Причёски 80-х ворвались в 2026-й, сбросив броню лака: укладка, которая выглядит как взбитый крем

Объёмные причёски 80-х вернулись в тренды 2026 года

Объём снова становится главным акцентом в причёсках, и в 2026 году мода уверенно оглядывается на эстетику 80-х. Воздушные формы, мягкое движение и подчёркнутая женственность возвращаются в обновлённом, более утончённом виде. Такой подход выглядит смело, но при этом легко адаптируется к современной повседневности.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Объёмная укладка

Возвращение объёма: почему причёски 80-х снова актуальны

Мода на идеально гладкие укладки постепенно уступает место причёскам с характером. В центре внимания — боковой пробор, подъём у корней и ощущение живых, подвижных волос. Такой объём не выглядит перегруженным: он создаётся за счёт формы и текстуры, а не жёсткой фиксации. Именно поэтому новая версия тренда воспринимается более естественно и носибельно, чем классические образы прошлого.

Эффект суфле: баланс формы и свободы

Причёска с эффектом суфле строится на сочетании чёткого бокового пробора и мягких волн по длине. Волосы выглядят воздушными, словно наполненными светом, а челка, уложенная набок, деликатно обрамляет лицо. Такой приём подчёркивает черты и легко вписывается как в дневной, так и в вечерний образ. Особенно эффектно он смотрится в сочетании с правильной техникой укладки для тонких волос — приёмы, которые помогают сохранить форму без утяжеления, давно используются теми, кто ищет стойкий объём и визуальную плотность причёски, как это часто делают при работе с тонкими волосами.

От подиумов до it-girls

Весенне-летние показы 2026 года подтвердили: объёмная боковая укладка стала универсальным инструментом стилизации. Chanel, Versace и Sandy Liang сделали ставку на причёску как на продолжение образа, а не самостоятельный элемент. Этот подход быстро подхватили и современные it-girls — от музыкальной сцены до красных дорожек, где объём перестал быть вызовом и превратился в знак уверенности, сообщает robadadonne.

Современное прочтение классики

Главное отличие версии 2026 года — контролируемость. Объём стал мягче, линии — чище, а укладка — более адаптивной к разным типам волос. При этом тренд хорошо сочетается с идеей естественного ухода, где здоровье и блеск волос выходят на первый план. Не случайно интерес к таким причёскам растёт параллельно с вниманием к возрастным изменениям и методам поддержания плотности волос, о чём всё чаще говорят в контексте ухода за волосами после 40.

Советы по созданию объёма

Подготовьте волосы с помощью лёгкого очищения и ухода, не утяжеляющего длину. Высушите корни с приподниманием, задавая направление бокового пробора. Добавьте мягкую текстуру по длине, избегая жёсткой фиксации. Закрепите форму минимальным количеством средства, сохраняя подвижность.

Популярные вопросы о тренде объёмных причёсок 80-х

Кому подойдёт такая причёска?

Она универсальна и адаптируется под разные типы волос и возраст.

Можно ли носить её каждый день?

Да, современная версия рассчитана на повседневную носку без сложной укладки.

Что лучше — салон или домашняя укладка?

Базовую форму можно легко поддерживать дома при правильном уходе.