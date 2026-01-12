Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Год начнётся с бьюти-сдвига: 2026 выводит на сцену тренды, которые невозможно проигнорировать

Металлические и дуохромные тени станут трендом 2026
Макияж в 2026 году обещает стать более выразительным и экспериментальным. Тренды формируются под влиянием соцсетей, модных показов и цифровых платформ, и в центре внимания оказываются приёмы, объединяющие футуристичность, эффект художественной неидеальности и игру с текстурами. Новые тенденции подчёркивают индивидуальность и расширяют привычные представления о бьюти-образах.

Futuristic Makeup — макияж с холодным металлическим сиянием

Основой направления становится ровный тон кожи и свечение, создаваемое за счёт металлических и дуохромных оттенков. Такой эффект достигается путём использования светлых переливающихся текстур, нанесённых на всё веко или на внутренний угол глаза. Подводку заменяют металлические тона, а губы остаются нейтральными. В ряде случаев используются декоративные элементы — крупный глиттер, искусственные жемчужины или стразы.

Макияж ориентирован на чёткие линии и минимальную тёплую коррекцию, что подчёркивает эстетическую отстранённость образа. Отсутствие яркого румянца помогает сохранить холодную композицию, допуская влияние тенденций, подобных праздничному макияжу, который также делает акцент на эффектных текстурах.

Тренд Glitchy Glam — макияж с эффектом цифрового сбоя

Этот приём основан на намеренной асимметрии. Используются двойные стрелки, линии с разными углами и хвостами или оформление только одного глаза. Цветовые блоки наносятся контрастно, а границы растушёвываются неровно, чтобы создать эффект сбоя цифрового изображения. Иногда применяют два разных оттенка помады, подчёркивая художественную многослойность.

Такой подход позволяет экспериментировать с формой и цветом, придавая образу выразительность за счёт нелинейности и визуального "разрыва" привычных контуров. Подчёркнутые линии здесь перекликаются с техниками, которые встречаются в графичном макияже стрелок.

Vamp Romantic — сочетание готики и мягкой романтичности

Тенденция объединяет холодный тон кожи, дымчатый макияж глаз и подчёркнутую скульптуру лица. Используются оттенки графита, сливы или шоколада, наносящиеся в технике мягкого растушевания. Губы могут быть как светлыми, так и насыщенными ягодными, чаще с размытым контуром.

Образ создаёт эффект утончённой драматичности, уравновешенной плавными линиями и пастельной палитрой кожи. Такой макияж подходит для вечерних решений и подчёркивает черты лица за счёт контрастов, сообщает Grazia.

Плюсы и минусы трендов

Каждое направление имеет особенности, влияющие на выбор техники.

  • Плюсы: расширение возможностей самовыражения, адаптивность под разные типы внешности, сочетание классических и экспериментальных элементов.
  • Минусы: некоторые техники требуют подготовки, а использование ярких текстур может ограничить их применимость в деловой среде.

Советы по выбору макияжа в 2026 году

При выборе техники важно учитывать тип кожи, форму глаз и условия, для которых создаётся образ. Металлические оттенки лучше смотрятся на ровной текстуре кожи, а асимметрия Glitchy Glam требует чёткой прорисовки линий. Для более мягкого подхода можно использовать элементы вамп-романтики: дымчатые тона, умеренный румянец и нейтральные губы.

Популярные вопросы о трендах макияжа

Подходит ли футуристичный макияж для повседневной носки

Можно адаптировать, используя менее интенсивные металлические оттенки.

Сложно ли выполнить Glitchy Glam самостоятельно

При базовых навыках можно повторить элементы асимметрии, не прибегая к сложным техникам.

Когда применять вамп-романтический макияж

Он подходит для вечерних мероприятий и фотосъёмок, а также для мягкого акцентирования черт лица.

