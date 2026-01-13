Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Сон перестаёт восстанавливать силы после праздников: внутренние ритмы выходят из строя

Поздний подъем и вечерний свет ухудшают качество сна после праздников — Marie Claire
Праздники легко сбивают привычные ориентиры сна: ночи становятся короче, подъемы — позже, а вечер перестает ассоциироваться с отдыхом. Даже несколько дней в таком режиме могут заметно изменить работу внутренних часов. В результате возвращение к обычному ритму дается сложнее, чем кажется на первый взгляд, об этом сообщает Marie Claire.

Девушка с прозрачными ногтями
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка с прозрачными ногтями

Почему после праздников сон "ломается"

Организм быстро адаптируется к изменениям, особенно если они связаны с режимом бодрствования и отдыха. Поздние ужины, встречи до ночи, нерегулярное время отхода ко сну и активное использование экранов постепенно смещают циркадный ритм. Мозг начинает иначе воспринимать сигналы усталости, а вечер перестает быть временем снижения активности.

Дополнительную роль играет освещение. Яркий холодный свет и экраны подавляют выработку мелатонина — гормона, отвечающего за ощущение сонливости. В итоге сон становится поверхностным, а утреннее пробуждение — тяжелым.

Фиксированный подъем как основа восстановления

Распространенная ошибка — пытаться лечь спать раньше обычного. Такой подход часто приводит лишь к долгому ворочанию в кровати и ощущению внутреннего сопротивления. Биологические часы воспринимают резкий сдвиг как стресс.

Гораздо эффективнее закрепить одно стабильное время подъема. Регулярное утреннее пробуждение быстрее настраивает цикл сон-бодрствование, чем любые попытки контролировать вечер. Если во время праздников подъем сильно сместился, корректировать его лучше постепенно, сдвигая будильник на 20-30 минут каждые один-два дня. На этом этапе важно учитывать и привычки, связанные с утренним кофе и уровнем кортизола, поскольку они напрямую влияют на бодрость и засыпание.

Свет как главный регулятор ритма

Свет — самый мощный внешний фактор, влияющий на внутренние часы. Именно он подает сигнал, когда организму пора быть активным, а когда — готовиться ко сну.

Утром важно получать максимум естественного освещения. Даже короткая прогулка или 10-15 минут у окна помогают синхронизировать биологические процессы и снизить утреннюю сонливость.

Вечером задача обратная — уменьшить яркость. Теплый рассеянный свет, приглушенные лампы и ограничение экранов помогают мозгу плавно перейти в режим отдыха и восстановить естественный ритм выработки мелатонина.

Вечер без стимуляторов

После насыщенных дней нервная система часто остается перевозбужденной. Даже привычные мелочи могут мешать засыпанию, если они происходят слишком поздно.

Чтобы облегчить ночной отдых, полезно пересобрать вечерний сценарий. Отказ от кофеина после середины дня, легкий ужин за 2-3 часа до сна и снижение эмоциональной нагрузки позволяют телу быстрее расслабиться. В этом же контексте важно обратить внимание на вечерний перекус и сон, поскольку выбор продуктов может либо поддержать восстановление, либо продлить бодрствование.

Сравнение: резкий и постепенный возврат к режиму

Резкое возвращение к раннему подъему и сну часто сопровождается бессонницей и ощущением усталости. Организм не успевает перестроиться, что усиливает стресс и снижает качество отдыха.

Постепенная коррекция работает мягче. Поэтапный сдвиг времени подъема, контроль света и отказ от вечерних стимуляторов позволяют восстановить режим за несколько дней без выраженного дискомфорта и с меньшей нагрузкой на нервную систему.

Советы по восстановлению режима сна шаг за шагом

  1. Определите фиксированное время подъема и придерживайтесь его ежедневно.

  2. Увеличьте утренний контакт с естественным светом.

  3. Сократите яркое освещение и экраны вечером.

  4. Перенесите плотный ужин на более раннее время.

  5. Создайте спокойный вечерний ритуал без стимуляторов.

Популярные вопросы о восстановлении сна

Сколько времени нужно, чтобы восстановить режим?

В большинстве случаев заметные улучшения появляются через 3-5 дней при стабильном подъеме и контроле света.

Можно ли "отоспаться" днем?

Короткий дневной отдых допустим, но длительный сон может замедлить восстановление ночного ритма.

Что лучше: лечь раньше или встать раньше?

При нарушенном режиме эффективнее сначала стабилизировать время подъема, а вечерний отход ко сну нормализуется следом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
