Анна Маляева

Яркий маникюр потух как перегоревшая лампа: мода переключила цвет на новый акцент

Прозрачный маникюр с минимальным декором стал трендом в 2026 году
Усталость от ярких дизайнов и сложных рисунков на ногтях всё чаще подталкивает к более спокойным решениям. В моду возвращается аккуратность, естественность и ощущение "чистых" рук без лишнего декора. Именно поэтому минималистичный маникюр снова оказался в центре внимания.

Девушка с прозрачными ногтями
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка с прозрачными ногтями

Почему голые ногти снова в тренде

Прозрачное или нюдовое покрытие на короткой длине выглядит свежо и современно. Такой маникюр подчёркивает форму ногтей, ухоженность кутикулы и общее состояние рук, а не отвлекает внимание цветом. Чаще всего выбирают мягкий квадрат или аккуратный овал — формы, которые смотрятся естественно и подходят большинству, особенно на фоне тренда на естественный маникюр.

Главный акцент этого дизайна — одна небольшая деталь. Это может быть миниатюрная страза, металлическая бусина или крошечная жемчужина. Украшение добавляет лёгкое сияние, не перегружая образ.

Как размещают декор

Современный "голый" маникюр допускает разные варианты расположения акцента. Иногда украшения размещают по краям ногтя, создавая ассоциации с "глазками" или "рожками". В других случаях одну бусину располагают строго по центру или слегка смещают, добиваясь эффекта небрежной гармонии.

Декор может быть как на одном-двух ногтях, так и на всех сразу. В любом варианте такой маникюр выглядит сдержанно, аккуратно и уместно как в повседневных образах, так и в праздничных, особенно если ориентироваться на актуальные тренды маникюра.

Можно ли повторить дома

Для этого дизайна не требуется поход в салон или использование гель-лака. Маникюр легко сделать самостоятельно с обычным прозрачным или нюдовым лаком. Это особенно удобно тем, кто любит часто менять покрытие или не хочет носить его неделями.

Достаточно базового набора: лак, топ с хорошей фиксацией и сами стразы или бусины. Их легко найти в магазинах для творчества или на маркетплейсах.

Как закрепить стразы надёжно

Украшения держатся лучше всего, если соблюдать простую последовательность. Сначала наносится базовый или цветной лак и полностью высушивается. Затем капля топа или специального клея наносится точно в место крепления декора.

Страз аккуратно выкладывают пинцетом или апельсиновой палочкой и слегка прижимают. После высыхания ноготь перекрывают ещё одним слоем топа, выравнивая поверхность и фиксируя украшение, сообщает Woman.ru.

Подготовка ногтей — ключевой этап

При почти прозрачном покрытии особенно заметны неровности и сухая кожа. Поэтому подготовка играет решающую роль. Начать стоит с ванночки, затем аккуратно отодвинуть кутикулу и придать форму.

База необходима не только для ровной поверхности, но и для защиты ногтевой пластины. После неё наносится лак, декор и закрепляющий топ. В результате ногти выглядят не просто аккуратно, а действительно ухоженными, как после продуманного ухода за руками.

Советы для идеального результата

  1. Выбирайте короткую длину и естественную форму.
  2. Тщательно подготавливайте кутикулу и поверхность ногтя.
  3. Используйте базу даже под прозрачный лак.
  4. Закрепляйте декор топом в два слоя.
  5. Дайте каждому этапу полностью высохнуть.

Популярные вопросы о голом маникюре

Подходит ли он для праздников?

Да, благодаря лаконичному блеску декора он выглядит нарядно и уместно.

Сколько держится такой маникюр?

Обычный лак носится меньше гель-лака, но его легко обновить за несколько минут.

Что лучше выбрать — стразы или бусины?

Оба варианта подходят, выбор зависит от желаемого эффекта и общего стиля.

