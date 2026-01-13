Весна 2026 забирает обувь у мужчин: именно эти пары станут самыми модными в женских гардеробах

Весна 2026 обещает стать сезоном комфортной и выверенной моды, где на первый план выходит обувь, вдохновленная мужским гардеробом. Новые коллекции демонстрируют разнообразие строгих и минималистичных моделей, которые легко интегрируются как в повседневные, так и в строгие образы. Интерес к таким парам растёт на фоне популярности удобной обуви без каблука и универсальных базовых сочетаний.
Многие современные тренды уходят корнями в мужской стиль: пуховики, тренчи, смокинги и строгие жакеты давно стали частью привычного женского образа. Неудивительно, что обувь также следует этому направлению: популярность набирают оксфорды, дерби, лоферы и топсайдеры — пары, традиционно ассоциирующиеся с классическими мужскими комплектами.
Эта тенденция развивается параллельно противоположной эстетике: часть модниц по-прежнему делает ставку на женственные лодочки, ботфорты и обувь на тонком каблуке kitten heel. Однако запрос на комфорт и универсальность подталкивает индустрию к переосмыслению форм и материалов.
Сегодня маскулинная обувь становится ключевым элементом гардероба: она подходит и к офисным образам, и к расслабленному smart casual, сохраняя четкий силуэт и аккуратную посадку.
Выбор стоит начинать с моделей, которые уже давно закрепились в женском гардеробе. Лоферы — универсальная альтернатива лодочкам, подходящая к брюкам, костюмам и юбкам. Современные версии варьируются от лаконичных гладких моделей до пар с фигурным мыском и минимальным декором.
Для создания базового комплекта лучше выбирать спокойные тона: песочный, кофейный, бургунди, темно-серый и классический черный. Такая палитра делает обувь максимально универсальной и легко сочетаемой с основной капсулой.
Оксфорды остаются одной из самых элегантных моделей — благодаря шнуровке они выглядят строже лоферов, а тонкая подошва придает силуэту легкость. Дизайнеры предлагают как классические черные варианты, так и пары с эффектом легкой потертости, создающим акцент на винтажности. Этот прием особенно заметен в коллекциях, где уделяется внимание мягким переходам цвета и ручной отделке.
Такие модели органично смотрятся в корпоративном стиле, но не менее актуальны и в свободных повседневных образах.
Дерби отличаются более свободным типом шнуровки, что делает их комфортнее и визуально менее строгими. Благодаря этому они легко вписываются в стиль smart casual, сохраняя аккуратную, но не перегруженную формальность.
Топсайдеры — самая легкая пара в этой категории: выполненные из мягких материалов и дополненные характерной шнуровкой, они находятся на пересечении мокасин и кед. Эти модели стали удобной альтернативой кроссовкам и подходят тем, кто выбирает незаметные, но стильные решения.
Определитесь с тем, какую роль обувь будет играть в гардеробе: для офиса подойдут гладкие оксфорды или лоферы, для повседневной носки — дерби или топсайдеры. Лучше ориентироваться на натуральную кожу, устойчивую подошву и нейтральные оттенки. Учитывайте, что обувь без каблука особенно выигрышно смотрится с прямыми брюками, широкими джинсами и строгими юбками. Нейтральная палитра расширяет число возможных сочетаний и позволяет составлять комплекты на каждый день, the Symbol.
Лучше ориентироваться на лоферы, оксфорды и дерби в нейтральных оттенках, которые легко интегрируются в базовый гардероб.
Дерби и лоферы — оптимальный выбор благодаря свободному силуэту и удобству.
Классические лоферы и оксфорды — они сочетаются с костюмами, джинсами и юбками миди.
Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключным аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?