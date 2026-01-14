Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Индустрия красоты нажала на тормоз: уход, который усиливают технологиями, а не новыми кремами

В 2026 году индустрия ухода за кожей делает ставку на профилактику старения — Jenny
2026 год обещает стать поворотным моментом для индустрии ухода за кожей, где на первый план выходят осознанность, технологии и долгосрочное здоровье эпидермиса. Уход за кожей перестаёт быть набором быстрых решений и всё больше превращается в продуманную систему поддержки кожи на годы вперёд. Новый подход объединяет научные разработки, персонализацию и бережное отношение к естественным процессам организма.

Маска на лице
Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маска на лице

Медленный уход как новая норма

Одной из ключевых тенденций становится философия медленного ухода за кожей. По аналогии с осознанным образом жизни и устойчивой модой, она делает ставку не на мгновенный визуальный эффект, а на стабильный и накопительный результат. Всё больше потребителей выбирают сыворотки, кремы и эссенции, которые мягко работают с кожей, поддерживая её состояние в долгосрочной перспективе. Терпение и регулярность становятся важнее, чем агрессивные активные компоненты и краткосрочные методы.

Такой подход меняет и саму логику ухода. Вместо постоянной смены средств акцент делается на выстроенную рутину, где каждый продукт — от очищения до увлажнения — выполняет понятную и устойчивую функцию, а ключевую роль играют базовые компоненты вроде гиалуроновой кислоты.

Домашние технологии для ухода за кожей

В 2026 году заметно усиливается интерес к технологичным устройствам для домашнего ухода за кожей. Маски со светодиодным излучением, приборы с микротоками и гаджеты для неинвазивных процедур становятся более доступными и простыми в использовании. Это позволяет усиливать эффект от базового ухода, не прибегая к частым визитам в клиники или СПА-центры, сообщает Jenny.

Технологии постепенно интегрируются в повседневную жизнь. Домашние приборы для микротокового воздействия всё чаще рассматриваются как часть регулярного ритуала, особенно на фоне растущего интереса к микротокам для лица.

Минимализм в уходе за кожей

Минималистичный уход за кожей продолжает развиваться и приобретает более зрелую форму. Сложные многоэтапные протоколы уступают место компактным и продуманным схемам. В фокусе — многофункциональные формулы, которые объединяют увлажнение, антиоксидантную защиту и мягкий антивозрастной эффект.

Сыворотки и кремы с продуманными составами позволяют сократить количество средств на полке, не жертвуя качеством ухода. Такой подход особенно актуален для городского ритма жизни и чувствительной кожи.

Профилактика вместо коррекции

В 2026 году акцент смещается с исправления последствий на предотвращение проблем. Защита кожи от ультрафиолетового излучения, загрязнённого воздуха, синего света экранов и окислительного стресса становится базовой частью ежедневного ухода, независимо от возраста.

Профилактический подход предполагает регулярное использование средств с антиоксидантами, солнцезащитными фильтрами и защитными комплексами, которые помогают замедлить появление возрастных изменений и поддерживать здоровье кожи в долгосрочной перспективе.

Укрепление кожного барьера

Отдельного внимания заслуживает тренд на восстановление и защиту кожного барьера. Вместо агрессивных формул всё чаще выбираются средства, направленные на увлажнение, регенерацию и снижение чувствительности кожи. Философия "меньше — значит лучше" становится доминирующей.

Ингредиенты вроде керамидов, пробиотиков и липидных комплексов перестают восприниматься как модные новинки и переходят в категорию базовых компонентов современного ухода за кожей.

Популярные вопросы о трендах ухода за кожей в 2026 году

Какой уход лучше выбрать — минималистичный или многоэтапный?

Выбор зависит от состояния кожи, но в 2026 году приоритет отдаётся простым и эффективным схемам.

Сколько стоит современный уход с технологичными устройствами?

Стоимость варьируется: базовый уход доступен большинству, а приборы для домашнего ухода относятся к средней и высокой ценовой категории.

Как выбрать средства для укрепления кожного барьера?

Стоит обращать внимание на формулы с керамидами, пробиотиками и увлажняющими компонентами.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
