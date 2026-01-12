Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Тени для век возвращаются как лавина: минимализм сдал позиции, а глаза снова говорят громко

Показы SS26 подтвердили возвращение ярких теней для век — Vogue
Красота и стиль

Тени для век снова стали заметной частью модного макияжа и уверенно вернулись в тренды. Для тех, кто следит за бьюти-индустрией онлайн, это было лишь вопросом времени. Показы сезона весна-лето 2026 окончательно закрепили этот поворот к цвету и выразительности, об этом сообщает Vogue.

Девушка с вечерним макияжем
Фото: ru.freepik.com by lookstudio is licensed under Free
Девушка с вечерним макияжем

Почему тени снова в моде

На подиумах SS26 макияж глаз перестал быть фоном и вышел на первый план. В показе Harris Reed ресницы-"куклы" сочетались с калейдоскопом оттенков на веках, а сама идея выразительного взгляда перекликается с тем, как меняются тренды 2026 года в индустрии ресниц. У Ashish визажист Терри Барбер сделал ставку на диско-настроение, а на шоу Dior внимание привлёк образ Уиллоу Смит с пастельными тенями, созданный Раулем Алехандре.

Этот визуальный всплеск активно обсуждался в соцсетях, и бьюти-сообщество быстро подхватило идею. После появления новых ярких образов стало понятно: время доставать палетки и экспериментировать с цветом.

От минимализма к самовыражению

Несмотря на то что базовый макияж глаз никогда полностью не исчезал, последние годы он оставался в рамках сдержанного минимализма. Тренд "чистой девушки" диктовал нейтральность и почти незаметные текстуры. Однако по мере того как этот подход теряет влияние, бренды и визажисты всё чаще предлагают более смелые решения.

Максимализм снова воспринимается как норма. Яркие тени, цветная тушь, холодные серые оттенки и мерцающие блёстки становятся частью повседневного образа, а не только сценического макияжа.

"Мы возвращаемся к яркому, живому, естественному макияжу, и я этому очень рада", — говорит создательница и теоретик в области красоты Микай МакДермотт.

Серый цвет 90-х

Одним из самых заметных направлений стал серый макияж глаз с отсылкой к 1990-м. Образы Памелы Андерсон до сих пор активно цитируются в сети, и не случайно: серые тени универсальны и подчёркивают любой цвет глаз. Этот эффект усиливается, когда к ним добавляют современные акценты вроде серой туши для ресниц, которая придаёт взгляду мягкое сияние. За счёт приглушённого фона радужка выглядит ярче, а лицо — более скульптурным.

Для такого эффекта важны хорошо пигментированные формулы без мелового подтона. Современные палетки предлагают как матовые, так и морозные оттенки, позволяя адаптировать тренд под дневной или вечерний макияж.

Макияж для начинающих

Тем, кто не готов сразу к насыщенным цветам, подойдёт монохромный макияж в бронзово-коричневой гамме. Яркий пример — образ Беллы Хадид на Каннском кинофестивале, после которого интерес к коричневым теням заметно вырос.

Нейтральные палетки с коричневыми оттенками остаются востребованными благодаря универсальности. Они подходят для любого тона кожи, легко растушёвываются и часто используются в свадебном и повседневном макияже. Кремовые и муссовые текстуры дополнительно упрощают нанесение и снижают риск скатывания.

Пастель и свежие акценты

Пастельные оттенки стали ещё одним ключевым элементом сезона. На показах и за их пределами всё чаще появлялись мятные, сиреневые и другие светлые тона с добавлением белого пигмента. Именно он делает цвет заметным и "чистым" на коже.

Пастельные тени хорошо работают как акцент: они освежают образ и подходят для разных оттенков кожи и глаз. Такой макияж можно адаптировать под дневной формат, добавив минимальный блеск или ограничившись одним оттенком.

Сравнение: нейтральные и яркие тени для век

Нейтральные тени удобны для повседневного макияжа и легко сочетаются с любым стилем одежды. Яркие и пастельные оттенки требуют большего внимания к деталям, но дают больше возможностей для самовыражения. Выбор зависит от задачи: базовый образ или акцент на глаза.

Советы по выбору теней шаг за шагом

  1. Определите, нужен ли вам дневной или вечерний макияж.

  2. Выбирайте текстуры с хорошей пигментацией.

  3. Для начала попробуйте один акцентный оттенок.

  4. Используйте базу под тени для стойкости.

Популярные вопросы о трендах теней для век

Как выбрать оттенок под цвет глаз?
Холодные серые и пастельные оттенки подчёркивают яркость радужки, нейтральные — универсальны.

Подойдут ли яркие тени для повседневного макияжа?
Да, если использовать их точечно и сочетать с минимальным остальным макияжем.

Что лучше: палетка или кремовые тени?
Палетки дают больше вариаций, кремовые форматы удобны для быстрого нанесения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы макияж косметика
