Скинни ушли, оверсайз надоел: весна-2026 выбирает джинсы с комфортным характером

Джинсы mom стали базовым трендом весны-2026 — Freundin

Новый год почти всегда приносит свежие модные идеи, но в гардеробе остаются вещи, которые не теряют актуальности десятилетиями. Джинсы — как раз из их числа. Меняются силуэты, посадка и длина, но весной 2026 года у этой базовой вещи появляется четкий приоритет: максимальный комфорт без потери стиля.

Фото: https://ru.freepik.com by halayalex is licensed under Free Женщина в джинсах и футболке

Комфорт как главный тренд 2026 года

После экспериментов с экстремально широкими моделями и возвращения узких скинни мода берет паузу. Весной 2026 года в фокусе — джинсы, которые не стесняют движений и при этом выглядят собранно. Оптимальный вариант — модели средней ширины, не слишком свободные и не облегающие фигуру.

Именно такой баланс делает их универсальными для повседневной жизни. В них удобно проводить целый день, не жертвуя аккуратным силуэтом и современным внешним видом, пишет Freundin.

Почему мамины джинсы снова на пике

Этот фасон нельзя назвать новым, но именно в 2026 году он окончательно закрепляется как базовый. Джинсы с умеренно завышенной талией визуально вытягивают фигуру и обеспечивают комфортную посадку. Свободный крой в области бедер не сдавливает ноги, а легкое сужение книзу делает силуэт аккуратным и универсальным.

Такая модель хорошо адаптируется под разные типы фигур и легко вписывается в повседневный гардероб. Это один из тех редких случаев, когда удобство и эстетика работают в паре.

Как носить модные джинсы весной 2026 года

Для повседневных образов лучше всего подойдут мягкие сочетания. Кардиган и кроссовки создают расслабленный, но продуманный комплект. Весной стоит обратить внимание на светлые и пастельные оттенки — розовый, голубой или приглушенный фиолетовый добавят свежести.

Если нужен более собранный образ, джинсы легко сочетаются с блузкой и лоферами. Высокая посадка позволяет аккуратно заправить верх, а ремень дополнительно подчеркивает талию и делает образ более структурированным.

Джинсы и вечерний формат

Такие джинсы подходят не только для дневных выходов. В сочетании с ботильонами на каблуке, атласной блузкой и лаконичным клатчем они легко превращаются в современный вечерний образ. Все решают детали и фактуры — именно они задают нужное настроение.