Анна Маляева

Призрак поселился на волосах: то, что считали бьюти-кошмаром, ворвалось в тренды

Призрачные корни вошли в тренды окрашивания волос в 2026 году — Vogue Beauty
Раньше корни волос считались проблемой, которую нужно срочно скрыть, но в 2026 году всё перевернулось. Контраст у линии роста стал осознанным стилевым приёмом и формой самовыражения. Яркие или выбеленные корни больше не выглядят небрежно — они работают как акцент и часть образа.

Девушка с модным окрашиванием
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка с модным окрашиванием

Что такое призрачные корни и почему о них говорят

Тренд ghost roots строится на контрасте: основная длина волос остаётся тёмной, натуральной или насыщенной, а корни выделяются светлым, неоновым или пастельным оттенком. Такой приём давно использовался в альтернативной культуре, но теперь перешёл в мейнстрим и стал более аккуратным и продуманным.

Современные призрачные корни — это не резкая граница, а эффект ореола у лица. Цвет может быть платиновым, пепельным, розовым или зелёным, но ключевым остаётся ощущение "света" у корней. Именно поэтому тренд часто сочетают с минималистичными стрижками и чистыми линиями.

Как тренд вышел за пределы субкультур

Моду на яркие корни активно подхватили знаменитости. Контрастные образы появлялись на красных дорожках и музыкальных премиях, а затем перекочевали в повседневный стиль. Важную роль сыграли показы: ещё несколько лет назад дизайнеры экспериментировали с визуальным эффектом корней, доказывая, что они могут обрамлять лицо не хуже макияжа.

Сегодня призрачные корни всё чаще воспринимаются как альтернатива частому обновлению цвета. На фоне разговоров о здоровье волос и осознанном уходе этот тренд выглядит особенно логично, тем более что слишком частое окрашивание может обернуться проблемами, о чём напоминают разговоры о том, как окрашивание начинает мстить тем, кто спешит обновить цвет.

Где призрачные корни выглядят уместнее всего

Эффектнее всего такой приём смотрится на тёмной базе: чёрной, тёмно-каштановой. Светлый ореол у корней подчёркивает черты лица и добавляет глубины причёске. На светлых волосах эффект тоже возможен, но он будет мягче и ближе к блонду.

Важно и качество волос: призрачные корни привлекают внимание к линии роста, поэтому уход становится критичным. Здесь на первый план выходят средства, которые придают блеск и гладкость, например ламеллярные формулы, благодаря которым волосы становятся воздушными, как после салона.

Призрачные корни и классическое окрашивание

Классическое окрашивание стремится к равномерности и маскировке переходов. Призрачные корни, наоборот, подчёркивают контраст и делают его частью дизайна. В первом случае требуется регулярная коррекция, во втором — допускается естественный рост волос без ощущения неаккуратности. Такой подход снижает нагрузку на длину и позволяет реже прибегать к агрессивным процедурам, сообщает Vogue Beauty.

Как решиться на призрачные корни

  1. Оцените состояние волос и кожи головы, при необходимости восстановите их перед окрашиванием.
  2. Выберите оттенок, который будет контрастировать с длиной, но гармонировать с тоном кожи.
  3. Обсудите с мастером форму и ширину "ореола", чтобы переход выглядел аккуратно.
  4. После процедуры используйте щадящие средства для ухода и защиты цвета.

Популярные вопросы о призрачных корнях

Кому подойдёт этот тренд

Лучше всего он смотрится на тёмных волосах и подчёркивает черты лица, но при грамотном подборе оттенка возможен и на светлой базе.

Нужно ли часто обновлять цвет

Нет, в этом и плюс тренда: отрастающие волосы не портят образ, а лишь смягчают контраст.

Что лучше — яркие или нейтральные оттенки

Яркие подойдут для смелых образов и самовыражения, нейтральные — для более сдержанного, но современного стиля.

Темы стиль волосы красота
