Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Минус двадцать? Не страшно — эта пушистая новинка стала зимним спасением тысяч женщин

Сапоги-йети вернулись на подиумы зимы 2025/26 — the Symbol
Моя семья » Красота и стиль

Теплый сезон снова напоминает, что холода способны застать врасплох даже тех, кто привык к длинной зиме. Погодные сводки обещают серьёзные минусы, поэтому вопрос удобной обуви становится главной темой ближайших недель. При этом внешний вид по-прежнему может оставаться стильным и продуманным, сообщает the Symbol.

Зимняя обувь
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Зимняя обувь

Сапоги-йети: возвращение главного зимнего тренда

Когда морозы усиливаются, на первый план выходит практичность. Теплая шуба, плотный трикотаж из шерсти или кашемира, пуховик, брюки — все это формирует надёжную основу гардероба. Но именно обувь в такие периоды решает всё. В последние сезоны к популярным мунбутам и уггам добавился новый фаворит — сапоги-йети, или унты.

Эта обувь давно известна северным народам как самый тёплый вариант для сильных холодов. В традиции используются плотные шкуры оленя или лося и толстая войлочная подошва. Сегодня унты получили новое звучание, став частью актуальной зимней капсулы и появляясь в коллекциях разных брендов. На подиумах они не раз привлекали внимание — индустрия оценила их выразительность, универсальность и характерный силуэт.

Современные модели варьируются от длинных пушистых до укороченных ботинок с компактным мехом. Фактура тоже разнообразна: от гладкого меха до "кудрявой" поверхности. Благодаря этому каждая пара выглядит самодостаточно и помогает подчеркнуть индивидуальность. Кроме натуральных вариантов доступно множество эко-решений, что расширяет выбор для тех, кто предпочитает обувь без натурального меха.

Как носить унты в городе и на природе

На природе унты легко вписываются в любой образ, а вот городской стиль требует правильного баланса. Тем, кто предпочитает визуальную лёгкость, стоит присмотреться к укороченным моделям: они выглядят аккуратнее и лучше сочетаются с традиционными зимними комплектами.

Для гармонии в образе подойдут удлинённые шубы или дублёнки до середины бедра — пропорции получаются ровными, а обувь становится выразительным акцентом. Удобным сочетанием остаются узкие джинсы или легинсы и объёмный пуховик. Сапоги-йети хорошо смотрятся и с мини-юбками, создавая динамичный зимний образ в паре с плотными колготками.

Такие модели уже давно перестали казаться компромиссом: это полноценное модное решение, которое выдерживает даже экстремальные морозы. И, как показывают показы разных брендов, унты легко вписываются даже в вечерний комплект, если подобрать платье с плотной фактурой и верхнюю одежду нейтральных оттенков.

Почему меховая обувь снова на пике популярности

Рост интереса к меховой обуви связан не только с трендовыми показами. В последние годы утеплённые модели становятся важной частью зимнего гардероба благодаря сочетанию функциональности и эстетики. Унты защищают от ветра, хорошо удерживают тепло и подходят для длительных прогулок.

Бренды предлагают как премиальные модели из натуральных материалов, так и более доступные варианты на синтетическом меху. Это позволяет подобрать обувь под разные задачи: городские маршруты, поездки на природу, активный отдых.

Кроме того, унты хорошо вписываются в тенденцию осознанного выбора: долговечность, практичность и возможность сочетать их с разными видами верхней одежды делают обувь действительно полезной покупкой.

Советы по выбору сапог

  • Оцените климат: для регулярных морозов подойдут высокие модели с плотным мехом.
  • Обращайте внимание на подошву: рельефная лучше держит сцепление на снегу.
  • Подбирайте оттенок, который сочетается с верхней одеждой — это упростит создание образов.
  • При выборе эко-моделей проверяйте качество искусственного меха: он должен быть плотным и устойчивым к влаге.

Популярные вопросы

Что лучше выбрать для города — унты или угги

Унты лучше защищают от сильного холода и выглядят выразительнее, тогда как угги подходят для мягкой зимы и коротких прогулок.

Сколько стоят сапоги-йети

Цена зависит от бренда и материалов: эко-модели стоят доступнее, а варианты из натурального меха относятся к премиальному сегменту.

Как выбрать унты для поездок на природу

Ищите модели с высокой голенью, плотным мехом и нескользящей подошвой — они обеспечат тепло и безопасность на снегу.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода зима обувь стиль одежда красота гардероб
Новости Все >
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Десерт после еды не вредит при соблюдении нормы калорий — нутрициолог Брабечан
Первый тренер Овечкина: хоккеист просил прощения после неудачного сезона Динамо
Рост цен на нефть из-за Ирана и Венесуэлы усилил риск нефтяного шока
Падение льда с крыши грузовика зимой приводит к ДТП и возмещению ущерба
Сетки для птиц в ТРЦ Авиапарк могут подпадать под статьи УК РФ — юрист Ильинский
Безопасность умных устройств зависит от действий владельца —киберэксперт Ульянов
Дыхание по квадрату помогает успокоиться при стрессе — невролог Суворинова
Расписка о передаче денег приравнивается к договору займа — адвокат Айвар
Выводы о причине массовой гибели младенцев в Новокузнецке преждевременны — неонатолог
Сейчас читают
Учёные предупредили о загрязнении Луны выхлопом космических аппаратов — Earth
Наука и техника
Учёные предупредили о загрязнении Луны выхлопом космических аппаратов — Earth
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Садоводство, цветоводство
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Недвижимость
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Популярное
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством

Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.

Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Сорт за копейки обошёл элитные гибриды: урожай рекордный даже у тех, кто редко приезжает на дачу
Жизнь нельзя было спасти: после 46 000 лет заморозки в Сибири ожило существо старше всей цивилизации
Украинцы расплачиваются за русофобию и амбиции тотальным блэкаутом. Россия начала воевать серьёзно
Легенда о рабыне Хлое стала основой рассказов о призраках плантации Миртлс Вероника Эйнуллаева Трамп против ФРС: уголовное дело против Пауэлла может обернуться крахом доллара Любовь Степушова Анализ грунта объяснил главную аномалию лунной геологии — PNAS Александр Рощин
В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки
Ошибка, которая стала приговором: кто на самом деле виноват в крахе Украины
Этот зимний маникюр выглядит так, будто ногти подсветили изнутри — новый тренд из Азии
Этот зимний маникюр выглядит так, будто ногти подсветили изнутри — новый тренд из Азии
Последние материалы
Подготовка ящиков для рассады перед посевом снижает риск болезней растений
Каллы выращивают в открытом грунте и в комнатных условиях
Аэрогриль стал основным прибором для готовки в городских квартирах — thaihut
Микробы под арктическим льдом усиливают рост водорослей — океанолог Лассе Риман
Длина тела безухого варана достигает 50 сантиметров — FUTURA
Храп чаще возникает при лишнем весе и курении — сомнолог Роман Бузунов
Высокие сапоги чаще имеют утепление только до щиколотки
Гибридизация карповых вызывает генетическое вымирание видов
Влажный пергамент плотнее прилегает к формам для выпечки
Для выращивания кальцеолярии подходит субстрат с торфом и опилками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.