Все забыли о миндале: в моду ворвалась форма, которой когда-то боялись — теперь её носят все

Квадратная форма ногтей стала главным трендом маникюра 2026 года — Vogue

В 2026 году квадратная форма ногтей возвращается на вершину бьюти-трендов: после долгого господства миндалевидных контуров индустрия красоты делает ставку на четкие линии, лаконичность и современную графичность. Новый взгляд на эту форму делает её более минималистичной и универсальной, подходящей для разных стилей — от офисного до праздничного, сообщает Vogue.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Маникюр в винных оттенках

Как квадрат снова стал модным

Квадратные ногти долгое время были символом гламура 2000-х: их носили звезды, предпочитающие выразительный маникюр и смелые оттенки. В начале 2010-х эта форма достигла пика популярности, сочетаясь с нейл-артом, блестками и насыщенными лаками.

Позже тренды сместились в сторону естественности: популярность приобрели овальные и миндалевидные ногти, которые казались более мягкими и повседневными. Квадратный маникюр временно исчез, уступив место "незаметной" эстетике.

Но в 2026 году квадрат возвращается в обновленном виде. Более короткая длина, аккуратные, чуть смягченные углы и минималистичная подача делают его отличным вариантом для современных образов. В моде — четкость линий и умеренность, а не броская длина.

Как выглядит современный квадратный маникюр

Новый квадрат — это про баланс и структуру. Он делает руки визуально аккуратнее и подчеркивает форму ногтей, создавая графичный эффект. Эту форму рекомендуют выбирать на короткой или средней длине: так она смотрится утонченно, не утяжеляя образ.

Лаковые текстуры, нюдовые оттенки, глубокие темные тона — все они гармонично сочетаются с квадратной формой. Модным остается и деликатный нейл-арт: геометрия, тонкие линии, мерцание или блестящие покрытия, выполненные сдержанно.

Слегка скругленные уголки делают маникюр современным и добавляют необходимую мягкость. Такой подход прекрасно вписывается в тенденцию минимализма, где важны детали, а не броские акценты.

Квадрат, овал и миндаль: что выбрать

Разные формы создают разное визуальное впечатление. Миндаль вытягивает пальцы и придает мягкость, но требует определенной длины. Овал универсален и подходит для повседневных вариантов. Квадрат же подчеркивает четкость линий и подходит тем, кто предпочитает структурированные силуэты. Эти варианты могут сосуществовать в одном сезоне, но в 2026 году именно квадрат становится главным выбором благодаря своей современности.

Советы по выбору квадратной формы

Начать лучше с короткой длины: это помогает привыкнуть к форме и понять, насколько она подходит вашему стилю. Важно равномерно опиливать края, чтобы создать четкую геометрию. Лакированные покрытия сделают маникюр выразительным, а нюдовые оттенки — более мягким и универсальным.

Для зимнего сезона стилисты советуют глубокие сливовые, шоколадные и графитовые оттенки, а также минималистичные блестящие акценты, которые подчеркивают графичность формы.

Популярные вопросы о квадратных ногтях

Подходит ли квадратная форма коротким ногтям

Да, именно на короткой длине современная форма выглядит наиболее элегантно.

С какими оттенками квадрат смотрится лучше всего

С нюдовыми, темными и лаконичными глянцевыми оттенками — они подчеркивают геометрию.

Требует ли квадратная форма особого ухода

Только точной опиловки и регулярного выравнивания углов, чтобы сохранить аккуратность.