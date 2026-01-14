Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Морщины на шее растут вместе с экранным временем: привычки, которые снимают кольца Венеры

Наклон головы при использовании смартфона усиливает образование морщин на шее
Моя семья » Красота и стиль

Смартфон стал первым предметом, к которому мы тянемся утром, и последним, от которого отрываемся вечером. Проверка почты, сообщений и социальных сетей давно превратилась в автоматическую привычку, которая незаметно отнимает часы и влияет на самочувствие. Со временем это отражается не только в усталости и головной боли, но и во внешности, особенно в области шеи.

Девушка печатает сообщение
Фото: https://unsplash.com by Brooke Cagle is licensed under Free
Девушка печатает сообщение

Когда привычка смотреть в экран начинает вредить

Утро у многих проходит одинаково: лежа в постели, мы склоняем голову к телефону и листаем уведомления. Страх пропустить что-то важное удерживает взгляд на экране дольше, чем хотелось бы. При таком положении голова наклоняется примерно на 60 градусов, и нагрузка на позвоночник достигает эквивалента около 27 килограммов. К вечеру это нередко заканчивается напряжением в шее, дискомфортом и головной болью.

Постепенно появляются и внешние изменения. Кожа на шее формирует заломы и морщины, которые со временем становятся устойчивыми и плохо поддаются коррекции. Подобные процессы тесно связаны с осанкой и мышечным напряжением, из-за которых зона шеи и плеч реагирует одной из первых, как это бывает при формировании холки в области шеи.

Технологическая шея: новое название старой проблемы

Американские дерматологи ввели термин "технологическая шея", описывающий преждевременные морщины и потерю упругости кожи из-за постоянного наклона головы к гаджетам. Сегодня такие изменения все чаще замечают у молодых людей, тогда как раньше подобные признаки ассоциировались в основном с возрастом после пятидесяти лет.

Ситуацию усугубляет малоподвижный образ жизни. Чем больше времени человек проводит со смартфоном или планшетом, тем выше риск ухудшения осанки и появления выраженных складок на шее, то есть колец Венеры, сообщает Marianne.

Простые привычки для защиты шеи

Снизить нагрузку помогают элементарные изменения в повседневном поведении. В постели лучше лежать на боку, чтобы подбородок не вытягивался вперед. В течение дня полезно поднимать телефон до уровня глаз или носа, а не опускать голову. Регулярная гимнастика для шеи — мягкие вытяжения, наклоны и повороты — улучшает кровообращение и снимает мышечное напряжение.

Уход за шеей и зоной декольте

В домашнем уходе многие тщательно очищают лицо, но забывают о шее и декольте. Между тем кожа здесь тонкая и особенно чувствительная. Вечером стоит наносить очищающие и уходовые средства не только на лицо, но и на всю поверхность шеи, включая боковые и заднюю часть.

Дополнением может стать массаж камнем гуаша, который давно используют для работы с овалом лица и шеей. Такие техники, схожие с приёмами массажа гуаша для лица, помогают расслабить ткани и поддерживать тонус кожи при регулярном применении.

Популярные вопросы о технологической шее

Как выбрать средство для ухода за шеей?

Лучше подойдут кремы и сыворотки с увлажняющими и укрепляющими компонентами, рассчитанные на тонкую кожу.

Через сколько времени виден эффект?

При регулярном уходе и упражнениях первые изменения обычно заметны через 4-6 недель.

Что эффективнее — упражнения или косметика?

Наиболее выраженный результат дает сочетание правильной осанки, движений и системного ухода.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы телефон морщины
Новости Все >
Сетки для птиц в ТРЦ Авиапарк могут подпадать под статьи УК РФ — юрист Ильинский
Безопасность умных устройств зависит от действий владельца —киберэксперт Ульянов
Дыхание по квадрату помогает успокоиться при стрессе — невролог Суворинова
Расписка о передаче денег приравнивается к договору займа — адвокат Айвар
Выводы о причине массовой гибели младенцев в Новокузнецке преждевременны — неонатолог
Эклектика позволяет создать интерьер вне времени — дизайнер Макарова
Россияне пожаловались на дефицит популярного антидепрессанта
Подростковый протест связан с поиском самостоятельности — психолог Хорс
В IT-сфере участились случаи жульничества с помощью ИИ — HR-эксперт Мурадян
В Сочи весной соберут первый урожай бананов в России
Сейчас читают
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Домашние животные
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Лефсе готовят на сухой сковороде без добавления масла
Еда и рецепты
Лефсе готовят на сухой сковороде без добавления масла
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Наука и техника
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Популярное
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе

Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.

Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: из-подо льда выходит наружу ядовитое наследие армии
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Трамп против ФРС: уголовное дело против Пауэлла может обернуться крахом доллара Любовь Степушова Анализ грунта объяснил главную аномалию лунной геологии — PNAS Александр Рощин Электростартер заменил пусковую рукоятку в начале XX века Сергей Милешкин
Финны смеются над морозом: как их машины заводятся в −30 °C так, будто ночь стояли в тёплом боксе
Правовой хаос на море: как действия Британии могут изменить правила мореплавания
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
Последние материалы
Калина морщинистолистная переносит кратковременные морозы −20 °C
Колебания погоды ухудшают состояние людей с гипертонией — невролог Гайфутдинов
Денежное дерево в доме по фэн-шуй рекомендуют ставить в левом углу
Сетки для птиц в ТРЦ Авиапарк могут подпадать под статьи УК РФ — юрист Ильинский
Лицензирование управляющих компаний определяет ответственность за уборку снега
Безопасность умных устройств зависит от действий владельца —киберэксперт Ульянов
Под Тихим океаном обнаружены аномалии в нижней мантии Земли — Sciencepost
Трамп против ФРС: уголовное дело против Пауэлла может обернуться крахом доллара
Многоразовые тефлоновые подложки вытесняют пергамент при выпечке — EnergoZrouti
Дыхание по квадрату помогает успокоиться при стрессе — невролог Суворинова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.