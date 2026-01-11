Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Лазеры больше не единственный выход: кожа запускает самообновление, если нажать на правильные точки

Химические пилинги и микронидлинг применяются для коррекции постакне
Моя семья » Красота и стиль

Постакне часто становится затяжной проблемой: следы воспалений могут оставаться на коже даже тогда, когда сами высыпания давно в прошлом. Неровный рельеф, пятна и расширенные поры влияют не только на внешний вид, но и на уверенность в себе. При этом лазер — далеко не единственный путь коррекции, и для многих он вовсе не подходит, об этом сообщает косметолог Ирина Горлова.

Проблемная кожа с постакне
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Проблемная кожа с постакне

Почему постакне требует комплексного подхода

Постакне формируется из-за нарушенного обновления кожи и изменений в структуре дермы после воспаления. В зависимости от типа следов — пигментные пятна, покраснение, атрофичные рубцы или уплотнения — подбираются разные методы. Современная косметология делает ставку на процедуры, которые стимулируют собственные ресурсы кожи и не требуют агрессивного вмешательства.

Важный плюс таких подходов — возможность сочетать их между собой и постепенно усиливать эффект. Это особенно актуально для людей с чувствительной кожей, у которых привычный уход за кожей не даёт выраженных результатов без профессиональной поддержки.

Химические пилинги средней силы

Пилинги на основе салициловой, гликолевой, миндальной или ТСА-кислоты работают с поверхностными и срединными слоями кожи. Они помогают выровнять тон, осветлить пятна и сделать рельеф более гладким.

"Они запускают обновление клеток, ускоряют отшелушивание и делают цвет лица ровнее уже через несколько процедур. Пилинги средней силы особенно полезны, если постакне сопровождается забитыми порами и остаточными воспалениями", — рассказывает косметолог Ирина Горлова.

Такие процедуры часто включают в сезонные программы, когда кожа особенно хорошо реагирует на обновление, например в период зимнего ухода.

Микронидлинг и восстановление плотности кожи

Микронидлинг, или коллагеновая индукционная терапия, основан на контролируемом микроповреждении кожи. Тонкие иглы формируют микроканалы, активируя выработку коллагена и эластина.

Со временем рубцы становятся менее выраженными, а кожа — более плотной и ровной. Этот метод особенно ценят пациенты с "лунками" после акне, которым не подходит лазер из-за длительного восстановления или повышенной чувствительности.

Инъекционные методики для ускорения регенерации

Биоревитализация и мезококтейли с гиалуроновой кислотой, витаминами и пептидами улучшают качество кожи изнутри. Они повышают упругость, возвращают свежесть и помогают коже быстрее восстанавливаться после других процедур.

Регулярные инъекции делают пятна постакне менее заметными и поддерживают ровный тон лица. Наиболее выраженный эффект достигается при сочетании с пилингами или микронидлингом, когда кожа реагирует сразу на нескольких уровнях.

RF-микронидлинг и фототерапия

Фракционный RF-микронидлинг сочетает микроиглы и радиочастотный прогрев. Тепловое воздействие сокращает коллагеновые волокна и улучшает рельеф кожи.

"Тепло сокращает коллагеновые волокна, подтягивает кожу, улучшает рельеф и осветляет поствоспалительные пятна. RF-микронидлинг дает выраженный эффект при атрофичных рубцах — тех самых провалах, которые сложнее всего поддаются коррекции", — утверждает врач.

Фототерапия IPL, в свою очередь, подходит при выраженной красноте, сосудистых изменениях и пигментации. Световое воздействие помогает выровнять цвет лица без травматичного вмешательства.

Сравнение лазерных и безлазерных методов коррекции постакне

Безлазерные процедуры действуют мягче и подходят для чувствительной кожи. Они требуют курсового подхода, но позволяют постепенно улучшать состояние без длительного восстановления. Лазерные технологии дают более быстрый результат, однако подходят не всем и чаще связаны с периодом реабилитации.

Советы по выбору процедур при постакне

  1. Оцените тип постакне — пятна, рубцы или покраснение требуют разных подходов.

  2. Учитывайте чувствительность кожи и сезонность процедур.

  3. Сочетайте профессиональные методы с грамотным домашним уходом.

  4. Планируйте курс заранее, чтобы увидеть накопительный эффект.

Популярные вопросы о лечении постакне

Как выбрать процедуру при постакне?

Выбор зависит от глубины рубцов, цвета пятен и общего состояния кожи.

Сколько стоит коррекция постакне?

Цена формируется из типа процедуры, количества сеансов и уровня клиники.

Что лучше — пилинг или микронидлинг?

Пилинги работают с тоном и поверхностью кожи, микронидлинг — с рельефом и плотностью. Часто их комбинируют.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы кожа красота
Новости Все >
Отделка офисов в нарезку снижает доходность инвестиций
В Боливии нашли живую рыбу Moema claudiae после 20 лет поисков — соавтор Литц
Цены на нефть сдержанно отреагировали на задержание танкеров в Атлантике
Рынок недвижимости в 2026 году будет зависеть от ключевой ставки Банка России
Порт Мариуполя нарастил грузооборот до 280 тыс. тонн, примет иностранные суда
Фильм "Буратино" доказал свою кассовую состоятельность
В могиле викингов нашли две раковины гребешка у рта скелет — сотрудник Соваж
Сливочный суп с брокколи и курицей на курином бульоне
Солнечные бури вызывают геомагнитные токи в энергосистеме Алтая
Рецепт печёных яблок с взбитыми белками и корицей
Сейчас читают
Формула крема Nivea удерживает влагу кожи без жирности
Красота и стиль
Формула крема Nivea удерживает влагу кожи без жирности
Учёные выявили признаки подводного общения в сигнале "Био-утка" — Sciencepost
Наука и техника
Учёные выявили признаки подводного общения в сигнале "Био-утка" — Sciencepost
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Популярное
Весь мир обсуждает корейские антивозрастные кремы: работают ли они так, как обещают поклонники

Корейские кремы обещают гладкость и упругость кожи, но действительно ли их увлажняющие формулы работают так, как о них говорят? Истина может удивить.

Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта
Спуск на 43 метра, гермодвери и связь с метро: бункер, о котором Москва узнала лишь спустя 60 лет
Отрежьте лишнее — получите стиль: стрижки, которые станут главной модой лета 2026 года
Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
После 50 лет пресс качают не на полу, а на тротуаре: обычная ходьба превращается в секретное оружие для кора
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы
Последние материалы
Потос символизирует рост и изобилие в фэншуй
Химические пилинги и микронидлинг применяются для коррекции постакне
В Боливии нашли живую рыбу Moema claudiae после 20 лет поисков — соавтор Литц
Никотиану следует сеять в январе для продления летнего цветения
Цены на нефть сдержанно отреагировали на задержание танкеров в Атлантике
Двухэтапный запуск двигателя зимой снижает нагрузку на мотор — Actualno
Рынок недвижимости в 2026 году будет зависеть от ключевой ставки Банка России
Карамельно-арахисовый десерт на основе печенья дать постоять несколько часов
Зимой 2026 года в моду вернулся лондонский боб с ровным срезом — Elle
Гололёд повышает риск наездов на пешеходов — травматолог Юрий Ряполов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.