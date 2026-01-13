Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Праздники прошлись по лицу катком: схема ухода, которая запускает обновление кожи

Лифтинг-сыворотки с пептидами поддерживают тонус кожи зимой — косметолог Горлова
Красота и стиль

Праздничные недели часто оставляют коже неприятные последствия — тусклый оттенок, сухость и ощущение стянутости. На фоне сбитого режима сна, избытка сахара и алкоголя кожа теряет ресурс для восстановления. При этом середина зимы считается удачным периодом для деликатного антивозрастного детокса без резких вмешательств.

Женщина наносит средство для ухода за кожей на лицо
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина наносит средство для ухода за кожей на лицо

Почему зимой коже нужна перезагрузка

Холодный воздух, отопление и перепады температур ослабляют защитный барьер кожи и усиливают обезвоживание. В результате даже качественная сыворотка или крем работают слабее, а лицо выглядит уставшим — похожие сезонные реакции подробно разбирают в материале о зимнем уходе за кожей. Зимний уход требует системного подхода: мягкого обновления, поддержки тонуса и восстановления барьерных функций. Такой сценарий помогает подготовить кожу к весне без агрессивных процедур.

Курсы кислот: аккуратное обновление кожи

Зимний сезон подходит для кислотных программ лучше всего, поскольку солнечная активность минимальна, а восстановление проходит быстрее. Речь идет не о травматичных пилингах, а о регулярном применении мягких формул с AHA- и PHA-кислотами. Они улучшают текстуру кожи, выравнивают тон и запускают естественное обновление клеток.

"Речь не о жёстких пилингах, а о курсовом применении мягких AHA и PHA кислот, которые выравнивают текстуру, улучшают цвет лица и стимулируют обновление клеток. Они помогают убрать серость, следы усталости и делают кожу более восприимчивой к уходу", — говорит косметолог Ирина Горлова.

Такие средства особенно хорошо работают в формате курса и усиливают эффект последующего ухода: сывороток, кремов и масок.

Лифтинг-сыворотки как поддержка тонуса

После затяжных праздников кожа часто теряет упругость и плотность. В этот период полезны лифтинг-сыворотки с пептидами, ниацинамидом и факторами роста. Они проникают в глубокие слои кожи, поддерживают синтез коллагена и работают на накопительный результат, особенно если в уходе уже есть средства с гиалуроновой кислотой. Мгновенного лифтинга ждать не стоит, зато при регулярном применении кожа становится более упругой и собранной.

Маски как часть зимней рутины

Маски зимой стоит воспринимать не как экстренную меру, а как стабильный элемент ухода. Чередование увлажняющих, питательных и успокаивающих формул помогает коже адаптироваться к нагрузкам. Особенно актуальны средства с церамидами, антиоксидантами и экстрактами водорослей.

"Зимой особенно полезны маски с церамидами, экстрактами водорослей и антиоксидантами. Регулярное использование масок возвращает коже комфорт, снижает реактивность и помогает быстрее восстановиться после кислот и активных сывороток", — отмечает врач.

Восстановление кожного барьера

Главная проблема после праздников — общее обезвоживание, которое напрямую отражается на состоянии кожи. Кремы с липидами, скваланом и жирными кислотами помогают восстановить защитный слой и снизить чувствительность. Когда барьер функционирует корректно, кожа лучше воспринимает антивозрастные компоненты, меньше краснеет и быстрее восстанавливается.

Популярные вопросы о зимнем уходе за кожей

Как выбрать кислоты для зимы?

Лучше отдавать предпочтение мягким AHA- и PHA-кислотам с низкой концентрацией и использовать их курсами.

Сколько стоит базовый зимний уход?

Стоимость зависит от бренда и состава, но эффективный уход возможен и в среднем ценовом сегменте.

Что лучше зимой — сыворотка или крем?

Оптимальный вариант — сочетать оба средства: сыворотка работает с активами, крем восстанавливает барьер.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
