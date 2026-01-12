Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Над ними смеялись, а теперь хотят все: 3 безвкусные пары обуви стали модным трофеем

Обувная мода сместилась в сторону комфорта и нестандартных форм — Elle
Моя семья » Красота и стиль

То, что ещё недавно считалось модной ошибкой, сегодня становится главным объектом желания. Обувь, которую высмеивали за странный вид и безвкусный дизайн, внезапно оказалась в центре внимания стилистов и инфлюенсеров. Эти модели уверенно заняли место в повседневных и подиумных образах.

Девушка в коротких уггах и пальто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в коротких уггах и пальто

Как некрасивая обувь стала модным заявлением

Мода всё реже подчиняется строгим канонам и всё чаще делает ставку на комфорт, иронию и свободу самовыражения. То, что раньше считалось спорным — массивные формы, мягкая подкладка, непривычные силуэты — теперь воспринимается как осознанный стильный выбор.

По данным журнала Elle, рынок вступил в так называемый "сезон некрасивой обуви" — период, когда нарочито утрированные и ранее игнорируемые модели становятся трендом. В журнале Marie Claire отмечается, что дело не только во внешнем виде: интерес к обуви с мягкой подкладкой вырос примерно на 290%, что подтверждает её доминирование на модных неделях и в городском стиле.

Почему знаменитости сыграли ключевую роль

Возрождение этих моделей во многом связано с тем, как их начали носить знаменитости. Когда "сложная" обувь появляется в образах актрис, моделей и инфлюенсеров, она перестаёт выглядеть случайной. Напротив, она становится частью продуманного гардероба.

Городская мода дала этим силуэтам новый контекст. Их начали сочетать с классическими пальто, прямыми брюками, джинсами и юбками, что полностью изменило восприятие ранее спорных моделей.

Сабо: возвращение неожиданной классики

Сабо долгое время считались устаревшей и неудобной обувью, ассоциировались скорее с прошлым, чем с актуальными трендами. Сегодня они снова в центре внимания и уверенно появляются как на подиумах, так и на улицах модных столиц.

Современные сабо легко вписываются в повседневный гардероб. Они хорошо сочетаются с прямыми брюками, лаконичными джинсами и минималистичными образами, делая акцент на расслабленный, но продуманный стиль.

Сапоги UGG: от домашнего уюта к городскому образу

Сапоги UGG долгое время были объектом насмешек и даже сравнивались с "печёной картошкой". Однако сегодня они окончательно вышли за пределы домашнего гардероба и стали частью городского стиля.

Теперь их носят не только с джинсами, но и с юбками, трикотажными платьями и даже классической одеждой. Именно универсальность и комфорт сделали UGG одной из самых желанных моделей сезона.

Sneakerina: гибрид балеток и кроссовок

Балетные кроссовки, также известные как Sneakerina, стали одним из самых заметных трендов. Эта модель объединяет изящество балеток и практичность спортивной обуви, предлагая элегантность без каблука.

Ретро-силуэт, популярный среди знаменитостей, идеально вписывается в динамичный городской ритм. Sneakerina легко сочетаются с платьями, юбками и костюмами, добавляя образу мягкость и современность.

Популярные вопросы о модных безвкусных моделях обуви

Почему "некрасивая обувь" стала трендом?

Потому что мода сместила фокус с внешней строгости на комфорт и индивидуальность.

С чем лучше носить сабо и UGG?

Их проще всего сочетать с джинсами, прямыми брюками, трикотажем и минималистичными пальто.

Sneakerina — это временный тренд?

Пока модель активно поддерживается дизайнерами и знаменитостями, она остаётся актуальной.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы мода стиль обувь
Новости Все >
В России ввели федеральные льготы по транспортному и имущественному налогу
В 2026 году обещают "точечные" прибавки к зарплатам — Сафонов
Протесты в Сербии пошли не по сценарию: кто и зачем влияет на толпу
12 января Украина должна заплатить МВФ 179,6 млн долларов
После праздников важно провести финансовый аудит – эксперт Карпычева
Отказ от соли и алкоголя помогает избавиться от отеков — терапевт Чернышова
Потребление кофе снижает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона — невролог Чудинская
Редкие приемы пищи вреднее для здоровья, чем частые перекусы— диетолог Сюракшина
В экстренной ситуации омывайку можно заменить водкой — автоэксперт Петров
Побороть тревогу помогает режим и деление задач на шаги — психолог Мухина
Сейчас читают
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Красота и стиль
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Красота и стиль
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Африканский сом распространяется по рекам Азии и Европы — биолог Мария Гонсалес
Домашние животные
Африканский сом распространяется по рекам Азии и Европы — биолог Мария Гонсалес
Популярное
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы

Почему аромат быстро исчезает и как продлить его звучание? Метод теневого нанесения помогает парфюму раскрыться мягче и сопровождать в течение дня.

Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне Любовь Степушова Неандертальские аллели влияют на болевой порог — Communications Biology Александр Рощин Массовые протесты в Иране усиливаются на фоне репрессий Юрий Бочаров
Чернобыль снова подал сигнал: внутри реактора изменилось то, что не ожидали, после долгого затишья
Бабушкин цветок спасает дом от сухости и усталости: работает на полную, если выполнить одно условие
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Последние материалы
Обувная мода сместилась в сторону комфорта и нестандартных форм — Elle
Ранние выходы людей из Африки совпали с благоприятным климатом — News Bomb
Показы SS26 подтвердили возвращение ярких теней для век — Vogue
Контрастный мрамор, бетон и глянец быстрее всего устаревают в интерьере
Российские пещеры приняли туристов после закрытия знакового объекта
Осенняя заготовка черенков повышает приживаемость растений
Зимний капсульный гардероб в городе в 2026 году формируют из 15–25 вещей
Розы формируют зонирующие стены в дачном дизайне
В России ввели федеральные льготы по транспортному и имущественному налогу
Система старт-стоп экономит топливо только в городском режиме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.