Мария Круглова

Обувь, которую придумали для педалей, стала культовой: модницы сходят с ума по этому ретро-тренду

Водительские туфли в стиле 1960-х вернулись в моду в 2026 году — ND Mais
Красота и стиль

Обувь для водителей, известная своей функциональностью и элегантностью 1960-х годов, стремительно возвращается в моду и в 2026 году уверенно закрепляется в городских образах. Лаконичный силуэт и практичность сделали её популярной сначала в Европе, а затем — и в Бразилии, где тренд получил новое прочтение. Об этом сообщает ND Mais.

Стильный женский образ
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Стильный женский образ

Как функциональная обувь стала модной

Изначально созданные не как модный аксессуар, а как решение для вождения спортивных автомобилей, водительские туфли обеспечивали максимальный комфорт, чувствительность педалей и защиту пятки. Мягкая кожа, гибкая конструкция и отсутствие жесткого каблука стали причиной их стремительной популярности вне автоспорта.

Со временем дизайн сохранил свою практичность, но приобрел статус элемента повседневного гардероба. Модели оценили за удобство, простой стиль и способность сочетаться с современной эстетикой минимализма. Такой тип обуви плавно перекочевал в городскую моду, оставив за собой аутентичные детали.

Итальянские корни и мировая популярность

История начинается в 1963 году, когда Джанни Мостиле основал бренд Car Shoe и представил модель с мягкой подошвой и резиновыми точками — гоммини. Именно это новшество решило проблему жесткости классической обуви.

Международное признание пришло позже: в 1970-х годах модель Gommino от Tod's стала символом расслабленной элегантности. В 1990-х годах интерес к обуви усилился благодаря принцессе Диане, которая часто включала ее в повседневные образы, подчеркивая практичность модели.

Сегодня тренд переживает новый взлет: дизайнеры предлагают разнообразные интерпретации — от классических вариантов из мягкой замши до современных моделей с акцентом на яркие детали.

Переосмысление в новом сезоне

Современная мода выводит водительские туфли из сугубо летнего контекста. По данным журнала InStyle, акцент смещается в сторону многосезонности: обувь предлагают сочетать с текстурными носками, плотными брюками и вязаным трикотажем.

Лаконичный дизайн позволяет легко интегрировать модель в образы: она подходит как к строгим, так и к расслабленным комплектам. Джинсы винтажного кроя, широкие брюки и объемные свитеры создают стильный контраст, подчеркивая мягкость силуэта обуви.

Водительские туфли, мокасины и лоферы

Эти три модели внешне похожи, но дают разный эффект. Водительские туфли отличаются гоммини на подошве и максимальной гибкостью — они ближе к спортивной функциональности. Мокасины более структурированы и подходят для классических комплектов. Лоферы же сохраняют формальность и плотную конструкцию, что делает их идеальными для офисного стиля. Эти различия помогают понимать, какую модель выбрать под задачу: комфорт, универсальность или строгость.

Советы по выбору обуви

Для повседневных образов подойдут модели из мягкой замши или гладкой кожи в нейтральных оттенках. Стоит обращать внимание на распределение гоммини — равномерная поверхность обеспечивает устойчивость. К одежде в стиле oversize такие туфли подходят особенно хорошо: они создают баланс между комфортом и элегантностью. Монохромные сочетания и брюки свободного кроя подчеркнут характер обуви.

Выбирая модель на каждый день, учитывайте климат: защитные спреи помогут продлить срок службы обуви в дождливые сезоны.

Популярные вопросы о водительской обуви

Подходит ли такая обувь для пеших прогулок

Да, если нагрузка умеренная: мягкая подошва обеспечивает комфорт, но не рассчитана на долгие спортивные маршруты.

С чем носить водительские туфли в городе

С широкими брюками, винтажными джинсами, свитерами и рубашками — модель легко сочетается с современной городской эстетикой.

Подходит ли такая обувь для холодного сезона

Да, при сочетании с плотными носками и защитой материала — тренд 2026 года делает акцент на всесезонности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
