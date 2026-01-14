Обувь вкусного оттенка свела соцсети с ума: именно эта пара станет символом стиля 2026 года

Кроссовки карамельного цвета станут базовой обувью сезона 2026 — ND Mais

Кроссовки карамельного цвета стремительно завоевали гардеробы и ленты соцсетей: их называют новой универсальной базой, способной заменить классические нейтральные оттенки. Такой оттенок уверенно вписывается в тенденцию теплой палитры, которая доминирует на подиумах и в уличном стиле. Интерес к модели связан не только с эстетикой, но и с практичностью: эта обувь подходит почти под любой образ. Об этом сообщает ND Mais.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Девушка в коричневых кроссовках

Нейтральная палитра нового поколения

Карамельные кроссовки стали логичным продолжением популярности теплых оттенков коричневого, которые укрепились в моде после назначения цвета года "Мокко Мусс" в 2025-м. Даже несмотря на смену модного тренда в 2026-м, интерес к коричневой гамме не ослаб: такие тона воспринимаются как более мягкая альтернатива белому и универсальная база для современного гардероба.

Этот оттенок гармонирует с классическими элементами одежды, денимом, легкими платьями и строгими комплектами. Благодаря теплому подтона он смягчает визуальный контраст в образах, где используются насыщенные цвета — от темно-синего до оливкового.

Кроссовки в стиле "дульсе де лече" особенно популярны благодаря ретро-движению: возвращение балетной эстетики и переосмысление силуэтов середины XX века снова вывели на первый план спокойные природные цвета.

Функциональность и удобство

Современная обувь объединяет комфорт и лаконичность — два ключевых направления в моде последних сезонов. Карамельный оттенок идеально вписывается в этот тренд: он делает образ завершенным, но не перегруженным.

Эксперты отмечают, что теплые нейтральные тона легче комбинировать между собой: они помогают выстраивать монохромные и многослойные образы. Это качество объясняет, почему такие кроссовки удерживают внимание аудитории, несмотря на появление ярких палитр и металлических оттенков в коллекциях этого года.

Схожую популярность получили и сабо, которые стали альтернативой традиционным мокасинам. Модели, выполненные в бежевых и карамельных оттенках, поддерживают общую тенденцию на лаконичную и удобную обувь.

Универсальность в образах

Журнал Real Simple отмечает, что карамельный цвет работает как теплый нейтральный оттенок: он смягчает строгие сочетания и делает образ более целостным. Такие кроссовки хорошо смотрятся как с деловыми вещами, так и с расслабленными комплектами, а их минималистичный вид позволяет адаптировать их под разные стили.

Советы по стилю

Выбирайте модели с минимальным декором — они легче вписываются в повседневные и деловые сочетания. Такие кроссовки особенно удачно смотрятся с прямыми джинсами, классическими брюками и нейтральными верхами. Теплая палитра подчеркивает спокойный характер обуви, а сочетание с яркими цветами создает современный контраст.

Этот оттенок уместен и в спортивных комплектах, и в расслабленных платьях, где он добавляет мягкости и завершенности силуэту.

Популярные вопросы

С чем лучше носить кроссовки карамельного цвета

С джинсами, классическими брюками, нейтральными топами и легкими платьями — оттенок универсален.

Подходят ли такие модели для делового образа

Да, если сочетать их с лаконичными силуэтами и спокойной палитрой.

Чем карамельные кроссовки отличаются от белых

Они мягче по восприятию, требуют меньше ухода и легче вписываются в теплые оттенки гардероба.