Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Зимой все прячутся в брюки, а они выходят в платьях — и выглядят теплее и стройнее

Зимние платья миди и плиссе вошли в основные модные тенденции сезона — Vlasta
Моя семья » Красота и стиль

Зима часто ассоциируется с плотными свитерами и брюками, но холодный сезон давно перестал быть врагом платьев. Современные материалы, продуманные силуэты и модные акценты позволяют выглядеть эффектно даже в мороз. Платья становятся полноценной альтернативой многослойным образам и спортивной одежде, об этом сообщает Vlasta.

Элегантная женщина в красном платье
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Элегантная женщина в красном платье

Почему зимние платья снова в центре внимания

С понижением температуры многие автоматически выбирают брюки, считая платья слишком лёгкими и непрактичными. Однако актуальные коллекции доказывают обратное. Трикотаж, твид, бархат и смесовые ткани хорошо удерживают тепло и при этом выглядят элегантно. Зимнее платье — это не "удлинённый свитер", а самостоятельный элемент гардероба с разнообразием фасонов, фактур и оттенков, включая платье-свитер для зимы.

Уличная мода Милана и Парижа активно использует платья с водолазками, высокими сапогами, мягкими воланами и замшевыми сумками. В американских образах чаще встречаются выразительные ремни и нестандартные сочетания, которые делают даже базовый наряд запоминающимся.

Как выбрать платье по типу фигуры

Грамотно подобранный крой способен подчеркнуть достоинства и скорректировать пропорции. Начать стоит с оценки собственной фигуры и примерки разных силуэтов перед зеркалом.

Тип "груша"

Для фигуры с узкими плечами и более широкими бёдрами важно сместить акцент вверх. Подойдут платья с драпировкой, интересным лифом или мягким объёмом в верхней части. Материал может быть слегка фактурным или с лёгким блеском. Длину юбки лучше выбирать миди — до середины икры или ниже колена, избегая высоких поясов.

Тип "яблоко"

Если основной объём сосредоточен в области талии, стоит обратить внимание на струящиеся платья миди с контрастным или плотным поясом. Трикотаж должен быть достаточно плотным, чтобы держать форму. Актуальный вариант сезона — свободная юбка с мягким клёшем и длиной до середины икры, особенно в твидовом исполнении или с классическим узором.

Тип "X"

Выраженная талия позволяет выбирать более прилегающие фасоны. Платья bodycon из бархата или трикотажа со стрейчем подчёркивают линии тела, не создавая ощущения скованности. Контрастный ремень добавит акцент, а правильно подобранное бельё обеспечит аккуратную посадку ткани.

Тип "V"

Широкие плечи хорошо уравновешиваются юбкой с объёмом. Плиссированные вязаные платья стали одним из ключевых трендов зимы. Они часто выполнены в спокойных зимних оттенках — молочном, бежевом, винном. В аксессуарах лучше придерживаться минимализма, перенося акценты на обувь или коричневые колготки.

Сравнение: трикотажные платья и альтернативы

Трикотажные платья выигрывают у свитеров и комплектов "свитер + юбка" за счёт цельного силуэта и простоты стилизации. В отличие от брюк, они создают более мягкий и женственный образ. По сравнению с костюмами, платье требует меньше аксессуаров и быстрее собирается в повседневный или офисный лук.

Плюсы и минусы зимних платьев

Зимние платья удобны и универсальны, но важно учитывать нюансы.

  • Плюсы: тепло, разнообразие фасонов, лёгкость сочетания с сапогами, пальто и ремнями.
  • Минусы: необходимость подбирать плотные колготки, требования к качеству ткани и посадке, особенно у облегающих моделей.

Советы по выбору зимнего платья

  1. Определите тип фигуры и ключевые зоны акцента.

  2. Выбирайте материалы, которые держат форму и сохраняют тепло.

  3. Обращайте внимание на длину — миди наиболее универсальна зимой.

  4. Дополняйте образ обувью на устойчивом каблуке и лаконичными аксессуарами.

Популярные вопросы о зимних платьях

Как выбрать зимнее платье для офиса?
Лучше подойдут трикотажные или твидовые модели миди нейтральных оттенков с минимальным декором.

Сколько стоит качественное зимнее платье?
Цена зависит от материала и бренда, но качественные модели чаще всего находятся в среднем ценовом сегменте.

Что лучше зимой — платье или костюм?
Платье выигрывает по скорости создания образа и универсальности, костюм — по формальности. Выбор зависит от ситуации.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Новости Все >
Протесты в Сербии пошли не по сценарию: кто и зачем влияет на толпу
12 января Украина должна заплатить МВФ 179,6 млн долларов
После праздников важно провести финансовый аудит – эксперт Карпычева
Отказ от соли и алкоголя помогает избавиться от отеков — терапевт Чернышова
Потребление кофе снижает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона — невролог Чудинская
Редкие приемы пищи вреднее для здоровья, чем частые перекусы— диетолог Сюракшина
В экстренной ситуации омывайку можно заменить водкой — автоэксперт Петров
Побороть тревогу помогает режим и деление задач на шаги — психолог Мухина
Амбициозные новогодние цели приводят к последующему разочарованию — Эксперт Куликова
Основная часть январской зарплаты поступает в феврале — экономист Колташов
Сейчас читают
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
Красота и стиль
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
Домашнюю нутеллу охлаждают в холодильнике
Еда и рецепты
Домашнюю нутеллу охлаждают в холодильнике
Пикси и короткое каре остаются актуальными в 2026 году — Folha Vitoria
Красота и стиль
Пикси и короткое каре остаются актуальными в 2026 году — Folha Vitoria
Популярное
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы

Почему аромат быстро исчезает и как продлить его звучание? Метод теневого нанесения помогает парфюму раскрыться мягче и сопровождать в течение дня.

Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне Любовь Степушова Неандертальские аллели влияют на болевой порог — Communications Biology Александр Рощин Массовые протесты в Иране усиливаются на фоне репрессий Юрий Бочаров
Чернобыль снова подал сигнал: внутри реактора изменилось то, что не ожидали, после долгого затишья
Бабушкин цветок спасает дом от сухости и усталости: работает на полную, если выполнить одно условие
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Последние материалы
Протесты в Сербии пошли не по сценарию: кто и зачем влияет на толпу
Правильная заморозка продуктов помогает экономить деньги и время
12 января Украина должна заплатить МВФ 179,6 млн долларов
Оттенок помады может визуально отбеливать зубы на несколько тонов — iGlanc
После праздников важно провести финансовый аудит – эксперт Карпычева
Туалетная бумага и остатки еды вызывают засоры в канализации
Тяжёлый брелок с ключами ускоряет износ замка зажигания — Car And Motor
Отказ от соли и алкоголя помогает избавиться от отеков — терапевт Чернышова
Раскопки в Саффолке сдвинули датировку освоения огня
Подмосковные усадьбы вошли в топ зимних направлений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.