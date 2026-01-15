Модное дежавю: обувной тренд 2010-х, который внезапно стал главным хитом зимы 2026

Мода снова делает круг, и зимой 2026 года на подиумы и улицы возвращается тренд, знакомый многим по началу 2010-х. Обувь, которую еще недавно считали устаревшей, снова выглядит актуально и уверенно вписывается в современные образы. Речь идет о ботинках и сапогах на танкетке, которые получают новое прочтение.
В середине 2010-х ботинки на танкетке уже были частью гардеробов модниц, включая таких икон стиля, как Алекса Чанг. Со временем интерес к ним угас, но сейчас дизайнеры возвращают этот формат в обновленном виде. Современная танкетка стала более лаконичной, визуально легкой и аккуратно встроенной в подошву.
Такая обувь выглядит менее массивно, чем раньше, но при этом сохраняет ключевые преимущества. Танкетка визуально вытягивает силуэт, добавляет роста и остается заметно удобнее классических шпилек, особенно на фоне обуви осень-зима 2025/2026, где комфорт окончательно вышел на первый план.
Актуальные модели делают ставку на минимализм и качественные материалы. В центре внимания — высокие сапоги из гладкой кожи в глубоких оттенках черного и шоколадно-коричневого. Такая обувь легко сочетается с базовым гардеробом и смотрится дорого.
Современный характер придают острый носок и сдержанная платформа без лишнего объема. Для более смелых образов дизайнеры предлагают варианты из лакированной кожи. Еще один трендовый выбор — укороченные ботильоны на танкетке, которые логично вписываются в общие тренды сапог 2025-2026.
Несмотря на возвращение тренда, не все варианты из прошлого снова актуальны. Контрастная прорезиненная танкетка, особенно в светлых бежевых или коричневых тонах, по-прежнему выглядит устаревшей. Такие детали моментально выдают эстетику прошлых лет.
Также не приветствуются перегруженные модели с искусственным мехом, крупными пряжками, молниями и декоративными элементами. Они делают обувь визуально тяжелой. Светлые оттенки — белый и серый — часто упрощают образ и могут создавать ощущение неаккуратности.
Сапоги и ботильоны на танкетке хорошо работают на контрасте. Один из самых удачных вариантов — сочетание с струящейся атласной или шелковой юбкой, которая добавляет образу легкости. Такой прием балансирует массивность обуви и делает образ современным.
Тем, кто предпочитает брюки, подойдут модели с широкими штанинами. Они свободно ниспадают на пятки и создают мягкий ретро-эффект без ощущения устаревшего стиля. Важно, чтобы брюки были достаточно длинными и не обрывали линию ноги.
Обувь на танкетке имеет очевидные практические преимущества. Она устойчивее каблуков, комфортна для длительных прогулок и подходит для зимнего сезона. При этом такой формат требует внимательного выбора дизайна. Неудачная форма или лишний декор могут утяжелить образ и сделать его неактуальным. Об этом сообщает inStaly.
Стоит ориентироваться на минимализм, темные цвета и аккуратную форму без контрастных вставок.
Да, благодаря устойчивости и комфорту танкетка хорошо подходит для ежедневных городских образов.
Выбор зависит от сезона и стиля: сапоги универсальны зимой, ботильоны удобны для весны и межсезонья.
Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.