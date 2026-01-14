Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кудри живут своей жизнью: новые стрижки делают то, что раньше считалось ошибкой

Кудрявые волосы в 2026 году становятся главным инструментом самовыражения, где форма и движение выходят на первый план. Тренды уходят от однотипных решений и предлагают более гибкий подход к длине, объёму и слоям. Стрижки подчёркивают природную текстуру локонов и легко вписываются в повседневный ритм, об этом сообщает издание Clara.

Девушка с кудряшками
Фото: Designed by Freepik by halayalex is licensed under publik domain
Девушка с кудряшками

Кудрявые стрижки 2026: акцент на движение

В новом сезоне стрижки для вьющихся волос строятся вокруг динамики и живого силуэта. Классический боб — с чёлкой или без — по-прежнему популярен благодаря способности подчёркивать завиток и придавать объём. Однако в 2026 году он уже не доминирует: средняя длина, многослойные формы и игра с пропорциями выходят на равные позиции.

"Причёски строятся на движении, слоях, чёлках и продуманном объёме", — отмечает стилист по волосам и руководитель образовательных программ Jean Louis David Педро Морено.

Такие стрижки выглядят естественно, не перегружены укладкой и подчёркивают индивидуальность кудрявых волос, особенно если учитывать сезонные особенности ухода за волосами.

Почему слои так важны для кудрей

При выборе стрижки для вьющихся волос ключевую роль играет техника. Именно слои позволяют добиться аккуратной формы без утраты объёма и избежать эффекта "тяжёлой" массы.

"Для кудрей важна техника, а не просто форма. Слои помогают локонам ложиться правильно", — говорит парикмахер Ракель Саис.

Многослойность делает причёску более управляемой, подчёркивает структуру завитка и хорошо сочетается с регулярным уходом за волосами, который помогает сохранить чёткость формы.

Возраст и состояние кудрявых волос

С возрастом кудрявая текстура требует большего внимания. Волосы могут терять влагу, а вместе с ней — упругость и чёткость формы, особенно в холодное время года.

"Со временем кудри становятся менее увлажнёнными и теряют выразительность", — подчёркивает специалист по уходу за волосами Ольга Г. Сан Бартоломе.

В таких случаях короткие и средние стрижки помогают сохранить форму причёски, облегчить уход и эффективнее использовать увлажняющие средства — маски, сыворотки и кремы, которые работают по тем же принципам, что и зимний уход за волосами.

Как подобрать стрижку по форме лица

Форма лица — один из ключевых факторов при выборе стрижки для кудрявых волос. Грамотно подобранный силуэт делает образ гармоничным и визуально сбалансированным.

Для вытянутого лица подходят округлые формы с акцентом на объём. Квадратным чертам чаще всего рекомендуют удлинённый боб — более короткий сзади и вытянутый спереди.

"Удлинённый боб помогает визуально вытянуть пропорции и смягчить черты", — указывает руководитель образовательных программ Franck Provost Карлос Фернандес.

При ярко выраженных чертах хорошо работают треугольные формы с чёлкой, а при небольшой голове — градуированные стрижки с верхним объёмом.

Сравнение: классический боб и многослойные стрижки

Классический кудрявый боб отличается аккуратной формой и простотой ухода. Он подойдёт тем, кто предпочитает сдержанный стиль и минимальную укладку.

Многослойные стрижки дают больше свободы. Они усиливают движение, позволяют регулировать объём и лучше адаптируются к разным типам лица, делая образ более современным и живым.

Советы по выбору стрижки для кудрявых волос

  1. Оцените тип и плотность завитка.

  2. Учитывайте форму лица и пропорции.

  3. Делайте акцент на слои, а не жёсткую геометрию.

  4. Подберите базовый уход: шампунь, маску и крем для кудрей.

Популярные вопросы о стрижках для кудрявых волос

Как выбрать подходящую стрижку?
Исходите из формы лица, структуры волос и привычного ухода.

Какая длина практичнее?
Короткая проще в уходе, средняя даёт больше вариантов формы.

От чего зависит стоимость стрижки?
Цена определяется сложностью техники и уровнем салона.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
