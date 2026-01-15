Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Модное дежавю: обувной тренд 2010-х, который внезапно стал главным хитом зимы 2026

Ботинки на танкетке вернулись в зимние коллекции 2026
Мода снова делает круг, и зимой 2026 года на подиумы и улицы возвращается тренд, знакомый многим по началу 2010-х. Обувь, которую еще недавно считали устаревшей, снова выглядит актуально и уверенно вписывается в современные образы. Речь идет о ботинках и сапогах на танкетке, которые получают новое прочтение.

Кожаные сапоги
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Кожаные сапоги

Возвращение танкетки: почему тренд снова актуален

В середине 2010-х ботинки на танкетке уже были частью гардеробов модниц, включая таких икон стиля, как Алекса Чанг. Со временем интерес к ним угас, но сейчас дизайнеры возвращают этот формат в обновленном виде. Современная танкетка стала более лаконичной, визуально легкой и аккуратно встроенной в подошву.

Такая обувь выглядит менее массивно, чем раньше, но при этом сохраняет ключевые преимущества. Танкетка визуально вытягивает силуэт, добавляет роста и остается заметно удобнее классических шпилек, особенно на фоне обуви осень-зима 2025/2026, где комфорт окончательно вышел на первый план.

Какими должны быть сапоги на танкетке зимой 2026

Актуальные модели делают ставку на минимализм и качественные материалы. В центре внимания — высокие сапоги из гладкой кожи в глубоких оттенках черного и шоколадно-коричневого. Такая обувь легко сочетается с базовым гардеробом и смотрится дорого.

Современный характер придают острый носок и сдержанная платформа без лишнего объема. Для более смелых образов дизайнеры предлагают варианты из лакированной кожи. Еще один трендовый выбор — укороченные ботильоны на танкетке, которые логично вписываются в общие тренды сапог 2025-2026.

Чего стоит избегать, чтобы не выглядеть старомодно

Несмотря на возвращение тренда, не все варианты из прошлого снова актуальны. Контрастная прорезиненная танкетка, особенно в светлых бежевых или коричневых тонах, по-прежнему выглядит устаревшей. Такие детали моментально выдают эстетику прошлых лет.

Также не приветствуются перегруженные модели с искусственным мехом, крупными пряжками, молниями и декоративными элементами. Они делают обувь визуально тяжелой. Светлые оттенки — белый и серый — часто упрощают образ и могут создавать ощущение неаккуратности.

С чем носить обувь на танкетке сегодня

Сапоги и ботильоны на танкетке хорошо работают на контрасте. Один из самых удачных вариантов — сочетание с струящейся атласной или шелковой юбкой, которая добавляет образу легкости. Такой прием балансирует массивность обуви и делает образ современным.

Тем, кто предпочитает брюки, подойдут модели с широкими штанинами. Они свободно ниспадают на пятки и создают мягкий ретро-эффект без ощущения устаревшего стиля. Важно, чтобы брюки были достаточно длинными и не обрывали линию ноги.

Плюсы и минусы обуви на танкетке

Обувь на танкетке имеет очевидные практические преимущества. Она устойчивее каблуков, комфортна для длительных прогулок и подходит для зимнего сезона. При этом такой формат требует внимательного выбора дизайна. Неудачная форма или лишний декор могут утяжелить образ и сделать его неактуальным. Об этом сообщает inStaly.

Как выбрать актуальную модель

  1. Обратите внимание на гладкую кожу без лишних деталей.
  2. Выбирайте темные, глубокие оттенки.
  3. Отдавайте предпочтение лаконичной танкетке, встроенной в подошву.
  4. Проверяйте баланс между высотой и устойчивостью.

Популярные вопросы о ботинках на танкетке

Как выбрать сапоги на танкетке, чтобы они выглядели современно?

Стоит ориентироваться на минимализм, темные цвета и аккуратную форму без контрастных вставок.

Подходят ли такие модели для повседневной носки?

Да, благодаря устойчивости и комфорту танкетка хорошо подходит для ежедневных городских образов.

Что лучше: ботильоны или высокие сапоги на танкетке?

Выбор зависит от сезона и стиля: сапоги универсальны зимой, ботильоны удобны для весны и межсезонья.

Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
