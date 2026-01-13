Бьюти-тренд, который списали со счетов, ожил: блеск снова в моде, но носить его нужно совсем иначе

Тренд на блеск для губ стремительно возвращается: бьюти-индустрия делает ставку на сияние, многослойные текстуры и естественный объем. Новые формулы работают иначе, чем продукты из нулевых, поэтому они органично вписываются и в повседневный макияж, и в вечерние образы. Такой интерес поддерживают мировые визажисты и знаменитости, которые демонстрируют актуальные способы нанесения, сообщает Allure.

Блеск как завершающий штрих

Сегодня блеск используют не только ради сияния — он стал частью комплексного макияжа губ. Актуальная техника предполагает нанесение прозрачного покрытия поверх тинта: такой подход создает акцент в центре губ и помогает визуально увеличить объем. Прием широко распространен благодаря звездам, предпочитающим естественный макияж, в котором блеск выступает последним штрихом и делает образ более собранным.

Эксперты подчеркивают: финальный слой блеска способен усилить стойкость базового средства, будь то тинт или помада. Это удобно для тех, кто выбирает минималистичный макияж и стремится сохранить ухоженный вид губ на протяжении дня.

Дополнительный эффект дает использование питательных формул — масла и современные гелевые текстуры одновременно ухаживают за кожей и создают модный влажный финиш. Бьюти-бренды выпускают версии с маслами жожоба, шиповника и лесного ореха, которые делают губы мягкими и гладкими, не создавая липкости.

Правильная текстура

Современная индустрия предлагает множество вариантов сияния: от почти прозрачного до металлического. При выборе важно учитывать плотность и характер блеска — профессиональные визажисты рекомендуют гелевые, нелипкие текстуры и формулы с мягким шиммером.

Для эффектных вечерних образов используют прием "влажного металла": блеск с крупными частицами наносят поверх матовой основы. Такой контраст создает глубину, которая заметно выделяет губы на фотографиях и под светом софитов.

Эта техника подходит не только для подиума, но и для праздничного макияжа. Главное — соблюдать меру: блеск должен дополнять образ, а не конкурировать с остальными акцентами.

Сдержанная палитра

Модные бренды все чаще отказываются от ярко-розовой и перламутровой палитры. На смену ей приходят прозрачные и тёплые спокойные оттенки - от терракоты до бежевых нюдов. Такой выбор остается в тренде уже несколько сезонов и позволяет подчеркивать натуральную красоту губ.

Визажисты отмечают универсальность монохромных сочетаний: один оттенок на губах, веках и щеках помогает создать гармоничный образ. Нейтральная тушь и легкий блеск завершают такую композицию, добавляя свежести.

Эффект легкой небрежности

Подиумы демонстрируют новый взгляд на аккуратность: блеск может слегка выходить за контур, создавая ощущение естественности. Такой прием подхватили многие блогеры, ведь он делает образ более непринужденным.

Современный блеск — это не про яркость любой ценой, а про игру фактур. Сдержанные цвета, многослойность и эксперименты с нанесением помогают создавать индивидуальный стиль без излишнего блеска.

Советы по выбору блеска

При подборе средства важно учитывать образ жизни и ежедневный макияж. Прозрачные формулы подойдут для учебы и офиса, где требуется сдержанный внешний вид. Для вечернего выхода уместны блески с крупными блестками, создающие эффект отражения света. Лучше выбирать нелипкие текстуры — они комфортнее и выглядят современно. Стоит обращать внимание и на уход: масла в составе помогают поддерживать губы увлажненными в течение дня.

Популярные вопросы о блесках для губ

Как выбрать блеск на каждый день

Подойдут прозрачные или нюдовые оттенки и нелипкие текстуры, которые сохраняют естественность.

Что лучше: масло-блеск или классический блеск

Масло-блеск объединяет уход и сияние, а классический больше подходит для выраженного глянцевого эффекта.

Можно ли наносить блеск поверх помады

Да, это увеличивает стойкость и добавляет объем, особенно если наносить средство только в центр губ.