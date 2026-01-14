Новогодний набор веса оказался иллюзией: лишние килограммы держатся не на том, что все думают

Задержка жидкости стала основной причиной лишнего веса после праздников

Лишние килограммы, появившиеся после новогодних каникул, чаще всего оказываются временным явлением. Основная прибавка в весе связана не с накоплением жира, а с задержкой жидкости в организме, поэтому избавиться от нее можно достаточно быстро — в течение нескольких дней. Такой вывод сделала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева, комментируя последствия праздничного рациона.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая женщина с измерительной лентой на кухне

Праздничный режим и прибавка на весах

Продолжительные выходные традиционно сопровождаются изменением пищевых привычек. В рационе появляется больше салатов с соусами, десертов, жирных и калорийных блюд, а иногда и алкоголь. Физическая активность при этом снижается, что в совокупности закономерно отражается на массе тела.

По словам специалиста, неудивительно, что многие россияне после 12-дневных каникул фиксируют прибавку в два-три килограмма. Однако такие цифры не означают пропорционального увеличения жировой ткани.

Физиология набора веса

Маргарита Королева поясняет, что возможности организма по накоплению жира ограничены.

"Согласно законам физиологии, за один день организм может набрать не более чем 150 граммов жировой ткани. То есть за новогодние праздники максимально можно было набрать до полутора килограммов жира. Все остальное — жидкость", — говорит врач.

Задержка воды возникает прежде всего из-за избытка соли, содержащейся практически во всех праздничных блюдах и соусах. При сокращении ее потребления жидкость перестает удерживаться в тканях, и вес начинает снижаться. Дополнительный эффект дает отказ от сахара и жирной пищи либо заметное уменьшение их доли в рационе.

Активность и ускорение обмена веществ

Жировые отложения, сформированные за короткий праздничный период, еще не успевают "утрамбоваться". Это делает их менее устойчивыми и более доступными для сжигания. Физическая активность — прогулки, катание на лыжах, посещение сауны — помогает ускорить этот процесс.

Эксперт отмечает, что организм, недавно получавший избыток калорий, реагирует на движение ускорением обмена веществ. В результате энергия расходуется активнее, чем в условиях длительного переедания.

Вода и разгрузочные дни

Отдельное внимание врач уделяет питьевому режиму. Увеличение потребления жидкости помогает вывести токсины, накопленные из-за избытка сладкого, соленого и жирного. В качестве подходящих вариантов называются негазированная минеральная вода и чай с имбирем и лимоном, который дополнительно поддерживает иммунитет в зимний период.

Для ускорения результата Королева рекомендует разгрузочные дни.

"При наличии разгрузочных дней — не голодных, а разгрузочных, — мы можем буквально за пять-шесть дней сбросить набранные килограммы", — продолжает специалист.

В качестве примера она приводит рацион на грейпфрутах с обязательным употреблением не менее 2,5 литра жидкости в сутки, об этом сообщает Общественная Служба Новостей.