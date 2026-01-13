Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Окрашенные волосы тускнеют дома, а не в салоне: что каждый день незаметно смывает цвет

Окрашенные волосы быстрее теряют цвет из-за горячей воды и агрессивных шампуней
Моя семья » Красота и стиль

Нет ничего досаднее, чем потратить время и деньги на окрашивание и уже через несколько недель увидеть, как оттенок теряет глубину. Цвет может выглядеть уставшим, даже если процедура прошла идеально и мастер сделал всё по правилам. Хорошая новость в том, что стойкость во многом зависит не от салона, а от ежедневного ухода, об этом сообщает Voice.

Плавный переход в окрашивание
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Плавный переход в окрашивание

Почему цвет тускнеет быстрее, чем ожидается

После окрашивания структура волос меняется: кутикула становится более уязвимой, а пигменту сложнее удерживаться внутри. На результат влияют сухой воздух, горячая вода, агрессивные очищающие средства и частое термическое воздействие. Если не скорректировать рутину, даже качественная краска будет вымываться заметно быстрее.

Волосы с достаточным уровнем влаги выглядят плотнее и дольше сохраняют оттенок. Когда они пересушены, пигмент уходит вместе с влагой, а цвет становится плоским и неравномерным, как это часто происходит при ошибках в уходе за волосами зимой.

Увлажнение как основа ухода

Регулярные маски, масла и несмываемые средства перестают быть "дополнительным бонусом" и переходят в категорию базовых. Они помогают восстановить защитный слой волоса и замедляют вымывание цвета. Особенно это актуально, если в уходе присутствуют фен, утюжок или плойка.

Чем стабильнее уровень увлажнения, тем дольше оттенок выглядит свежим. Это касается как блонда, так и тёмных или ярких тонов.

Правила для бассейна и после окрашивания

Хлорированная вода — один из самых агрессивных факторов для окрашенных волос. Если заранее намочить волосы чистой водой, они впитают меньше хлора, а значит, пигмент пострадает не так сильно.

Отдельного внимания заслуживает период сразу после окрашивания. В течение первых трёх суток пигмент продолжает закрепляться внутри волоса. Мытьё головы в это время может буквально смыть часть результата, поэтому правило 72 часов по-прежнему остаётся актуальным и часто упоминается при обсуждении рисков окрашивания волос.

Шампуни и температура воды

Для окрашенных волос важны мягкие очищающие формулы. Агрессивные шампуни быстрее вымывают цвет и лишают волосы блеска. Более деликатные средства очищают кожу головы, не разрушая пигмент.

Температура воды тоже имеет значение. Горячая вода раскрывает кутикулу и ускоряет потерю цвета, тогда как тёплая помогает сохранить оттенок более стабильным.

"Запечатывание" и поддержка оттенка

Средства с кислым pH после окрашивания помогают закрыть кутикулу и зафиксировать пигмент внутри. Это делает цвет более устойчивым и визуально насыщенным.

Пигментированные маски и несмываемые уходы не заменяют окрашивание, но позволяют мягко освежать оттенок между визитами в салон. Такой подход помогает продлить результат без дополнительного химического воздействия.

Термозащита — не опция, а необходимость

Высокие температуры работают против окрашенных волос так же активно, как и горячая вода. Без термозащиты влага и пигмент испаряются быстрее, а цвет теряет глубину. Защитные средства создают барьер, который снижает вред от нагрева и сохраняет качество волос.

Сравнение: обычный уход и уход для окрашенных волос

Обычные шампуни и маски ориентированы на очищение и базовое питание, но не учитывают хрупкость окрашенных волос. Специализированные средства работают мягче, поддерживают pH-баланс и помогают удерживать пигмент внутри волоса. В долгосрочной перспективе такой уход заметно продлевает яркость оттенка и улучшает внешний вид причёски.

Советы по уходу за окрашенными волосами шаг за шагом

  1. Используй мягкий шампунь без агрессивных очищающих компонентов.

  2. Добавь увлажняющую маску 1-2 раза в неделю.

  3. Защищай волосы от хлора и высоких температур.

  4. Следи за температурой воды при мытье головы.

  5. Применяй термозащиту перед укладкой.

Популярные вопросы о сохранении цвета волос

Как выбрать средства для окрашенных волос?

Ориентируйся на мягкие формулы, пометку "для окрашенных волос" и наличие ухаживающих компонентов, поддерживающих pH.

Сколько держится цвет при правильном уходе?

При корректной рутине оттенок может выглядеть свежим на несколько недель дольше по сравнению с обычным уходом.

Что лучше: салонные процедуры или домашний уход?

Оптимальный результат даёт сочетание салонного окрашивания и регулярного домашнего поддержания цвета.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы маски волосы
Новости Все >
Сербия отказывается от саммитов ЕС из-за антироссийской политики — политолог Кршлянин
США отказались от диалога с Мадуро из-на нехватки времени — политолог Хейфец
Самые высокие зарплаты в 2026 году будут в промышленности — HR Никольская
Ozon сократил срок возврата товаров в Новосибирске — Om1 Новосибирск
Милитаризация Японии выгодна США в борьбе с Китаем — военный эксперт Михайлов
Печёночный паштет из куриной или утиной печени
В школах не хватает педагогов для новой системы наставников — профессор Комков
Спутники зафиксировали оседание более 65% территории мегаполисов США
Искусственный интеллект ускоряет обработку военных данных — политолог Кашин
Картофель в духовке с крабовой начинкой и копчёной грудкой для ужина
Сейчас читают
Никотиану следует сеять в январе для продления летнего цветения
Садоводство, цветоводство
Никотиану следует сеять в январе для продления летнего цветения
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Ближний Восток
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключевым аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: подо льдом выходит наружу ядовитое наследие армии
Никакой покраски и досок: новая живая стена прячет участок лучше любых металлопрофилей
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Последние материалы
Жесткая диета снижает устойчивость результатов похудения — Terra
Самые высокие зарплаты в 2026 году будут в промышленности — HR Никольская
Зонд MAVEN перестал выходить на связь после пролёта за Марсом — Earth
Ozon сократил срок возврата товаров в Новосибирске — Om1 Новосибирск
В Турции обнаружен курган эпохи царя Мидаса — Live Science
Милитаризация Японии выгодна США в борьбе с Китаем — военный эксперт Михайлов
Печёночный паштет из куриной или утиной печени
Укладка волос с контролем нагрева помогает сохранить структуру и блеск — LadyLike
Деревянные палочки снижают запах из слива раковины за счёт впитывания влаги — Freundi
В школах не хватает педагогов для новой системы наставников — профессор Комков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.