Мария Круглова

Весна 2026 забирает обувь у мужчин: именно эти пары станут самыми модными в женских гардеробах

Мужская обувь без каблука станет трендом весны 2026
Весна 2026 обещает стать сезоном комфортной и выверенной моды, где на первый план выходит обувь, вдохновленная мужским гардеробом. Новые коллекции демонстрируют разнообразие строгих и минималистичных моделей, которые легко интегрируются как в повседневные, так и в строгие образы. Интерес к таким парам растёт на фоне популярности удобной обуви без каблука и универсальных базовых сочетаний.

Ноги девушки в чёрных ботинках
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Ноги девушки в чёрных ботинках

Женский гардероб и мужская эстетика

Многие современные тренды уходят корнями в мужской стиль: пуховики, тренчи, смокинги и строгие жакеты давно стали частью привычного женского образа. Неудивительно, что обувь также следует этому направлению: популярность набирают оксфорды, дерби, лоферы и топсайдеры — пары, традиционно ассоциирующиеся с классическими мужскими комплектами.

Эта тенденция развивается параллельно противоположной эстетике: часть модниц по-прежнему делает ставку на женственные лодочки, ботфорты и обувь на тонком каблуке kitten heel. Однако запрос на комфорт и универсальность подталкивает индустрию к переосмыслению форм и материалов.

Сегодня маскулинная обувь становится ключевым элементом гардероба: она подходит и к офисным образам, и к расслабленному smart casual, сохраняя четкий силуэт и аккуратную посадку.

Лоферы как база

Выбор стоит начинать с моделей, которые уже давно закрепились в женском гардеробе. Лоферы — универсальная альтернатива лодочкам, подходящая к брюкам, костюмам и юбкам. Современные версии варьируются от лаконичных гладких моделей до пар с фигурным мыском и минимальным декором.

Для создания базового комплекта лучше выбирать спокойные тона: песочный, кофейный, бургунди, темно-серый и классический черный. Такая палитра делает обувь максимально универсальной и легко сочетаемой с основной капсулой.

Оксфорды с винтажным настроением

Оксфорды остаются одной из самых элегантных моделей — благодаря шнуровке они выглядят строже лоферов, а тонкая подошва придает силуэту легкость. Дизайнеры предлагают как классические черные варианты, так и пары с эффектом легкой потертости, создающим акцент на винтажности. Этот прием особенно заметен в коллекциях, где уделяется внимание мягким переходам цвета и ручной отделке.

Такие модели органично смотрятся в корпоративном стиле, но не менее актуальны и в свободных повседневных образах.

Дерби и топсайдеры: в сторону расслабленности

Дерби отличаются более свободным типом шнуровки, что делает их комфортнее и визуально менее строгими. Благодаря этому они легко вписываются в стиль smart casual, сохраняя аккуратную, но не перегруженную формальность.

Топсайдеры — самая легкая пара в этой категории: выполненные из мягких материалов и дополненные характерной шнуровкой, они находятся на пересечении мокасин и кед. Эти модели стали удобной альтернативой кроссовкам и подходят тем, кто выбирает незаметные, но стильные решения.

Советы по выбору обуви в мужском стиле

Определитесь с тем, какую роль обувь будет играть в гардеробе: для офиса подойдут гладкие оксфорды или лоферы, для повседневной носки — дерби или топсайдеры. Лучше ориентироваться на натуральную кожу, устойчивую подошву и нейтральные оттенки. Учитывайте, что обувь без каблука особенно выигрышно смотрится с прямыми брюками, широкими джинсами и строгими юбками. Нейтральная палитра расширяет число возможных сочетаний и позволяет составлять комплекты на каждый день, the Symbol.

Популярные вопросы о модной обуви

Как выбрать актуальные модели на весну

Лучше ориентироваться на лоферы, оксфорды и дерби в нейтральных оттенках, которые легко интегрируются в базовый гардероб.

Что подходит для стиля smart casual

Дерби и лоферы — оптимальный выбор благодаря свободному силуэту и удобству.

Какие модели универсальны для работы и повседневных образов

Классические лоферы и оксфорды — они сочетаются с костюмами, джинсами и юбками миди.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
