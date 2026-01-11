Лазеры больше не единственный выход: кожа запускает самообновление, если нажать на правильные точки

Химические пилинги и микронидлинг применяются для коррекции постакне

Постакне часто становится затяжной проблемой: следы воспалений могут оставаться на коже даже тогда, когда сами высыпания давно в прошлом. Неровный рельеф, пятна и расширенные поры влияют не только на внешний вид, но и на уверенность в себе. При этом лазер — далеко не единственный путь коррекции, и для многих он вовсе не подходит, об этом сообщает косметолог Ирина Горлова.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Проблемная кожа с постакне

Почему постакне требует комплексного подхода

Постакне формируется из-за нарушенного обновления кожи и изменений в структуре дермы после воспаления. В зависимости от типа следов — пигментные пятна, покраснение, атрофичные рубцы или уплотнения — подбираются разные методы. Современная косметология делает ставку на процедуры, которые стимулируют собственные ресурсы кожи и не требуют агрессивного вмешательства.

Важный плюс таких подходов — возможность сочетать их между собой и постепенно усиливать эффект. Это особенно актуально для людей с чувствительной кожей, у которых привычный уход за кожей не даёт выраженных результатов без профессиональной поддержки.

Химические пилинги средней силы

Пилинги на основе салициловой, гликолевой, миндальной или ТСА-кислоты работают с поверхностными и срединными слоями кожи. Они помогают выровнять тон, осветлить пятна и сделать рельеф более гладким.

"Они запускают обновление клеток, ускоряют отшелушивание и делают цвет лица ровнее уже через несколько процедур. Пилинги средней силы особенно полезны, если постакне сопровождается забитыми порами и остаточными воспалениями", — рассказывает косметолог Ирина Горлова.

Такие процедуры часто включают в сезонные программы, когда кожа особенно хорошо реагирует на обновление, например в период зимнего ухода.

Микронидлинг и восстановление плотности кожи

Микронидлинг, или коллагеновая индукционная терапия, основан на контролируемом микроповреждении кожи. Тонкие иглы формируют микроканалы, активируя выработку коллагена и эластина.

Со временем рубцы становятся менее выраженными, а кожа — более плотной и ровной. Этот метод особенно ценят пациенты с "лунками" после акне, которым не подходит лазер из-за длительного восстановления или повышенной чувствительности.

Инъекционные методики для ускорения регенерации

Биоревитализация и мезококтейли с гиалуроновой кислотой, витаминами и пептидами улучшают качество кожи изнутри. Они повышают упругость, возвращают свежесть и помогают коже быстрее восстанавливаться после других процедур.

Регулярные инъекции делают пятна постакне менее заметными и поддерживают ровный тон лица. Наиболее выраженный эффект достигается при сочетании с пилингами или микронидлингом, когда кожа реагирует сразу на нескольких уровнях.

RF-микронидлинг и фототерапия

Фракционный RF-микронидлинг сочетает микроиглы и радиочастотный прогрев. Тепловое воздействие сокращает коллагеновые волокна и улучшает рельеф кожи.

"Тепло сокращает коллагеновые волокна, подтягивает кожу, улучшает рельеф и осветляет поствоспалительные пятна. RF-микронидлинг дает выраженный эффект при атрофичных рубцах — тех самых провалах, которые сложнее всего поддаются коррекции", — утверждает врач.

Фототерапия IPL, в свою очередь, подходит при выраженной красноте, сосудистых изменениях и пигментации. Световое воздействие помогает выровнять цвет лица без травматичного вмешательства.

Сравнение лазерных и безлазерных методов коррекции постакне

Безлазерные процедуры действуют мягче и подходят для чувствительной кожи. Они требуют курсового подхода, но позволяют постепенно улучшать состояние без длительного восстановления. Лазерные технологии дают более быстрый результат, однако подходят не всем и чаще связаны с периодом реабилитации.

Советы по выбору процедур при постакне

Оцените тип постакне — пятна, рубцы или покраснение требуют разных подходов. Учитывайте чувствительность кожи и сезонность процедур. Сочетайте профессиональные методы с грамотным домашним уходом. Планируйте курс заранее, чтобы увидеть накопительный эффект.

Популярные вопросы о лечении постакне

Как выбрать процедуру при постакне?

Выбор зависит от глубины рубцов, цвета пятен и общего состояния кожи.

Сколько стоит коррекция постакне?

Цена формируется из типа процедуры, количества сеансов и уровня клиники.

Что лучше — пилинг или микронидлинг?

Пилинги работают с тоном и поверхностью кожи, микронидлинг — с рельефом и плотностью. Часто их комбинируют.