Крем есть, а эффект обратный: почему руки выглядят старше даже при регулярном уходе

Старение кожи рук ускоряют ультрафиолет и частое мытьё — InStyle

Мы привыкли тщательно ухаживать за кожей лица и тела, стараясь сохранить свежесть и сияние. Однако руки ежедневно испытывают не меньшую нагрузку — солнце, вода, бытовая химия и перепады температуры отражаются на них быстрее, чем кажется. Именно по состоянию рук возраст часто угадывается раньше, чем по лицу, об этом сообщает InStyle.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка наносит крем на руки

Почему руки стареют быстрее

Несмотря на регулярное увлажнение после душа, использование солнцезащитного крема и головных уборов, уход за руками часто отходит на второй план. Между тем именно они постоянно открыты и практически не защищены от внешних факторов, особенно в холодный сезон, когда кожа быстрее теряет влагу и становится уязвимой, как это происходит при зимнем уходе за руками.

"Большинство из нас имеет продуманную рутину ухода за лицом, но часто забывает о руках, и это ошибка по двум причинам — из-за их структуры и наших привычек", — говорит хирург кисти и эстетической медицины Брайан Микелоу.

С возрастом кожа на руках теряет плотность и подкожный жир, становится тоньше и суше. Появляются морщины, пигментные пятна, ногти становятся ломкими, что напрямую связано с естественными изменениями кожи и частыми внешними воздействиями.

"Сухость, шероховатость кожи, хрупкость ногтей и возрастные пятна — частые проблемы, которые проявляются со временем", — отмечает дерматолог Эми Кассуф.

Дополнительную роль играет ультрафиолет: именно он провоцирует появление солнечных пятен — от светло-коричневых до почти чёрных.

"Мы подвергаем руки воздействию солнца и агрессивных факторов чаще, чем любую другую часть тела", — подчёркивает доктор Микелоу.

Частое мытьё рук, особенно горячей водой, также ускоряет старение кожи, смывая естественные защитные липиды и усиливая сухость, что особенно заметно зимой, когда отопление и мороз действуют одновременно.

Как сохранить молодость кожи рук

Хорошая новость в том, что замедлить возрастные изменения можно даже без сложных процедур. Начать можно в любой момент, выстроив простую и регулярную систему ухода, ориентированную на восстановление защитного барьера кожи.

Регулярное увлажнение — ключевой шаг. Крем для рук стоит наносить после каждого мытья, а также в течение дня. Удобно держать флакон рядом с раковиной или в сумке, особенно если кожа склонна к сухости в холодное время года и требует более плотных текстур.

Для защиты кожи и ногтей важно использовать хлопковые или хозяйственные перчатки при уборке, работе в саду и контакте с моющими средствами. Предпочтение стоит отдавать мылу с нейтральным pH, чтобы не нарушать естественный баланс кожи и не провоцировать проблемы, знакомые тем, кто сталкивался с ослаблением ногтей.

Отшелушивание помогает обновлять кожу. Если вы используете скраб для лица или тела, не обходите вниманием и руки. Подойдут мягкие средства или домашние смеси на основе сахара, масла и лимонного сока, после которых важно сразу нанести крем, чтобы зафиксировать влагу.

Солнцезащитный крем должен стать ежедневной привычкой.

"Приучите себя наносить солнцезащитный крем каждый день", — подчёркивает доктор Кассуф.

Средства широкого спектра с SPF 50 и выше снижают риск появления морщин и пигментных пятен, даже если вы проводите день в машине или у окна. Такой подход особенно важен при активном образе жизни и частом пребывании на улице.

Питание и состояние рук

Не менее важна и сбалансированная диета. Витамины, антиоксиданты и омега-3 жирные кислоты поддерживают кожу и ногти изнутри. Дефицит белка, витамина C и витаминов группы B часто отражается именно на состоянии рук и ногтей, делая их более уязвимыми к внешним воздействиям и замедляя восстановление.

Омолаживающие процедуры для рук

Если признаки старения уже заметны, существуют дополнительные варианты ухода. В домашних условиях могут использоваться осветляющие средства и кремы с ретинолом, которые улучшают текстуру кожи и её тон, постепенно делая руки более ухоженными.

В клиниках применяются более интенсивные методы: химические пилинги, дермабразия и лазерные процедуры. Они помогают выровнять рельеф, уменьшить пигментацию и вернуть коже ухоженный вид, особенно если домашнего ухода уже недостаточно.

Советы по уходу за кожей рук шаг за шагом

Используйте увлажняющий крем после каждого контакта с водой. Наносите солнцезащитный крем утром и обновляйте его днём. Надевайте перчатки при уборке и работе с химией. Делайте мягкий пилинг 1-2 раза в неделю. Следите за питанием и уровнем витаминов.

Популярные вопросы о уходе за кожей рук

Как выбрать крем для рук?

Обращайте внимание на состав: глицерин, масла, пантенол и SPF будут полезны в ежедневном уходе, особенно если кожа склонна к сухости и раздражению.

Сколько стоит профессиональное омоложение рук?

Цена зависит от процедуры и клиники, но обычно варьируется от базового ухода до комплексных лазерных методик.

Что лучше — домашний уход или процедуры у специалиста?

Лучший результат даёт сочетание регулярного домашнего ухода и периодических профессиональных процедур, особенно если учитывать сезонные особенности кожи.