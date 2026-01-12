Над ними смеялись, а теперь хотят все: 3 безвкусные пары обуви стали модным трофеем

Обувная мода сместилась в сторону комфорта и нестандартных форм — Elle

То, что ещё недавно считалось модной ошибкой, сегодня становится главным объектом желания. Обувь, которую высмеивали за странный вид и безвкусный дизайн, внезапно оказалась в центре внимания стилистов и инфлюенсеров. Эти модели уверенно заняли место в повседневных и подиумных образах.

Девушка в коротких уггах и пальто

Как некрасивая обувь стала модным заявлением

Мода всё реже подчиняется строгим канонам и всё чаще делает ставку на комфорт, иронию и свободу самовыражения. То, что раньше считалось спорным — массивные формы, мягкая подкладка, непривычные силуэты — теперь воспринимается как осознанный стильный выбор.

По данным журнала Elle, рынок вступил в так называемый "сезон некрасивой обуви" — период, когда нарочито утрированные и ранее игнорируемые модели становятся трендом. В журнале Marie Claire отмечается, что дело не только во внешнем виде: интерес к обуви с мягкой подкладкой вырос примерно на 290%, что подтверждает её доминирование на модных неделях и в городском стиле.

Почему знаменитости сыграли ключевую роль

Возрождение этих моделей во многом связано с тем, как их начали носить знаменитости. Когда "сложная" обувь появляется в образах актрис, моделей и инфлюенсеров, она перестаёт выглядеть случайной. Напротив, она становится частью продуманного гардероба.

Городская мода дала этим силуэтам новый контекст. Их начали сочетать с классическими пальто, прямыми брюками, джинсами и юбками, что полностью изменило восприятие ранее спорных моделей.

Сабо: возвращение неожиданной классики

Сабо долгое время считались устаревшей и неудобной обувью, ассоциировались скорее с прошлым, чем с актуальными трендами. Сегодня они снова в центре внимания и уверенно появляются как на подиумах, так и на улицах модных столиц.

Современные сабо легко вписываются в повседневный гардероб. Они хорошо сочетаются с прямыми брюками, лаконичными джинсами и минималистичными образами, делая акцент на расслабленный, но продуманный стиль.

Сапоги UGG: от домашнего уюта к городскому образу

Сапоги UGG долгое время были объектом насмешек и даже сравнивались с "печёной картошкой". Однако сегодня они окончательно вышли за пределы домашнего гардероба и стали частью городского стиля.

Теперь их носят не только с джинсами, но и с юбками, трикотажными платьями и даже классической одеждой. Именно универсальность и комфорт сделали UGG одной из самых желанных моделей сезона.

Sneakerina: гибрид балеток и кроссовок

Балетные кроссовки, также известные как Sneakerina, стали одним из самых заметных трендов. Эта модель объединяет изящество балеток и практичность спортивной обуви, предлагая элегантность без каблука.

Ретро-силуэт, популярный среди знаменитостей, идеально вписывается в динамичный городской ритм. Sneakerina легко сочетаются с платьями, юбками и костюмами, добавляя образу мягкость и современность.

Популярные вопросы о модных безвкусных моделях обуви

Почему "некрасивая обувь" стала трендом?

Потому что мода сместила фокус с внешней строгости на комфорт и индивидуальность.

С чем лучше носить сабо и UGG?

Их проще всего сочетать с джинсами, прямыми брюками, трикотажем и минималистичными пальто.

Sneakerina — это временный тренд?

Пока модель активно поддерживается дизайнерами и знаменитостями, она остаётся актуальной.