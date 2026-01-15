Ножницы сошли с ума: стрижки 2026 года выглядят грубо, дерзко — и именно поэтому сводят с ума

В 2026 году мода на стрижки окончательно отказывается от идеальной выверенности и салонной "стерильности". В центре внимания — характер, текстура и эффект живых волос, которые не нужно бесконечно усмирять укладками. Актуальные формы выглядят смело, иногда нарочито грубо, но именно в этом и заключается их сила.
Новый сезон делает ставку на свободу и индивидуальность. Стилисты больше не предлагают бороться с природной структурой волос — наоборот, она становится частью образа. В тренде графичные линии, подчеркнутые срезы, слои и формы, которые работают даже без сложной укладки.
Модные женские стрижки 2026 одинаково хорошо смотрятся как с феном и брашингом, так и при минимальном уходе с использованием мусса, текстурирующего спрея или пасты.
Современная пикси в 2026 году — это контраст. Короткий затылок и виски сочетаются с удлиненной челкой, которая может закрывать глаза или мягко уходить набок. Такая форма позволяет менять настроение образа буквально за пару минут.
Челку легко выпрямить утюжком для графики, накрутить щипцами для мягких волн или просто взъерошить руками с каплей текстурирующего средства. Особенно выразительно эта стрижка выглядит с платиновым блондом, холодными русыми оттенками или насыщенным черным цветом.
Рваный боб — одна из самых универсальных стрижек на средние волосы в 2026 году. Его длина варьируется от линии подбородка до плеч, а ключевая особенность — намеренно неровные, "разорванные" концы.
Глубокая филировка, точечный срез и слайсинг создают эффект подвижности и объема. Такая форма особенно выигрышно смотрится на прямых и слегка волнистых волосах, а окрашивания вроде балаяжа или омбре подчеркивают сложную текстуру. Укладка может быть как расслабленной с соляным спреем, так и более четкой — с утюжком и акцентом на кончиках.
Самая обсуждаемая стрижка сезона — каре с подчеркнуто жестким срезом. Здесь нет плавности и градуировки: линия должна быть четкой, почти резкой. Именно это создает ощущение дерзости и современности.
Обрубленным может быть как весь контур, так и только челка. Форма допускает классическую длину или легкое удлинение к лицу. Для прямых волос достаточно сушки феном с круглой щеткой, а волнистые можно выпрямлять, усиливая контраст между текстурой и геометрией.
Этот вариант выбирают те, кто хочет выглядеть ухоженно без ежедневных сложных укладок. Стрижка выполняется слоями, которые начинают работать уже при обычной сушке феном. Волосы сами подкручиваются внутрь, создавая эффект салонного брашинга.
Каре "на брашинг" особенно подходит тонким волосам, визуально добавляя густоты. Длина может доходить до ключиц или лопаток, а форму легко дополнить аксессуарами — заколками-крабами, платками, ободками. Об этом сообщает журнал Лиза.
Несмотря на популярность небрежности, ровный срез остается актуальным для длинных волос. Такая форма требует качественного ухода — масок, сывороток, регулярного обновления кончиков.
Зато результат выглядит дорого и эффектно, особенно с монохромным окрашиванием: черным, шоколадным, холодным блондом. Укладка может быть как идеально гладкой с утюжком, так и волнистой — на ровной линии любая текстура смотрится выразительно.
Королевский каскад — выбор для тех, кто хочет объема и движения без утяжеления. Слои начинаются от подбородка или ниже, создавая мягкий переход и эффект струящихся волос.
Стрижка идеально раскрывается на волнах и локонах, подчеркивая естественную структуру. Для укладки подойдут мусс для объема, термозащита и щипцы или мультистайлер. Также можно использовать диффузор для более естественного результата.
Пикси с длинной челкой — самый смелый и трансформируемый вариант. Рваный боб и обрубленное каре подойдут тем, кто ценит графику и текстуру. Каре "на брашинг" — компромисс между стилем и простотой ухода. Королевский каскад и ровный срез выбирают поклонницы длины и движения.
Плюсы:
Минусы:
Лучше всего подойдут каре "на брашинг" или текстурированный боб.
Слоистые формы и рваные техники визуально добавляют объем.
В среднем, раз в 6-8 недель, даже если форма выглядит "небрежной".
