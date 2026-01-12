Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бьюти-легенда 80-х вернулась: эта укладка даёт тот самый объём, по которому сегодня сходят с ума

Боковой пробор с объёмом стал трендом подиумов 2026 — Vogue
В 2026 году одну из самых заметных ролей в мире укладок снова сыграет пышный боковой пробор — причёска, которая много лет считалась символом объёма и уверенности. Её возвращение связано с интересом к выразительным формам и мягкой динамике, характерной для эпохи 80-х. Этот стиль уже выбирают многие известные артистки, подчёркивая универсальность и актуальность образа.

Девушка в спортивной одежде
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Как выглядит пышный боковой пробор

Причёска, впервые ставшая популярной в 80-е годы, объединяет боковой пробор, лёгкий объём у корней и мягкие волны. Она создаёт впечатление естественной подвижности, сохраняя аккуратность силуэта. Визуальные принципы укладки были характерны для актрис и моделей той эпохи, включая Мишель Пфайффер, Брук Шилдс и Синди Кроуфорд. В современном варианте сохраняется ключевая идея — сочетание структуры и лёгкости, что делает образ выразительным, но не перегруженным.

Пышный боковой пробор формирует обрамление лица и подходит для разных типов волос. Мягкие локоны визуально добавляют объёма, а асимметрия пробора делает силуэт более динамичным, сообщает Vogue.

Почему боковой пробор снова актуален в 2026 году

Интерес к этой укладке связан с тенденцией на возвращение мягких форм и умеренный объём, который можно адаптировать под ежедневный ритм. В современном варианте локоны становятся более свободными, а объём — более контролируемым. Такая подача делает причёску универсальной для разных стилей: от повседневного до вечернего.

Показатели модных недель подтверждают рост интереса к выразительным боковым силуэтам. Причёска появляется в коллекциях ведущих домов, где её используют для подчёркивания элегантности и лёгкой ретро-эстетики.

Как современная укладка трансформирует классический стиль

Современный боковой пробор создают при помощи мягкой фиксации и щадящих методов укладки. Волосы остаются подвижными, что позволяет адаптировать причёску к длине и текстуре. Этот стиль выбирают те, кто стремится придать образу динамику, но сохраняет естественность. Среди известных персон, которые уже используют такую укладку, — певица Оливия Дин и Майли Сайрус.

Советы по созданию бокового пробора

Для укладки важно тщательно подготовить корневую зону, создавая лёгкий подъём. Волны формируют с использованием умеренной фиксации, чтобы сохранить естественную подвижность. Пробор располагают асимметрично, подбирая его положение в зависимости от формы лица. При длинных волосах важно уделять внимание сохранению структуры локонов, чтобы образ выглядел аккуратно.

Популярные вопросы о причёске

Подходит ли такая укладка для коротких волос

Да, при корректном формировании объёма она хорошо смотрится и на коротких стрижках.

Как продлить стойкость укладки

Используют лёгкие фиксирующие средства и защищают волосы во влажную погоду.

Можно ли адаптировать стиль для повседневного образа

Да, уменьшив объём и сделав локоны мягче.

