Этот зимний маникюр выглядит так, будто ногти подсветили изнутри — новый тренд из Азии

Cloud Nails с пастельными оттенками вошли в список ключевых нейл-трендов 2026 года

Когда бьюти-индустрия ищет новые ориентиры, взгляд снова обращается к Южной Корее. В 2026 году именно Сеул задаёт тон в нейл-дизайне, предлагая свежий и уже обсуждаемый тренд. Речь идёт о Cloud Nails — маникюре с эффектом мягких облаков, который объединяет креативность и утончённость. Этот стиль быстро стал заметным выбором для холодного сезона, об этом сообщает Bovary.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Крупный план рук, мастер делает аппаратный маникюр фрезой

Что такое Cloud Nails и почему они пришли из Кореи

Cloud Nails — это не буквальные рисунки облаков, а цельная, "дышащая" цветовая композиция, вдохновлённая зимним небом. Оттенки словно перетекают друг в друга, создавая ощущение глубины и лёгкости. Такой дизайн отсылает к ночному или пасмурному зимнему небу, где нет резких контрастов, а есть мягкие переходы и спокойная гармония.

Основа чаще всего выполняется в холодной пастельной гамме: голубой, сиреневой, молочно-розовой. Поверх неё формируется полупрозрачный облачный узор, напоминающий свадебную акварель или тонкую вуаль. Использование геля или шеллака с лёгкой прозрачностью добавляет блеск и объём, делая маникюр визуально многослойным и "живым".

Чем Cloud Nails отличаются от классического зимнего маникюра

В отличие от привычных зимних дизайнов с чёткой графикой или контрастными элементами, Cloud Nails выглядят более органично. Здесь нет жёстких линий — только плавность и естественность. Цвета не спорят между собой, а мягко сливаются, создавая эффект лёгкого движения, словно прохладный зимний ветер.

Такой маникюр легко вписывается в повседневный образ и одновременно смотрится достаточно изысканно для особых случаев. Он хорошо сочетается с минималистичными украшениями, шерстяными свитерами, пальто и другими элементами зимнего гардероба, а также поддерживает тренд на зимние оттенки для маникюра.

Как сделать Cloud Nails в домашних условиях

Создать этот тренд можно и без салона, если запастись терпением и базовыми средствами для маникюра.

Подготовка. Подпилите ногти, аккуратно отодвиньте кутикулу и слегка зашлифуйте поверхность для лучшего сцепления. База. Нанесите пастельный голубой, сиреневый или розовый оттенок и просушите его под лампой. Цветовой эффект. С помощью спонжа для макияжа или широкой кисти добавьте более светлые "облачные" оттенки, мягко растушёвывая границы. Детали. При желании используйте немного глиттера или перламутра для глубины и усиления зимнего настроения. Топ. Закрепите результат прозрачным топом с глянцевым финишем.

Идея для зимнего образа

Cloud Nails навевают ассоциации со снежным небом и морозными утрами. Такой маникюр подчёркивает уют зимних образов и остаётся универсальным: он выглядит одновременно нежно, современно и немного игриво. Лёгкие блёстки или металлические акценты могут сделать его более праздничным, не перегружая общий вид, особенно если ногти находятся в хорошем состоянии после восстановления ногтевой пластины.

Сравнение Cloud Nails и классического зимнего маникюра

Cloud Nails делают ставку на мягкость, пастель и размытые переходы, создавая эффект воздушности. Классический зимний маникюр чаще опирается на тёмные оттенки, геометрию или тематические рисунки. Первый вариант универсальнее для повседневной носки, второй — более акцентный и заметный. Выбор зависит от желаемого настроения и образа.

Советы по выбору Cloud Nails

Чтобы маникюр выглядел гармонично, важно учитывать несколько нюансов.

Выбирайте холодные пастельные оттенки без резких контрастов. Используйте полупрозрачные гели или шеллак для эффекта глубины. Не перегружайте дизайн декором — облачный эффект должен оставаться главным акцентом. Сочетайте маникюр с нейтральным или монохромным образом.

Популярные вопросы о Cloud Nails

Как выбрать оттенки для Cloud Nails?

Лучше всего подходят пастельные голубые, сиреневые и розовые тона с мягкими переходами без чётких границ.

Сколько держится такой маникюр?

При использовании геля или шеллака Cloud Nails сохраняют аккуратный вид в среднем 2-3 недели.

Что лучше — салон или домашний вариант?

В салоне эффект будет более точным, но при аккуратном подходе дома можно добиться достойного результата.