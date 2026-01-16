Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

То, что считали смешным в 90-х, теперь сметают с витрин: эта юбка станет главным хитом 2026 года

Клетчатая юбка признана ключевым модным трендом 2026 года
Красота и стиль

Когда тренды делают круг, в моде неожиданно появляются вещи, которые долго считались устаревшими. Именно так произошло с клетчатой юбкой, когда-то ассоциировавшейся с "ботаническим" стилем и неловкими школьными образами. В 2026 году она возвращается на подиумы и в повседневные гардеробы, становясь одним из самых обсуждаемых предметов сезона, сообщает ND+.

Девушка в клетчатой юбке
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Девушка в клетчатой юбке

Возвращение культовой юбки

После десятилетий доминирования минималистичных силуэтов клетка вновь привлекла внимание дизайнеров, и этот интерес оказался неслучайным. Эстетика 90-х переживает очередной виток популярности, а вместе с ней возвращаются элементы одежды, воспринимаемые сегодня более элегантно и уверенно. Юбка в клетку перестала быть формой школьной униформы и трансформировалась в модный акцент, который легко адаптируется под современный ритм жизни.

В этом сезоне бренды исследуют потенциал клетки в разных вариациях — от строгих силуэтов до расслабленных образов в духе гранжа. Длинные модели подчеркивают плавность линий и становятся основой стильных комплектов как для офиса, так и для прогулок.

Как дизайнеры переосмыслили клетку

Интерес к клетчатой юбке в 2026 году связан и с обновлением тканей. Модные дома экспериментируют с плотностью материалов, а сами узоры становятся более изысканными. Фланель, традиционно ассоциирующаяся с повседневной одеждой, теперь выглядит роскошнее благодаря глубоким оттенкам и аккуратной отделке.

Доминируют вытянутые силуэты и мягкие формы, которые создают ощущение комфорта. Более утончённые версии используют плотные материалы, позволяя юбке сохранять четкую геометрию и оставаться универсальной частью гардероба.

Новая длина и зимняя адаптация

Хотя ностальгия по мини остаётся в моде, тенденции этого года делают акцент на макси-вариантах. Они смотрятся спокойнее, взрослее и подходят для многослойных зимних комплектов. Холодный сезон расширяет варианты сочетаний: клетчатые юбки хорошо смотрятся с сапогами, ботинками на массивной подошве и вязаными свитерами.

Нейтральные оттенки — коричневый, графитовый, карамельный — доминируют в коллекциях, создавая больше возможностей для комбинирования. Благодаря этому клетка становится альтернативой однотонным тканям, сохраняя образ насыщенным, но не перегруженным.

Клетчатая юбка, юбка-футляр и атласная юбка

Каждый из этих элементов выполняет свою роль в гардеробе. Клетчатая юбка делает образ выразительным и помогает подчеркнуть индивидуальность. Юбка-футляр создаёт более формальный силуэт и подходит для офисных комплектов. Атласная юбка добавляет лёгкости и подходит для вечерних выходов. Если юбка-футляр читается как классика, а атлас — как романтичный акцент, то клетка балансирует между практичностью и модной самобытностью.

Советы по выбору клетчатой юбки

  • Определите желаемую длину: макси больше подходят для холодного сезона, миди — для универсального гардероба.
  • Выбирайте клетку нейтральных оттенков, если хотите сделать юбку базовым элементом.
  • Обращайте внимание на фактуру ткани — плотные материалы лучше держат форму.
  • Комбинируйте юбку с однотонным верхом, чтобы сохранить гармонию в образе.
  • Для зимы выбирайте модели, подходящие под сапоги или ботинки — в этом помогают зимние комплекты, сочетающие многослойность и практичность.

Популярные вопросы

С чем лучше всего сочетать клетчатую юбку в 2026 году

Оптимальный вариант — однотонные джемперы, водолазки, свитеры и плотная обувь. Такой набор подчеркивает принт и формирует сбалансированный силуэт.

Подходит ли клетчатая юбка для офиса

Да, особенно модели миди и макси спокойных оттенков. В сочетании с рубашкой или жакетом они выглядят сдержанно и современно.

Какие цвета будут актуальны в этом сезоне

В тренде природные тона — карамельный, коричневый, графитовый. Они помогают создавать неброские, но стильные комплекты.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
