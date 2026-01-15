Модное дежавю: обувной тренд 2010-х, который внезапно стал главным хитом зимы 2026

Ботинки на танкетке вернулись в зимние коллекции 2026

Мода снова делает круг, и зимой 2026 года на подиумы и улицы возвращается тренд, знакомый многим по началу 2010-х. Обувь, которую еще недавно считали устаревшей, снова выглядит актуально и уверенно вписывается в современные образы. Речь идет о ботинках и сапогах на танкетке, которые получают новое прочтение.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Кожаные сапоги

Возвращение танкетки: почему тренд снова актуален

В середине 2010-х ботинки на танкетке уже были частью гардеробов модниц, включая таких икон стиля, как Алекса Чанг. Со временем интерес к ним угас, но сейчас дизайнеры возвращают этот формат в обновленном виде. Современная танкетка стала более лаконичной, визуально легкой и аккуратно встроенной в подошву.

Такая обувь выглядит менее массивно, чем раньше, но при этом сохраняет ключевые преимущества. Танкетка визуально вытягивает силуэт, добавляет роста и остается заметно удобнее классических шпилек, особенно на фоне обуви осень-зима 2025/2026, где комфорт окончательно вышел на первый план.

Какими должны быть сапоги на танкетке зимой 2026

Актуальные модели делают ставку на минимализм и качественные материалы. В центре внимания — высокие сапоги из гладкой кожи в глубоких оттенках черного и шоколадно-коричневого. Такая обувь легко сочетается с базовым гардеробом и смотрится дорого.

Современный характер придают острый носок и сдержанная платформа без лишнего объема. Для более смелых образов дизайнеры предлагают варианты из лакированной кожи. Еще один трендовый выбор — укороченные ботильоны на танкетке, которые логично вписываются в общие тренды сапог 2025-2026.

Чего стоит избегать, чтобы не выглядеть старомодно

Несмотря на возвращение тренда, не все варианты из прошлого снова актуальны. Контрастная прорезиненная танкетка, особенно в светлых бежевых или коричневых тонах, по-прежнему выглядит устаревшей. Такие детали моментально выдают эстетику прошлых лет.

Также не приветствуются перегруженные модели с искусственным мехом, крупными пряжками, молниями и декоративными элементами. Они делают обувь визуально тяжелой. Светлые оттенки — белый и серый — часто упрощают образ и могут создавать ощущение неаккуратности.

С чем носить обувь на танкетке сегодня

Сапоги и ботильоны на танкетке хорошо работают на контрасте. Один из самых удачных вариантов — сочетание с струящейся атласной или шелковой юбкой, которая добавляет образу легкости. Такой прием балансирует массивность обуви и делает образ современным.

Тем, кто предпочитает брюки, подойдут модели с широкими штанинами. Они свободно ниспадают на пятки и создают мягкий ретро-эффект без ощущения устаревшего стиля. Важно, чтобы брюки были достаточно длинными и не обрывали линию ноги.

Плюсы и минусы обуви на танкетке

Обувь на танкетке имеет очевидные практические преимущества. Она устойчивее каблуков, комфортна для длительных прогулок и подходит для зимнего сезона. При этом такой формат требует внимательного выбора дизайна. Неудачная форма или лишний декор могут утяжелить образ и сделать его неактуальным. Об этом сообщает inStaly.

Как выбрать актуальную модель

Обратите внимание на гладкую кожу без лишних деталей. Выбирайте темные, глубокие оттенки. Отдавайте предпочтение лаконичной танкетке, встроенной в подошву. Проверяйте баланс между высотой и устойчивостью.

Популярные вопросы о ботинках на танкетке

Как выбрать сапоги на танкетке, чтобы они выглядели современно?

Стоит ориентироваться на минимализм, темные цвета и аккуратную форму без контрастных вставок.

Подходят ли такие модели для повседневной носки?

Да, благодаря устойчивости и комфорту танкетка хорошо подходит для ежедневных городских образов.

Что лучше: ботильоны или высокие сапоги на танкетке?

Выбор зависит от сезона и стиля: сапоги универсальны зимой, ботильоны удобны для весны и межсезонья.