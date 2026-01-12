Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Кофе — не главное: утренние ритуалы знаменитостей переворачивают представление о красоте

Утренний уход за кожей у знаменитостей включает смузи, SPF и массаж — Marie Claire
Моя семья » Красота и стиль

Мы привыкли объяснять безупречный вид звезд доступом к лучшим косметологам и редким средствам. Но если присмотреться внимательнее, становится ясно: многое решают не процедуры, а повседневные привычки. Эти утренние ритуалы не требуют сложного инвентаря, но работают за счет регулярности и внимательного отношения к себе, об этом сообщает Marie Claire.

Девушка умывает лицо
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка умывает лицо

Простые привычки, которые работают на результат

Знаменитости все чаще говорят о том, что красота начинается с рутины. Речь не о резких экспериментах, а о понятных действиях, которые поддерживают кожу и общее самочувствие. В центре внимания — очищение, защита от солнца, питание и работа с телом.

Дженнифер Энистон: ставка на антиоксиданты и массаж

Утро актрисы начинается с теплого смузи на основе шпината, банана и растительного молока с добавлением корицы. Такой напиток насыщает организм антиоксидантами и мягко запускает обменные процессы.

Следующий шаг — массаж лица. Легкие движения по массажным линиям помогают уменьшить отечность и улучшить тонус кожи, а похожие техники используют и в китайском экспресс-массаже для лица. Завершает ритуал солнцезащитный крем, который Дженнифер использует ежедневно, независимо от планов на день.

Джулианна Мур: дисциплина и защита от солнца

Актриса не скрывает, что главный принцип ее ухода — последовательность. Сразу после умывания она наносит сыворотку, а затем дневной крем, создавая многослойную защиту кожи.

Особое внимание Джулианна уделяет средствам с SPF и антиоксидантами, подчеркивая, что именно ультрафиолет остается одним из ключевых факторов преждевременного старения — особенно в период, когда важен продуманный зимний уход за кожей.

Кейт Хадсон: холод как быстрый способ освежиться

Вместо кофе Кейт выбирает холодную воду. Она ненадолго опускает лицо в емкость с ледяной водой, чтобы быстро снять отечность и вернуть коже тонус.

Холод стимулирует лимфоток и сужает сосуды, за счет чего лицо выглядит более отдохнувшим.

Виктория Бекхэм: утренний детокс и питание

День дизайнера начинается со стакана теплой воды с лимоном. Этот ритуал помогает мягко запустить пищеварение и поддерживать водный баланс.

Дополнительно Виктория употребляет яблочный уксус натощак, а затем готовит зеленый смузи из фруктов, овощей и семян чиа. В завершение — каша из пророщенных злаков с миндальным молоком, которая дает длительное чувство сытости.

Зендея: спокойствие как часть ухода

Актриса начинает утро с дыхательных упражнений и короткой медитации. Такой подход помогает снизить уровень стресса и избежать спешки.

В уходе за кожей Зендея придерживается минимализма: очищающая пенка, тоник и увлажняющий крем с SPF. Ее формула проста — чистая кожа и спокойное состояние напрямую отражаются на внешнем виде.

Сравнение: домашние ритуалы и салонные процедуры

Домашние привычки работают на накопительный эффект и поддерживают кожу ежедневно. Салонные процедуры дают более быстрый визуальный результат, но требуют времени и финансовых вложений. При регулярном домашнем уходе с использованием сывороток, кремов и SPF кожа дольше сохраняет здоровый тон и упругость.

Советы по внедрению утренних привычек шаг за шагом

  1. Начните с одного действия, например, защиты кожи с помощью SPF.

  2. Добавьте простое очищение и увлажнение.

  3. Постепенно включайте питание или дыхательные практики.

  4. Оцените результат через несколько недель и скорректируйте рутину.

Популярные вопросы о утренних бьюти-ритуалах

Как выбрать утренний уход для кожи?

Ориентируйтесь на тип кожи и климат, обязательно включайте очищение и защиту от солнца.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть эффект?

Первые изменения обычно заметны через 2-4 недели регулярного ухода.

Что важнее: питание или косметика?

Оба фактора работают в связке. Внешний уход поддерживает кожу, а питание влияет на ее состояние изнутри.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы красота
Новости Все >
Европейские туристы стали чаще выбирать апарт-отели вместо гостиниц
Постепенное возвращение к привычному ритму снижает постновогодний стресс — психолог
Привязка условий выдачи кредитов к ключевой ставке нереалистична — экономист Беляев
NASA зафиксировало антихвост у межзвёздного объекта 3I/ATLAS на снимках
Грязные контейнеры для рассады повышают риск грибковых болезней
Плющенко начал восстановление прыжков в 43 года
Губерниев назвал себя партнёром мечты Загитовой в "Ледниковом периоде"
Фиксированная индексация усилит разрыв в зарплатах россиян — депутат Бессараб
Доминик Гашек призвал лишить США ЧМ-2026 по футболу
Дания может передать Гренландию США без военного конфликта — политолог Нистад
Сейчас читают
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
Красота и стиль
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
Экономика и бизнес
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
Пикси и короткое каре остаются актуальными в 2026 году — Folha Vitoria
Красота и стиль
Пикси и короткое каре остаются актуальными в 2026 году — Folha Vitoria
Популярное
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть

Японские астрономы допускают существование далёкой планеты, похожей на Землю. Она может скрываться за Нептуном и влиять на орбиты ледяных тел.

За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Неандертальские аллели влияют на болевой порог — Communications Biology Александр Рощин Массовые протесты в Иране усиливаются на фоне репрессий Юрий Бочаров Выход советских авто на рынок США не удался Сергей Милешкин
Чернобыль снова подал сигнал: внутри реактора изменилось то, что не ожидали, после долгого затишья
Бабушкин цветок спасает дом от сухости и усталости: работает на полную, если выполнить одно условие
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Последние материалы
Солёные лимоны используют как закуску и ингредиент блюд
Живые изгороди из злаков закрывают участок без забора
Европейские туристы стали чаще выбирать апарт-отели вместо гостиниц
Частота мурлыканья кошки может способствовать снятию болевого синдрома
Постепенное возвращение к привычному ритму снижает постновогодний стресс — психолог
Неандертальские аллели влияют на болевой порог — Communications Biology
Привязка условий выдачи кредитов к ключевой ставке нереалистична — экономист Беляев
NASA зафиксировало антихвост у межзвёздного объекта 3I/ATLAS на снимках
Грязные контейнеры для рассады повышают риск грибковых болезней
Слоны используют целенаправленные жесты и отслеживают внимание человека — Earth
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.