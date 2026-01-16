Брови, над которым смеялись в 90-х, будут носить все: то, что считали ошибкой, теперь тренд сезона

Оформление бровей переживает очередной поворот, и привычные техники стремительно уступают место новым решениям. Ещё недавно лидировали чёткие контуры и плотное заполнение, но уже в 2026 году тенденции демонстрируют совершенно иной взгляд на естественность, сообщает ND+.
Если присмотреться к свежим фотосессиям моделей и инфлюенсеров, заметно, что строгая геометрия уходит на второй план. В фокусе — лёгкость, натуральная текстура и мягкий объём, который подчёркивает индивидуальность. Такой подход отражает глобальное движение в сторону минимализма, где уход становится проще, а макияж — деликатнее.
Главная идея сезона заключается в том, что брови не нужно "перерисовывать". Достаточно поддерживать аккуратный вид, сохраняя естественный оттенок и форму. Эти изменения отлично вписываются в моду на спокойный макияж, который подходит для ежедневного ритма и не требует долгих процедур.
Важный акцент нового сезона — использование лёгких пробелов между волосками. Такой способ визуально делает брови живыми, более объёмными и избавляет от "плоского" эффекта. Достаточно аккуратно уложить волоски гелем или щёткой, чтобы придать взгляду глубину без утяжеления.
Благодаря этому мода вновь обращается к прошлым трендам: густые брови сохраняют позиции, а тонкие линии, популярные в 90-х, возвращаются в обновлённом варианте. Теперь они выглядят более уравновешенно, а их форма подбирается с учётом черт лица, что помогает избежать чрезмерной резкости.
Одним из заметных направлений сезона становятся прямые брови — мягкие, неярко очерченные линии, которые визуально приподнимают верхнее веко. Они вдохновлены восточной эстетикой и активно используются в модных коллекциях. Такой вариант гармонизирует круглые и квадратные лица, делая взгляд более открытым.
Ещё одно смелое решение — осветление бровей. Этот способ делает образ мягче, а лицо — более воздушным. Мода 2026 года не ограничивает единой нормой: главное — найти оформление, которое подчёркивает характер и индивидуальность. Чтобы избежать ошибок, стоит учитывать особенности изгиба — небольшое смещение линии способно изменить всё.
Современные тренды смещаются в сторону естественности, и жёсткие контуры стали менее актуальными на фоне мягких, натуральных линий.
Да. Даже узкие брови могут выглядеть выразительно при правильной укладке и аккуратной коррекции.
Ориентируйтесь на форму лица: прямые брови визуально приподнимают взгляд, изогнутые смягчают черты, а мягкие линии добавляют баланса.
В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.