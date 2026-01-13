Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Бьюти-тренд обрёл мрачную мощь: губы становятся главным провокационным символом сезона

Тёмная помада вернулась в моду с градиентом и глянцевым финишем — Harper's Bazaar
Тёмная помада снова стала одним из главных акцентов в макияже: селебрити и визажисты предлагают свежий взгляд на глубокие оттенки, делая их уместными не только для вечеринок, но и для повседневных образов. Новая эстетика строится на мягкости, игре текстур и индивидуальных решениях, которые легко адаптировать под любой стиль, сообщает Harper's Bazaar.

Девушка с тёмной помадой
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Лёгкая небрежность вместо строгих контуров

Несмотря на то что мода циклична, возвращающиеся тренды редко выглядят так же, как прежде. Тёмные оттенки губ помнят по эпохе драматичного макияжа с идеально очерченным контуром, но сегодня они обретают новое звучание. Визажисты делают ставку на естественные переходы, мягкую растушевку и выразительные текстуры, которые придают образу современность.

Глянцевые покрытия, полупрозрачные тинты, эффект "зацелованных губ" — все это позволяет создать неожиданно легкий результат даже с насыщенными оттенками, которые традиционно считают "вечерними". Такой подход делает тренд доступным: достаточно подобрать форму нанесения, которая подходит вашему типу губ и стилю.

Темные оттенки также стали частью дневного макияжа: спокойные ягодные тона, насыщенные сливовые и винные цвета поддерживают образ без излишней строгости.

Рианна и мягкий градиент

Певица Рианна показывает, что глубокие оттенки легко адаптировать к повседневности за счёт техники нанесения. Она часто использует плавный градиент, в котором плотный цвет распределяется концентрированно в центре, а края слегка смягчаются. Это визуально добавляет объём и создаёт аккуратную и романтичную форму.

Этот прием вдохновлен корейской бьюти-культурой, где естественные переходы помогают добиться эффекта "тающих" оттенков. Кремовые текстуры, нанесенные похлопывающими движениями, дают мягкость, а легкое удаление излишков делает цвет более живым.

Популярна и техника полустертого контура, когда глубокий оттенок наносится по линии губ и растушевывается к центру. Такой способ сохраняет выразительность темной палитры, но делает её легче и универсальнее.

Эмили Ратаковски и винтажный глянец

Модель и актриса Эмили Ратаковски привносит в тренд ностальгический оттенок — глянцевые текстуры, напоминающие макияж 90-х. Приём основан на сочетании четкого, но мягкого контура и насыщенного цвета с влажным блеском. Это позволяет избежать резкого перехода, который раньше ассоциировался с устаревшими техниками.

Глянцевый финиш визуально увеличивает губы и создает эффект естественного свечения. Модели такого типа особенно удачно смотрятся в глубоких оттенках, например шоколадных или сливовых, которые сохраняют плотность, но выглядят менее строгими.

Визажисты подчеркивают: главное — правильно подобрать оттенок карандаша. Он должен быть близок к тону помады, чтобы передать идею мягкого, винтажного макияжа, но при этом сохранить аккуратность линий.

Джулия Фокс и акцент на индивидуальности

Модель и актриса Джулия Фокс рассматривает темную палитру как способ выразить личность. Её выбор — чёрная помада, которую она сочетает с минималистичным макияжем лица. Такой контраст делает образ неожиданно гармоничным.

Матовые текстуры, лёгкая растушёвка, мягкие границы — сочетание этих элементов формирует эффект, будто цвет является частью естественной палитры. Это смелое, но доступное решение: глубокие оттенки могут выглядеть органично даже при минимуме макияжа.

Этот подход раскрывает главный принцип современного тренда: важна не идеальность, а выразительность. Темная помада становится аксессуаром, который работает в тандеме с индивидуальностью.

Популярные вопросы

Подойдёт ли тёмная помада для дневного макияжа

Да, если использовать мягкую растушевку, градиент или полупрозрачные текстуры.

Как выбрать оттенок под свой подтон кожи

Тёплые оттенки подходят золотистому подтону, холодные — нейтральному и фарфоровому; универсальны сливовые и ягодные тона.

Как сделать тёмную помаду более объёмной

Используйте прозрачный блеск, мягкий контур и технику нанесения с акцентом в центре губ.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
