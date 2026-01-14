Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Свитер есть — джинсы не нужны: 3 пары брюк, с которыми образ сразу выглядит дороже

Классические коричневые брюки стали заменой джинсам со свитерами
Зимой привычные образы легко превращаются в рутину, особенно если снова и снова сочетать свитер с джинсами. При этом холодный сезон 2026 года предлагает куда более выразительные решения, где уют сочетается с характером. Свитер остаётся базой, но именно брюки задают настроение и делают образ современным.

Девушка в свитере и коричневых брюках
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка в свитере и коричневых брюках

Почему джинсы временно уступают место другим моделям

Джинсы по-прежнему универсальны, но частое использование делает их визуально предсказуемыми. В 2026 году дизайнеры смещают фокус в сторону фактур, оттенков и кроя, которые подчёркивают мягкость трикотажа. Особенно выразительно это работает, когда в образе появляется сложный цвет или нестандартный материал, а модные модели свитеров 2026 года раскрываются по-новому.

Классические брюки коричневых оттенков

Свободные классические брюки с защипами стали одной из самых заметных альтернатив дениму. Их крой добавляет образу собранности, а тёплые коричневые тона делают сочетание со свитером более глубоким и спокойным. Особенно гармонично такие брюки смотрятся с кремовыми и молочными оттенками крупной вязки, создавая эффект сдержанной элегантности без излишней строгости.

Кожаные брюки как контраст текстур

Кожа возвращается в зимний гардероб не как провокация, а как инструмент баланса. Плотные кожаные брюки эффектно оттеняют мягкость шерсти, кашемира и мохера. В сочетании с объёмным свитером они добавляют образу уверенности и динамики, не нарушая ощущение комфорта. Цветовая палитра варьируется от чёрного до глубокого бордового, позволяя легко адаптировать образ под разные сценарии, сообщает InStyle.

Вельвет — неожиданное возвращение

Вельветовые брюки окончательно избавились от репутации устаревшей вещи. В 2026 году они появляются в расслабленных силуэтах и сложных оттенках — от эспрессо до оливкового. Такая фактура придаёт образу глубину и мягкий ретро-акцент, который отлично сочетается с многослойными приёмами вроде свитера поверх платья.

Популярные вопросы о зимних образах со свитерами

Что лучше выбрать вместо джинсов зимой 2026 года?

Классические брюки, кожа и вельвет выглядят наиболее актуально и универсально.

Подойдут ли такие образы для повседневной носки?

Да, при правильной посадке и нейтральной цветовой гамме они остаются комфортными.

Какой свитер лучше всего сочетается с альтернативными брюками?

Модели оверсайз, крупная вязка и лаконичные силуэты без активного декора.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
