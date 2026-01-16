Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Брови, над которым смеялись в 90-х, будут носить все: то, что считали ошибкой, теперь тренд сезона

В 2026 году микроблейдинг уступает место натуральным бровям
Оформление бровей переживает очередной поворот, и привычные техники стремительно уступают место новым решениям. Ещё недавно лидировали чёткие контуры и плотное заполнение, но уже в 2026 году тенденции демонстрируют совершенно иной взгляд на естественность, сообщает ND+.

Девушка с лёгким румянцем и ухоженными бровями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с лёгким румянцем и ухоженными бровями

Почему естественные брови становятся главным ориентиром

Если присмотреться к свежим фотосессиям моделей и инфлюенсеров, заметно, что строгая геометрия уходит на второй план. В фокусе — лёгкость, натуральная текстура и мягкий объём, который подчёркивает индивидуальность. Такой подход отражает глобальное движение в сторону минимализма, где уход становится проще, а макияж — деликатнее.

Главная идея сезона заключается в том, что брови не нужно "перерисовывать". Достаточно поддерживать аккуратный вид, сохраняя естественный оттенок и форму. Эти изменения отлично вписываются в моду на спокойный макияж, который подходит для ежедневного ритма и не требует долгих процедур.

Текстура как ключ к выразительности

Важный акцент нового сезона — использование лёгких пробелов между волосками. Такой способ визуально делает брови живыми, более объёмными и избавляет от "плоского" эффекта. Достаточно аккуратно уложить волоски гелем или щёткой, чтобы придать взгляду глубину без утяжеления.

Благодаря этому мода вновь обращается к прошлым трендам: густые брови сохраняют позиции, а тонкие линии, популярные в 90-х, возвращаются в обновлённом варианте. Теперь они выглядят более уравновешенно, а их форма подбирается с учётом черт лица, что помогает избежать чрезмерной резкости.

Прямые линии и корейская эстетика

Одним из заметных направлений сезона становятся прямые брови — мягкие, неярко очерченные линии, которые визуально приподнимают верхнее веко. Они вдохновлены восточной эстетикой и активно используются в модных коллекциях. Такой вариант гармонизирует круглые и квадратные лица, делая взгляд более открытым.

Ещё одно смелое решение — осветление бровей. Этот способ делает образ мягче, а лицо — более воздушным. Мода 2026 года не ограничивает единой нормой: главное — найти оформление, которое подчёркивает характер и индивидуальность. Чтобы избежать ошибок, стоит учитывать особенности изгиба — небольшое смещение линии способно изменить всё.

Советы по уходу за естественными бровями

  • Используйте прозрачный или оттеночный гель для мягкой фиксации волосков.
  • Регулярно корректируйте форму, убирая только лишние волоски.
  • Подбирайте оттенок косметики, близкий к естественному цвету бровей.
  • Добавляйте лёгкую текстуру, избегая плотного заполнения.
  • Пробуйте осветление, если стремитесь к более мягкому образу и деликатным линиям.

Популярные вопросы о трендах в оформлении бровей

Почему микроблейдинг теряет популярность

Современные тренды смещаются в сторону естественности, и жёсткие контуры стали менее актуальными на фоне мягких, натуральных линий.

Подходит ли естественный стиль для тонких бровей

Да. Даже узкие брови могут выглядеть выразительно при правильной укладке и аккуратной коррекции.

Как понять, какая форма бровей мне подходит

Ориентируйтесь на форму лица: прямые брови визуально приподнимают взгляд, изогнутые смягчают черты, а мягкие линии добавляют баланса.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы лицо мода стиль макияж красота уход за кожей
