Ангелина Ефремова

Пока одни накручивают локоны, другие просто выходят из дома: причёска, которая всё решила

Зимой 2026 года в моду вернулся лондонский боб с ровным срезом — Elle
Зима 2026 года принесла заметный разворот в мире стрижек: боб снова стал предельно лаконичным и строгим по форме. После сезона более длинных, слоистых и слегка винтажных вариантов акцент сместился в сторону чистых линий и естественной фактуры волос. Новый фаворит модной сцены делает ставку на спокойную элегантность без перегруженной укладки, об этом сообщает Elle.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лондонский боб как главный сигнал сезона

Лондонский боб стал отражением общего запроса на ухоженность без избыточных усилий. Его ключевая особенность — ровный, симметричный срез, который заканчивается в диапазоне от линии подбородка до плеч. В стрижке отсутствуют ступени и сложные переходы, а внимание сосредоточено на том, как волосы выглядят от природы. Гладкие, слегка волнистые или с объемом — любая текстура здесь работает как часть образа и перекликается с трендом на естественную текстуру волос.

Такой подход делает лондонский боб универсальным решением для разных типов внешности. Он не стремится доминировать, но при этом выглядит выразительно и дорого. Минималистичная форма подчеркивает черты лица и создает ощущение собранности без жесткости. Именно это и называют модным преуменьшением — сдержанно, но со вкусом.

Универсальность и адаптивность формы

Несмотря на четкую геометрию, лондонский боб легко подстраивается под стиль и настроение. Равномерная длина позволяет носить его с центральным или боковым пробором, меняя акценты в образе. Такая стрижка органично смотрится как в деловом гардеробе, так и в повседневных уличных комплектах, где важны простота и визуальный баланс.

Укладка не требует сложных инструментов: волосы можно выпрямить, добавить мягкие волны или подчеркнуть форму с помощью аксессуаров — заколок, невидимок, ободков. Минимальные действия дают заметный результат, что хорошо вписывается в философию тихой роскоши в бьюти-трендах.

Почему акцент сместился на натуральную текстуру

Отказ от ступеней и декоративных элементов связан с желанием сохранить индивидуальность волос. Лондонский боб не маскирует естественную структуру, а, наоборот, делает ее главным достоинством. Это особенно актуально на фоне тренда на осознанный уход, где важны здоровье волос, базовые средства и аккуратная форма без агрессивного стайлинга.

Стрижка хорошо сочетается с минимальным уходом: увлажняющие шампуни, легкие кондиционеры, текстурирующие спреи и умеренное использование фена. Такой подход экономит время и снижает нагрузку на волосы, сохраняя при этом аккуратный и современный внешний вид.

Сравнение: лондонский боб и слоистые бобы прошлых сезонов

В отличие от многослойных вариантов, которые создавали объем за счет ступеней, лондонский боб строится на ровной линии. Ранее популярные формы требовали активной укладки и фиксации. Новый вариант проще в повседневной жизни, выглядит собраннее и лучше адаптируется к офисному и городскому стилю.

Плюсы и минусы лондонского боба

Эта стрижка привлекает балансом практичности и эстетики. Она легко вписывается в разные образы и не перегружает внешний вид.

  • Плюсы: простота укладки, акцент на натуральную текстуру, универсальность для работы и повседневной жизни.
  • Минусы: требует точного среза и регулярного обновления формы, чувствительна к качеству исполнения.

Советы по выбору и уходу за лондонским бобом

  1. Подбирайте длину с учетом формы лица и линии шеи.

  2. Обсудите с мастером направление пробора и естественную плотность волос.

  3. Используйте легкие средства для ухода, не утяжеляющие пряди.

  4. Поддерживайте форму, обновляя стрижку каждые 6-8 недель.

Популярные вопросы о лондонском бобе

Что лучше: лондонский боб или классический боб? Лондонский вариант выглядит строже и современнее за счет ровного среза.
Кому подходит такая стрижка? Она универсальна и хорошо смотрится на прямых и волнистых волосах.
Сколько времени занимает укладка? В большинстве случаев достаточно нескольких минут и базового стайлинга.

