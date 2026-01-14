Морщины на шее растут вместе с экранным временем: привычки, которые снимают кольца Венеры

Наклон головы при использовании смартфона усиливает образование морщин на шее

Смартфон стал первым предметом, к которому мы тянемся утром, и последним, от которого отрываемся вечером. Проверка почты, сообщений и социальных сетей давно превратилась в автоматическую привычку, которая незаметно отнимает часы и влияет на самочувствие. Со временем это отражается не только в усталости и головной боли, но и во внешности, особенно в области шеи.

Фото: https://unsplash.com by Brooke Cagle is licensed under Free Девушка печатает сообщение

Когда привычка смотреть в экран начинает вредить

Утро у многих проходит одинаково: лежа в постели, мы склоняем голову к телефону и листаем уведомления. Страх пропустить что-то важное удерживает взгляд на экране дольше, чем хотелось бы. При таком положении голова наклоняется примерно на 60 градусов, и нагрузка на позвоночник достигает эквивалента около 27 килограммов. К вечеру это нередко заканчивается напряжением в шее, дискомфортом и головной болью.

Постепенно появляются и внешние изменения. Кожа на шее формирует заломы и морщины, которые со временем становятся устойчивыми и плохо поддаются коррекции. Подобные процессы тесно связаны с осанкой и мышечным напряжением, из-за которых зона шеи и плеч реагирует одной из первых, как это бывает при формировании холки в области шеи.

Технологическая шея: новое название старой проблемы

Американские дерматологи ввели термин "технологическая шея", описывающий преждевременные морщины и потерю упругости кожи из-за постоянного наклона головы к гаджетам. Сегодня такие изменения все чаще замечают у молодых людей, тогда как раньше подобные признаки ассоциировались в основном с возрастом после пятидесяти лет.

Ситуацию усугубляет малоподвижный образ жизни. Чем больше времени человек проводит со смартфоном или планшетом, тем выше риск ухудшения осанки и появления выраженных складок на шее, то есть колец Венеры, сообщает Marianne.

Простые привычки для защиты шеи

Снизить нагрузку помогают элементарные изменения в повседневном поведении. В постели лучше лежать на боку, чтобы подбородок не вытягивался вперед. В течение дня полезно поднимать телефон до уровня глаз или носа, а не опускать голову. Регулярная гимнастика для шеи — мягкие вытяжения, наклоны и повороты — улучшает кровообращение и снимает мышечное напряжение.

Уход за шеей и зоной декольте

В домашнем уходе многие тщательно очищают лицо, но забывают о шее и декольте. Между тем кожа здесь тонкая и особенно чувствительная. Вечером стоит наносить очищающие и уходовые средства не только на лицо, но и на всю поверхность шеи, включая боковые и заднюю часть.

Дополнением может стать массаж камнем гуаша, который давно используют для работы с овалом лица и шеей. Такие техники, схожие с приёмами массажа гуаша для лица, помогают расслабить ткани и поддерживать тонус кожи при регулярном применении.

Популярные вопросы о технологической шее

Как выбрать средство для ухода за шеей?

Лучше подойдут кремы и сыворотки с увлажняющими и укрепляющими компонентами, рассчитанные на тонкую кожу.

Через сколько времени виден эффект?

При регулярном уходе и упражнениях первые изменения обычно заметны через 4-6 недель.

Что эффективнее — упражнения или косметика?

Наиболее выраженный результат дает сочетание правильной осанки, движений и системного ухода.