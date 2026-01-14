Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Все забыли о миндале: в моду ворвалась форма, которой когда-то боялись — теперь её носят все

Квадратная форма ногтей стала главным трендом маникюра 2026 года — Vogue
Моя семья » Красота и стиль

В 2026 году квадратная форма ногтей возвращается на вершину бьюти-трендов: после долгого господства миндалевидных контуров индустрия красоты делает ставку на четкие линии, лаконичность и современную графичность. Новый взгляд на эту форму делает её более минималистичной и универсальной, подходящей для разных стилей — от офисного до праздничного, сообщает Vogue.

Маникюр в винных оттенках
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Маникюр в винных оттенках

Как квадрат снова стал модным

Квадратные ногти долгое время были символом гламура 2000-х: их носили звезды, предпочитающие выразительный маникюр и смелые оттенки. В начале 2010-х эта форма достигла пика популярности, сочетаясь с нейл-артом, блестками и насыщенными лаками.

Позже тренды сместились в сторону естественности: популярность приобрели овальные и миндалевидные ногти, которые казались более мягкими и повседневными. Квадратный маникюр временно исчез, уступив место "незаметной" эстетике.

Но в 2026 году квадрат возвращается в обновленном виде. Более короткая длина, аккуратные, чуть смягченные углы и минималистичная подача делают его отличным вариантом для современных образов. В моде — четкость линий и умеренность, а не броская длина.

Как выглядит современный квадратный маникюр

Новый квадрат — это про баланс и структуру. Он делает руки визуально аккуратнее и подчеркивает форму ногтей, создавая графичный эффект. Эту форму рекомендуют выбирать на короткой или средней длине: так она смотрится утонченно, не утяжеляя образ.

Лаковые текстуры, нюдовые оттенки, глубокие темные тона — все они гармонично сочетаются с квадратной формой. Модным остается и деликатный нейл-арт: геометрия, тонкие линии, мерцание или блестящие покрытия, выполненные сдержанно.

Слегка скругленные уголки делают маникюр современным и добавляют необходимую мягкость. Такой подход прекрасно вписывается в тенденцию минимализма, где важны детали, а не броские акценты.

Квадрат, овал и миндаль: что выбрать

Разные формы создают разное визуальное впечатление. Миндаль вытягивает пальцы и придает мягкость, но требует определенной длины. Овал универсален и подходит для повседневных вариантов. Квадрат же подчеркивает четкость линий и подходит тем, кто предпочитает структурированные силуэты. Эти варианты могут сосуществовать в одном сезоне, но в 2026 году именно квадрат становится главным выбором благодаря своей современности.

Советы по выбору квадратной формы

Начать лучше с короткой длины: это помогает привыкнуть к форме и понять, насколько она подходит вашему стилю. Важно равномерно опиливать края, чтобы создать четкую геометрию. Лакированные покрытия сделают маникюр выразительным, а нюдовые оттенки — более мягким и универсальным.

Для зимнего сезона стилисты советуют глубокие сливовые, шоколадные и графитовые оттенки, а также минималистичные блестящие акценты, которые подчеркивают графичность формы.

Популярные вопросы о квадратных ногтях

Подходит ли квадратная форма коротким ногтям

Да, именно на короткой длине современная форма выглядит наиболее элегантно.

С какими оттенками квадрат смотрится лучше всего

С нюдовыми, темными и лаконичными глянцевыми оттенками — они подчеркивают геометрию.

Требует ли квадратная форма особого ухода

Только точной опиловки и регулярного выравнивания углов, чтобы сохранить аккуратность.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода ногти стиль красота маникюр
Новости Все >
Колопроктологи Липецкой ОКБ восстановили анатомию кишечника и мочевого пузыря
Нематода из сибирского пермафроста выжила 46 тысяч лет в заморозке
Холодовая аллергия обостряется при морозах ниже −20 °C
Уход Дмитрия Баринова из Локомотива в ЦСКА требует поиска нового лидера
Арапаиму весом около 160 кг обнаружили в реке Маринейру в Сан-Паулу
В январе ожидаются сильные магнитные бури
Возврат к тренировкам после перерыва начните с лёгкого кардио — эксперт Мосалев
Хроническую боль в пояснице связали с образом жизни — Университет Сиднея
Вирус герпеса HSV-1 может быть связан с развитием болезни Альцгеймера
Бассейн и растяжку включают в восстановление после каникул — тренер Брабечан
Сейчас читают
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Домашние животные
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Никотиану следует сеять в январе для продления летнего цветения
Садоводство, цветоводство
Никотиану следует сеять в январе для продления летнего цветения
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Наука и техника
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Популярное
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе

Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.

Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: из-подо льда выходит наружу ядовитое наследие армии
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Финны смеются над морозом: как их машины заводятся в −30 °C так, будто ночь стояли в тёплом боксе
Электростартер заменил пусковую рукоятку в начале XX века Сергей Милешкин Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Правовой хаос на море: как действия Британии могут изменить правила мореплавания
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
В ЕС предложили использовать активы в госдолге США как средство давления на Вашингтон
В ЕС предложили использовать активы в госдолге США как средство давления на Вашингтон
Последние материалы
Туфли на танкетке вернулись в моду и станут трендом 2026 года — Marianne
Нематода из сибирского пермафроста выжила 46 тысяч лет в заморозке
Cloud Nails с пастельными оттенками вошли в список ключевых нейл-трендов 2026 года
Электростартер заменил пусковую рукоятку в начале XX века
В российских квартирах растёт интерес к зонированию вместо открытых гостиных
Холодовая аллергия обостряется при морозах ниже −20 °C
В Колорадо сократилось число молодых американских пищух — учёный Крис Рэй
Гранулы с аминокислотами улучшают питание корней зимой
Водительские туфли в стиле 1960-х вернулись в моду в 2026 году — ND Mais
Кроссовки карамельного цвета станут базовой обувью сезона 2026 — ND Mais
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.