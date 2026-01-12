Призрак поселился на волосах: то, что считали бьюти-кошмаром, ворвалось в тренды

Раньше корни волос считались проблемой, которую нужно срочно скрыть, но в 2026 году всё перевернулось. Контраст у линии роста стал осознанным стилевым приёмом и формой самовыражения. Яркие или выбеленные корни больше не выглядят небрежно — они работают как акцент и часть образа.
Тренд ghost roots строится на контрасте: основная длина волос остаётся тёмной, натуральной или насыщенной, а корни выделяются светлым, неоновым или пастельным оттенком. Такой приём давно использовался в альтернативной культуре, но теперь перешёл в мейнстрим и стал более аккуратным и продуманным.
Современные призрачные корни — это не резкая граница, а эффект ореола у лица. Цвет может быть платиновым, пепельным, розовым или зелёным, но ключевым остаётся ощущение "света" у корней. Именно поэтому тренд часто сочетают с минималистичными стрижками и чистыми линиями.
Моду на яркие корни активно подхватили знаменитости. Контрастные образы появлялись на красных дорожках и музыкальных премиях, а затем перекочевали в повседневный стиль. Важную роль сыграли показы: ещё несколько лет назад дизайнеры экспериментировали с визуальным эффектом корней, доказывая, что они могут обрамлять лицо не хуже макияжа.
Сегодня призрачные корни всё чаще воспринимаются как альтернатива частому обновлению цвета. На фоне разговоров о здоровье волос и осознанном уходе этот тренд выглядит особенно логично, тем более что слишком частое окрашивание может обернуться проблемами, о чём напоминают разговоры о том, как окрашивание начинает мстить тем, кто спешит обновить цвет.
Эффектнее всего такой приём смотрится на тёмной базе: чёрной, тёмно-каштановой. Светлый ореол у корней подчёркивает черты лица и добавляет глубины причёске. На светлых волосах эффект тоже возможен, но он будет мягче и ближе к блонду.
Важно и качество волос: призрачные корни привлекают внимание к линии роста, поэтому уход становится критичным. Здесь на первый план выходят средства, которые придают блеск и гладкость, например ламеллярные формулы, благодаря которым волосы становятся воздушными, как после салона.
Классическое окрашивание стремится к равномерности и маскировке переходов. Призрачные корни, наоборот, подчёркивают контраст и делают его частью дизайна. В первом случае требуется регулярная коррекция, во втором — допускается естественный рост волос без ощущения неаккуратности. Такой подход снижает нагрузку на длину и позволяет реже прибегать к агрессивным процедурам, сообщает Vogue Beauty.
Лучше всего он смотрится на тёмных волосах и подчёркивает черты лица, но при грамотном подборе оттенка возможен и на светлой базе.
Нет, в этом и плюс тренда: отрастающие волосы не портят образ, а лишь смягчают контраст.
Яркие подойдут для смелых образов и самовыражения, нейтральные — для более сдержанного, но современного стиля.
