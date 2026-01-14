Обувь из нулевых устроила триумфальное возвращение: теперь её носят везде — от подиумов до метро

Туфли на танкетке вернулись в моду и станут трендом 2026 года — Marianne

Возвращение танкетки стало одним из главных сюрпризов нового сезона: после многих лет минимализма и плоской обуви мода вновь дает шанс моделям, которые объединяют комфорт и выразительный силуэт. Эта обувь ассоциируется с эпохой 2000-х и громкими образами знаменитостей, но в 2026 году дизайнеры переосмыслили ее, предлагая современный, лаконичный и структурный подход.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Туфли на танкетке

Комфорт как главный акцент

Танкетка вновь перестает быть пережитком нулевых: социальные сети и подиумы подтверждают растущий интерес к моделям, которые добавляют рост, но сохраняют устойчивость. Обувь на тонком каблуке требует опыта и аккуратности, тогда как танкетка позволяет уверенно двигаться и подходит для активных дней.

Сегодня она появляется в самых разных вариациях — от ботильонов до босоножек. В предыдущие сезоны ее вытесняли обувь на низком каблуке и балетки, но для тех, кто стремится к эффекту удлиненных ног и четких линий силуэта, танкетка становится гармоничным решением. Ее универсальность позволяет использовать моделирование роста без потери комфорта — качества, которые в 2026 году становятся ключевыми, сообщает Marianne.

Как носить танкетку сейчас

Современная интерпретация танкетки сильно отличается от вариантов, популярных на рубеже тысячелетий. Чтобы она выглядела актуально, стилисты предлагают сочетать ее с минималистичными вещами и структурированными формами. Такой прием делает обувь главным акцентом и позволяет избежать перегруженности.

Танкетка удачно смотрится с джинсами прямого или слегка расширенного кроя, юбками миди и трикотажными платьями. При этом широкие штанины создают красивый силуэт, мягко опускаясь на линию обуви. Комбинации с юбками и платьями придают образу легкую ностальгию по эстетике Y2K, но в более сдержанном прочтении.

Вдохновением служат подиумы: в коллекции Nina Ricci танкетку сочетают с классическим тренчем и минималистичными аксессуарами, а Balmain показывает дуэт высоких сапог и клиновидной подошвы — смелый, выразительный образ, сохраняющий удобство для повседневных задач.

Архитектура каблука и новые формы

Одним из самых обсуждаемых направлений стало возвращение перевернутой танкетки — модели, визуально напоминающей скульптурный объект. Она связана с эпохой ярких перформансов, но в новом сезоне приобретает более мягкое звучание.

Дизайнеры демонстрируют, что клиновидная форма может быть практичной: важно уделить внимание устойчивости, правильному распределению веса и качеству материалов. Благодаря этим решениям обувь сохраняет смелость силуэта, но остается удобной и функциональной.

Это направление также представлено в виде туфель Mary Jane на танкетке — модели, сочетающей ностальгический характер и современные акценты. Такие варианты отлично смотрятся с деловыми платьями и минималистичными комплектами, подчеркивая индивидуальность образа.

Танкетка, классическая шпилька и каблук kitten

Эти три варианта создают разные визуальные эффекты. Шпилька делает образ более графичным, но требует устойчивости и аккуратного шага. Каблук kitten подходит для повседневных сочетаний, сохраняя женственность. Танкетка же объединяет выразительность высокой обуви и комфорт, позволяя создать акцент без риска усталости. Благодаря этим особенностям она становится универсальным решением для динамичного ритма.

Советы по выбору танкетки

Для повседневных образов подойдут модели в нейтральных оттенках и с чистой линией верха. Лучше выбирать материалы, которые сохраняют форму: кожа, экокожа или плотный текстиль. Для акцентных образов подходят варианты с принтами, геометричной формой каблука или дополнительными ремешками.

Сочетайте танкетку с минималистичными юбками, прямыми джинсами или трикотажными платьями — такие решения подчеркивают современный характер обуви. Важно следить за балансом: чем выразительнее форма каблука, тем проще должны быть остальные элементы комплекта.

Популярные вопросы о туфлях на танкетке

Можно ли носить танкетку каждый день

Да, при правильной высоте каблука и устойчивой конструкции она подходит даже для длительной ходьбы.

С чем танкетка смотрится наиболее современно

С джинсами прямого кроя, юбками миди, минималистичными платьями и структурированной верхней одеждой.

Подходит ли обувь на танкетке для делового образа

Да, если выбирать лаконичные модели без лишних декоративных элементов.