по улучшению сна и вечернего ухода шаг за шагом

  1. Ложитесь спать в одно и то же время, даже в выходные.

  2. За час до сна откажитесь от гаджетов и яркого света.

  3. Очищайте кожу мягкими средствами, подходящими вашему типу.

  4. Используйте сыворотки с гиалуроновой кислотой или ниацинамидом.

  5. Завершайте уход питательным ночным кремом.

Популярные вопросы о сне и состоянии кожи

Как выбрать ночной крем для восстановления кожи?
Ориентируйтесь на тип кожи и состав: для сухой подойдут средства с маслами и церамидами, для комбинированной — с лёгкой текстурой и увлажняющими компонентами.

Сколько стоит эффективный ночной уход?
Стоимость может варьироваться: результат зависит не от цены, а от регулярности и соответствия средств потребностям кожи.

Что лучше для кожи: дополнительный сон или дорогая косметика?
Наилучший эффект даёт сочетание полноценного сна и правильно подобранного ухода — одно не заменяет другое.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы сон кожа красота
Новости Все >
Российская ПВО эффективно перехватывает ракеты Нептун — эксперт Клупов
Еда не усиливает алкогольную интоксикацию — диетолог Рождественская
Санкции против России бьют по экономике ЕС — экономист Лежава
США могут изменить ход переговоров по Украине — политолог Баширов
В лагуне Лагоа-Нова зафиксировали 10 укусов пираний за месяц — биолог Мотта
Польза от холодной воды возможна только при системном закаливании — врач Гришанова
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Десерт после еды не вредит при соблюдении нормы калорий — нутрициолог Брабечан
Первый тренер Овечкина: хоккеист просил прощения после неудачного сезона Динамо
Рост цен на нефть из-за Ирана и Венесуэлы усилил риск нефтяного шока
Сейчас читают
Объёмные причёски 80-х вернулись в тренды 2026 года
Красота и стиль
Объёмные причёски 80-х вернулись в тренды 2026 года
Древний нематод ожил после 46 тысяч лет в льду — PLOS Genetics
Наука и техника
Древний нематод ожил после 46 тысяч лет в льду — PLOS Genetics
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Популярное
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством

Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.

Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Сорт за копейки обошёл элитные гибриды: урожай рекордный даже у тех, кто редко приезжает на дачу
Жизнь нельзя было спасти: после 46 000 лет заморозки в Сибири ожило существо старше всей цивилизации
Этот зимний маникюр выглядит так, будто ногти подсветили изнутри — новый тренд из Азии
Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина Сергей Милешкин Легенда о рабыне Хлое стала основой рассказов о призраках плантации Миртлс Вероника Эйнуллаева
Украинцы расплачиваются за русофобию и амбиции тотальным блэкаутом. Россия начала воевать серьёзно
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море
В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки
В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки
Последние материалы
Безе по-русски выпекают при температуре 100 °C
Обогащение почвы для рассады в январе повышает устойчивость растений — Actualno
Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников
Питание, сон и движение определяют внешний вид после 60 лет — Foton y Nyrsko
Санкции против России бьют по экономике ЕС — экономист Лежава
Li Auto возглавил рейтинг удовлетворенности автовладельцев
США могут изменить ход переговоров по Украине — политолог Баширов
Для плова с куриными сердечками используют длиннозерный пропаренный рис
У центра Млечного Пути нашли радионити длиной до 10 световых лет — Sciencepost
В лагуне Лагоа-Нова зафиксировали 10 укусов пираний за месяц — биолог Мотта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.