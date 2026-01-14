Этот зимний маникюр выглядит так, будто ногти подсветили изнутри — новый тренд из Азии

Когда бьюти-индустрия ищет новые ориентиры, взгляд снова обращается к Южной Корее. В 2026 году именно Сеул задаёт тон в нейл-дизайне, предлагая свежий и уже обсуждаемый тренд. Речь идёт о Cloud Nails — маникюре с эффектом мягких облаков, который объединяет креативность и утончённость. Этот стиль быстро стал заметным выбором для холодного сезона, об этом сообщает Bovary.
Cloud Nails — это не буквальные рисунки облаков, а цельная, "дышащая" цветовая композиция, вдохновлённая зимним небом. Оттенки словно перетекают друг в друга, создавая ощущение глубины и лёгкости. Такой дизайн отсылает к ночному или пасмурному зимнему небу, где нет резких контрастов, а есть мягкие переходы и спокойная гармония.
Основа чаще всего выполняется в холодной пастельной гамме: голубой, сиреневой, молочно-розовой. Поверх неё формируется полупрозрачный облачный узор, напоминающий свадебную акварель или тонкую вуаль. Использование геля или шеллака с лёгкой прозрачностью добавляет блеск и объём, делая маникюр визуально многослойным и "живым".
В отличие от привычных зимних дизайнов с чёткой графикой или контрастными элементами, Cloud Nails выглядят более органично. Здесь нет жёстких линий — только плавность и естественность. Цвета не спорят между собой, а мягко сливаются, создавая эффект лёгкого движения, словно прохладный зимний ветер.
Такой маникюр легко вписывается в повседневный образ и одновременно смотрится достаточно изысканно для особых случаев. Он хорошо сочетается с минималистичными украшениями, шерстяными свитерами, пальто и другими элементами зимнего гардероба, а также поддерживает тренд на зимние оттенки для маникюра.
Создать этот тренд можно и без салона, если запастись терпением и базовыми средствами для маникюра.
Подготовка. Подпилите ногти, аккуратно отодвиньте кутикулу и слегка зашлифуйте поверхность для лучшего сцепления.
База. Нанесите пастельный голубой, сиреневый или розовый оттенок и просушите его под лампой.
Цветовой эффект. С помощью спонжа для макияжа или широкой кисти добавьте более светлые "облачные" оттенки, мягко растушёвывая границы.
Детали. При желании используйте немного глиттера или перламутра для глубины и усиления зимнего настроения.
Топ. Закрепите результат прозрачным топом с глянцевым финишем.
Cloud Nails навевают ассоциации со снежным небом и морозными утрами. Такой маникюр подчёркивает уют зимних образов и остаётся универсальным: он выглядит одновременно нежно, современно и немного игриво. Лёгкие блёстки или металлические акценты могут сделать его более праздничным, не перегружая общий вид, особенно если ногти находятся в хорошем состоянии после восстановления ногтевой пластины.
Cloud Nails делают ставку на мягкость, пастель и размытые переходы, создавая эффект воздушности. Классический зимний маникюр чаще опирается на тёмные оттенки, геометрию или тематические рисунки. Первый вариант универсальнее для повседневной носки, второй — более акцентный и заметный. Выбор зависит от желаемого настроения и образа.
Чтобы маникюр выглядел гармонично, важно учитывать несколько нюансов.
Выбирайте холодные пастельные оттенки без резких контрастов.
Используйте полупрозрачные гели или шеллак для эффекта глубины.
Не перегружайте дизайн декором — облачный эффект должен оставаться главным акцентом.
Сочетайте маникюр с нейтральным или монохромным образом.
Лучше всего подходят пастельные голубые, сиреневые и розовые тона с мягкими переходами без чётких границ.
При использовании геля или шеллака Cloud Nails сохраняют аккуратный вид в среднем 2-3 недели.
В салоне эффект будет более точным, но при аккуратном подходе дома можно добиться достойного результата.
