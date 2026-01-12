Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Матовый макияж сдаёт позиции: кремовые текстуры меняют правила игры в холодный сезон

Кремовые текстуры вытесняют пудровые продукты в зимнем макияже — Bovary
Моя семья » Красота и стиль

Кремовые текстуры в макияже снова оказываются в центре внимания, особенно когда речь заходит о румянах, бронзерах и хайлайтерах. Эти продукты все чаще появляются в зимних образах, вытесняя привычные сухие формулы и меняя подход к оформлению скул. Тренд выглядит устойчивым и логичным на фоне сезонных потребностей кожи, об этом сообщает Bovary.

Румянец "желейный пончик"
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Румянец "желейный пончик"

Почему кремовые продукты стали заметнее зимой

В холодное время года кожа чаще сталкивается с обезвоживанием, потерей естественного сияния и ощущением стянутости. Кремовые румяна, бронзеры и хайлайтеры дают более живой и свежий результат, поскольку их текстура буквально сливается с кожей. В отличие от пудровых средств, они не подчеркивают сухость и не создают эффект "припудренного" лица.

Такие формулы отражают свет мягче и естественнее, визуально добавляя коже упругости и ухоженности. Это особенно важно зимой, когда матовые продукты могут акцентировать мимические линии и делать макияж плоским, что уже заметно на фоне общих бьюти-трендов 2026 года.

Подготовка кожи как основа результата

Чтобы кремовые текстуры выглядели аккуратно и держались дольше, важно начать с правильной базы. Увлажняющий крем или тональный увлажняющий флюид с оттенком помогает выровнять поверхность кожи и создать комфортную основу. На хорошо напитанной коже кремовые продукты распределяются равномернее и выглядят естественнее.

Если используется тональное средство, предпочтение стоит отдавать жидким или легким формулам покрытия. Плотные пудровые тональные основы могут "перекрывать" кремовую текстуру и снижать эффект естественного сияния.

Как наносить кремовые румяна, бронзер и хайлайтер

Кремовые продукты универсальны в нанесении. Их можно распределять пальцами, косметическим спонжем или кистью — в зависимости от желаемого эффекта. Лучше начинать с минимального количества средства и постепенно наращивать интенсивность, растушевывая от центра лица к краям.

Такой подход позволяет сохранить цельность макияжа и избежать резких границ. В результате кожа выглядит более здоровой, увлажненной и естественной — эффект, который часто используют и в техниках, где губная помада заменяет румяна.

Кремовые текстуры для разных типов кожи

Для нормальной и сухой кожи кремовые продукты часто не требуют дополнительной фиксации. Они комфортны сами по себе и сохраняют свежий вид в течение дня. Для жирной или комбинированной кожи допустимо использовать тонкий слой пудры только в зонах с активным блеском, например в Т-зоне.

Важно, что кремовые формулы не являются исключительно зимним решением. Летом они органично вписываются в образы с эффектом влажного сияния кожи, усиливая ощущение свежести и легкости при грамотном выборе продуктов и правильной многослойности.

Сравнение кремовых и пудровых продуктов для скул

Кремовые текстуры лучше подходят для создания естественного и увлажненного эффекта, особенно в холодное время года. Они адаптируются к состоянию кожи и выглядят мягче при дневном освещении. Пудровые продукты удобны для быстрого макияжа и контроля блеска, но могут подчеркивать сухость и текстуру кожи.

Выбор между ними зависит от сезона, типа кожи и желаемого визуального результата. Зимой кремовые формулы чаще оказываются более комфортными и универсальными.

Советы по использованию кремовых текстур шаг за шагом

  1. Очистите кожу и нанесите увлажняющий крем.

  2. Используйте легкое тональное средство или увлажняющий флюид с оттенком.

  3. Наносите кремовые продукты небольшими порциями, постепенно растушевывая.

  4. При необходимости зафиксируйте макияж тонким слоем пудры в отдельных зонах.

Популярные вопросы о кремовых продуктах в макияже

Как выбрать кремовые румяна для своего типа кожи?
Ориентируйтесь на текстуру и стойкость: для сухой кожи подойдут более питательные формулы, для жирной — легкие и быстро фиксирующиеся.

Можно ли использовать кремовые продукты летом?
Да, они отлично подходят для летних образов с эффектом влажного сияния кожи при правильной многослойности.

Что лучше: кремовый или пудровый хайлайтер?
Кремовый дает более естественное сияние, пудровый — более выраженный и графичный эффект.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы макияж косметика
