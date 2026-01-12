Кофе — не главное: утренние ритуалы знаменитостей переворачивают представление о красоте

Утренний уход за кожей у знаменитостей включает смузи, SPF и массаж — Marie Claire

Мы привыкли объяснять безупречный вид звезд доступом к лучшим косметологам и редким средствам. Но если присмотреться внимательнее, становится ясно: многое решают не процедуры, а повседневные привычки. Эти утренние ритуалы не требуют сложного инвентаря, но работают за счет регулярности и внимательного отношения к себе, об этом сообщает Marie Claire.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка умывает лицо

Простые привычки, которые работают на результат

Знаменитости все чаще говорят о том, что красота начинается с рутины. Речь не о резких экспериментах, а о понятных действиях, которые поддерживают кожу и общее самочувствие. В центре внимания — очищение, защита от солнца, питание и работа с телом.

Дженнифер Энистон: ставка на антиоксиданты и массаж

Утро актрисы начинается с теплого смузи на основе шпината, банана и растительного молока с добавлением корицы. Такой напиток насыщает организм антиоксидантами и мягко запускает обменные процессы.

Следующий шаг — массаж лица. Легкие движения по массажным линиям помогают уменьшить отечность и улучшить тонус кожи, а похожие техники используют и в китайском экспресс-массаже для лица. Завершает ритуал солнцезащитный крем, который Дженнифер использует ежедневно, независимо от планов на день.

Джулианна Мур: дисциплина и защита от солнца

Актриса не скрывает, что главный принцип ее ухода — последовательность. Сразу после умывания она наносит сыворотку, а затем дневной крем, создавая многослойную защиту кожи.

Особое внимание Джулианна уделяет средствам с SPF и антиоксидантами, подчеркивая, что именно ультрафиолет остается одним из ключевых факторов преждевременного старения — особенно в период, когда важен продуманный зимний уход за кожей.

Кейт Хадсон: холод как быстрый способ освежиться

Вместо кофе Кейт выбирает холодную воду. Она ненадолго опускает лицо в емкость с ледяной водой, чтобы быстро снять отечность и вернуть коже тонус.

Холод стимулирует лимфоток и сужает сосуды, за счет чего лицо выглядит более отдохнувшим.

Виктория Бекхэм: утренний детокс и питание

День дизайнера начинается со стакана теплой воды с лимоном. Этот ритуал помогает мягко запустить пищеварение и поддерживать водный баланс.

Дополнительно Виктория употребляет яблочный уксус натощак, а затем готовит зеленый смузи из фруктов, овощей и семян чиа. В завершение — каша из пророщенных злаков с миндальным молоком, которая дает длительное чувство сытости.

Зендея: спокойствие как часть ухода

Актриса начинает утро с дыхательных упражнений и короткой медитации. Такой подход помогает снизить уровень стресса и избежать спешки.

В уходе за кожей Зендея придерживается минимализма: очищающая пенка, тоник и увлажняющий крем с SPF. Ее формула проста — чистая кожа и спокойное состояние напрямую отражаются на внешнем виде.

Сравнение: домашние ритуалы и салонные процедуры

Домашние привычки работают на накопительный эффект и поддерживают кожу ежедневно. Салонные процедуры дают более быстрый визуальный результат, но требуют времени и финансовых вложений. При регулярном домашнем уходе с использованием сывороток, кремов и SPF кожа дольше сохраняет здоровый тон и упругость.

Советы по внедрению утренних привычек шаг за шагом

Начните с одного действия, например, защиты кожи с помощью SPF. Добавьте простое очищение и увлажнение. Постепенно включайте питание или дыхательные практики. Оцените результат через несколько недель и скорректируйте рутину.

Популярные вопросы о утренних бьюти-ритуалах

Как выбрать утренний уход для кожи?

Ориентируйтесь на тип кожи и климат, обязательно включайте очищение и защиту от солнца.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть эффект?

Первые изменения обычно заметны через 2-4 недели регулярного ухода.

Что важнее: питание или косметика?

Оба фактора работают в связке. Внешний уход поддерживает кожу, а питание влияет на ее состояние изнутри.