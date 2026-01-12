Ногти выглядят уставшими даже без нагрузок — рацион включает тихих разрушителей

Состояние ногтей нередко отражает то, как организм справляется с нагрузками и получает ли он необходимые нутриенты. Ломкость, расслоение и замедленный рост часто связаны не с уходом, а с дефицитами в питании. Исправить ситуацию помогают продукты, которые поддерживают формирование кератина и кровоснабжение ногтевой матрицы, об этом рассказала нутрициолог Елена Мухина.
Ногти состоят из кератина — белка, чувствительного к нехватке минералов, витаминов и жирных кислот. При дефицитах пластина становится мягкой, появляются борозды, снижается плотность, а внешний вид теряет аккуратность. Подобные изменения часто рассматриваются как один из признаков общего состояния организма, о чём подробно говорят и в материале о том, как ваши ногти знают о вас больше. Рацион, богатый железом, биотином, омега-жирами и фолатами, помогает ногтям восстанавливаться изнутри и выглядеть ухоженно без агрессивных процедур.
Железо отвечает за доставку кислорода к тканям, включая зону роста ногтя. При его недостатке ногти легко ломаются, становятся тонкими и могут менять форму.
"Красное мясо, печень, индейка — самые понятные и легкоусвояемые источники. Они помогают насыщать ткани кислородом и ускоряют рост здоровой ногтевой пластины. Важно сочетать их с продуктами, богатыми витамином С, — так минерал усваивается лучше", — говорит нутрициолог Елена Мухина.
Яйца содержат биотин и полноценный белок, необходимый для синтеза кератина. Регулярное употребление помогает снизить ломкость и улучшить гладкость пластины. Орехи и семечки дают цинк, витамин Е и омега-жиры, которые поддерживают деление клеток и уменьшают сухость. Жирная рыба — лосось, скумбрия, сардины — снабжает организм омега-3 и витамином D, влияющими на эластичность и равномерный рост ногтей, что особенно актуально после частого маникюра или длительного ношения гель-лака.
Темно-зеленые овощи богаты фолиевой кислотой и магнием. Эти вещества участвуют в обновлении клеток и помогают снижать влияние стресса, который часто отражается на состоянии ногтей. Антиоксиданты из зелени дополнительно защищают пластину от повреждений и усиливают эффект от базового ухода, о котором также упоминают в рекомендациях по уходу и восстановлению ногтей.
Продукты животного происхождения быстрее восполняют дефицит железа и белка, что важно при выраженной ломкости и истончении. Растительные источники работают мягче, но обеспечивают антиоксидантную поддержку и подходят для ежедневного рациона. Наиболее устойчивый результат дает их сочетание, а не акцент на одной группе продуктов.
Добавляйте белковые продукты в каждый прием пищи.
Сочетайте источники железа с овощами, богатыми витамином С.
Употребляйте жирную рыбу 2-3 раза в неделю.
Следите за регулярностью, а не разовыми "здоровыми" днями.
Как выбрать продукты для укрепления ногтей?
Ориентируйтесь на сочетание белка, минералов и полезных жиров, а не на один продукт.
Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат?
Первые изменения обычно заметны через 4-6 недель, по мере отрастания новой пластины.
Что лучше: продукты или добавки?
При отсутствии медицинских показаний предпочтительнее питание, так как нутриенты из еды усваиваются комплексно.
