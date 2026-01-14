Все забыли о миндале: в моду ворвалась форма, которой когда-то боялись — теперь её носят все

В 2026 году квадратная форма ногтей возвращается на вершину бьюти-трендов: после долгого господства миндалевидных контуров индустрия красоты делает ставку на четкие линии, лаконичность и современную графичность. Новый взгляд на эту форму делает её более минималистичной и универсальной, подходящей для разных стилей — от офисного до праздничного, сообщает Vogue.
Квадратные ногти долгое время были символом гламура 2000-х: их носили звезды, предпочитающие выразительный маникюр и смелые оттенки. В начале 2010-х эта форма достигла пика популярности, сочетаясь с нейл-артом, блестками и насыщенными лаками.
Позже тренды сместились в сторону естественности: популярность приобрели овальные и миндалевидные ногти, которые казались более мягкими и повседневными. Квадратный маникюр временно исчез, уступив место "незаметной" эстетике.
Но в 2026 году квадрат возвращается в обновленном виде. Более короткая длина, аккуратные, чуть смягченные углы и минималистичная подача делают его отличным вариантом для современных образов. В моде — четкость линий и умеренность, а не броская длина.
Новый квадрат — это про баланс и структуру. Он делает руки визуально аккуратнее и подчеркивает форму ногтей, создавая графичный эффект. Эту форму рекомендуют выбирать на короткой или средней длине: так она смотрится утонченно, не утяжеляя образ.
Лаковые текстуры, нюдовые оттенки, глубокие темные тона — все они гармонично сочетаются с квадратной формой. Модным остается и деликатный нейл-арт: геометрия, тонкие линии, мерцание или блестящие покрытия, выполненные сдержанно.
Слегка скругленные уголки делают маникюр современным и добавляют необходимую мягкость. Такой подход прекрасно вписывается в тенденцию минимализма, где важны детали, а не броские акценты.
Разные формы создают разное визуальное впечатление. Миндаль вытягивает пальцы и придает мягкость, но требует определенной длины. Овал универсален и подходит для повседневных вариантов. Квадрат же подчеркивает четкость линий и подходит тем, кто предпочитает структурированные силуэты. Эти варианты могут сосуществовать в одном сезоне, но в 2026 году именно квадрат становится главным выбором благодаря своей современности.
Начать лучше с короткой длины: это помогает привыкнуть к форме и понять, насколько она подходит вашему стилю. Важно равномерно опиливать края, чтобы создать четкую геометрию. Лакированные покрытия сделают маникюр выразительным, а нюдовые оттенки — более мягким и универсальным.
Для зимнего сезона стилисты советуют глубокие сливовые, шоколадные и графитовые оттенки, а также минималистичные блестящие акценты, которые подчеркивают графичность формы.
Да, именно на короткой длине современная форма выглядит наиболее элегантно.
С нюдовыми, темными и лаконичными глянцевыми оттенками — они подчеркивают геометрию.
Только точной опиловки и регулярного выравнивания углов, чтобы сохранить аккуратность.
Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.