Ольга Сакиулова

Зима сыграла ва-банк: обувь 2026, которая удержит вас на льду, когда город превращается в каток

Высокие сапоги чаще имеют утепление только до щиколотки
Зима в большом городе редко бывает щадящей: снег, лёд и резкие перепады температуры быстро проверяют обувь на прочность. В 2026 году требования к зимним парам стали выше — они должны не только греть, но и выглядеть уместно в городских образах. Производители сделали ставку на баланс дизайна и защиты от непогоды.

Городская зима как главный тест для обуви

Передвижение по мегаполису зимой — это постоянная смена условий: утренний гололёд, снежная каша днём и сухие тротуары вечером. В таких реалиях зимняя обувь перестала быть второстепенной деталью гардероба. Она напрямую влияет на безопасность, комфорт и общее впечатление от образа.

В сезоне 2026 года дизайнеры и бренды адаптировали классические модели под реальные городские условия. Обувь стала легче, практичнее и визуально универсальнее, чтобы её можно было носить и с пальто, и с пуховиком.

Городские ботинки: ставка на устойчивость

Массивные ботинки с рельефной подошвой остаются одним из главных трендов. В этом году они получили более аккуратный силуэт и стали менее тяжёлыми. Такие пары хорошо справляются со скользкими тротуарами и при этом не утяжеляют образ.

Модели из натуральной кожи с шерстяной подкладкой подходят для длительных прогулок и рабочих будней. Более доступные варианты из искусственной кожи также востребованы: плотная подошва и шнуровка делают их практичными для повседневной носки. Эти ботинки легко комбинируются с джинсами, широкими брюками и длинными пальто.

Высокие сапоги для снежных дней

Когда уровень снега поднимается выше щиколотки, без высоких сапог не обойтись. В 2026 году в моде лаконичные модели без лишнего декора. Они выглядят сдержанно и подходят как для делового гардероба, так и для прогулок.

Сапоги с устойчивым каблуком и резиновой подошвой обеспечивают дополнительную защиту от влаги и льда. Натуральная или качественная искусственная кожа помогает сохранить тепло и продлевает срок службы обуви, что особенно важно в условиях активной городской эксплуатации.

Дутики нового поколения

Современные дутики больше не ассоциируются исключительно со спортивным стилем. В этом сезоне они стали компактнее и спокойнее по дизайну. Нейтральные цвета и отсутствие броских деталей позволяют носить такую обувь даже в повседневных городских образах.

Модели с мембранами и утеплённой стелькой хорошо подходят для активных горожан, которые много передвигаются пешком или пользуются общественным транспортом. Они лёгкие, тёплые и быстро надеваются, что делает их практичным решением для морозных дней. Об этом сообщает PETERBURG2.

Сравнение популярных типов зимней обуви

Городские ботинки универсальны и подходят для большинства ситуаций, но могут быть менее удобны в глубоком снегу. Высокие сапоги лучше защищают от сугробов, однако требуют более тщательного подбора под стиль. Дутики выигрывают по теплу и лёгкости, но важно выбирать лаконичные модели, чтобы сохранить городской характер образа.

Популярные вопросы о зимней обуви 2026

Какая обувь лучше всего подходит для гололёда?
Модели с глубокой рельефной подошвой и резиновым основанием.

Что выбрать для долгих прогулок по городу?
Лёгкие ботинки или дутики с мембраной и хорошей теплоизоляцией.

Стоит ли брать обувь на размер больше?
Иногда это оправдано для плотных носков, но важно, чтобы нога не "болталась".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
