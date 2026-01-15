Минус двадцать? Не страшно — эта пушистая новинка стала зимним спасением тысяч женщин

Теплый сезон снова напоминает, что холода способны застать врасплох даже тех, кто привык к длинной зиме. Погодные сводки обещают серьёзные минусы, поэтому вопрос удобной обуви становится главной темой ближайших недель. При этом внешний вид по-прежнему может оставаться стильным и продуманным, сообщает the Symbol.
Когда морозы усиливаются, на первый план выходит практичность. Теплая шуба, плотный трикотаж из шерсти или кашемира, пуховик, брюки — все это формирует надёжную основу гардероба. Но именно обувь в такие периоды решает всё. В последние сезоны к популярным мунбутам и уггам добавился новый фаворит — сапоги-йети, или унты.
Эта обувь давно известна северным народам как самый тёплый вариант для сильных холодов. В традиции используются плотные шкуры оленя или лося и толстая войлочная подошва. Сегодня унты получили новое звучание, став частью актуальной зимней капсулы и появляясь в коллекциях разных брендов. На подиумах они не раз привлекали внимание — индустрия оценила их выразительность, универсальность и характерный силуэт.
Современные модели варьируются от длинных пушистых до укороченных ботинок с компактным мехом. Фактура тоже разнообразна: от гладкого меха до "кудрявой" поверхности. Благодаря этому каждая пара выглядит самодостаточно и помогает подчеркнуть индивидуальность. Кроме натуральных вариантов доступно множество эко-решений, что расширяет выбор для тех, кто предпочитает обувь без натурального меха.
На природе унты легко вписываются в любой образ, а вот городской стиль требует правильного баланса. Тем, кто предпочитает визуальную лёгкость, стоит присмотреться к укороченным моделям: они выглядят аккуратнее и лучше сочетаются с традиционными зимними комплектами.
Для гармонии в образе подойдут удлинённые шубы или дублёнки до середины бедра — пропорции получаются ровными, а обувь становится выразительным акцентом. Удобным сочетанием остаются узкие джинсы или легинсы и объёмный пуховик. Сапоги-йети хорошо смотрятся и с мини-юбками, создавая динамичный зимний образ в паре с плотными колготками.
Такие модели уже давно перестали казаться компромиссом: это полноценное модное решение, которое выдерживает даже экстремальные морозы. И, как показывают показы разных брендов, унты легко вписываются даже в вечерний комплект, если подобрать платье с плотной фактурой и верхнюю одежду нейтральных оттенков.
Рост интереса к меховой обуви связан не только с трендовыми показами. В последние годы утеплённые модели становятся важной частью зимнего гардероба благодаря сочетанию функциональности и эстетики. Унты защищают от ветра, хорошо удерживают тепло и подходят для длительных прогулок.
Бренды предлагают как премиальные модели из натуральных материалов, так и более доступные варианты на синтетическом меху. Это позволяет подобрать обувь под разные задачи: городские маршруты, поездки на природу, активный отдых.
Кроме того, унты хорошо вписываются в тенденцию осознанного выбора: долговечность, практичность и возможность сочетать их с разными видами верхней одежды делают обувь действительно полезной покупкой.
Унты лучше защищают от сильного холода и выглядят выразительнее, тогда как угги подходят для мягкой зимы и коротких прогулок.
Цена зависит от бренда и материалов: эко-модели стоят доступнее, а варианты из натурального меха относятся к премиальному сегменту.
Ищите модели с высокой голенью, плотным мехом и нескользящей подошвой — они обеспечат тепло и безопасность на снегу.
