Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Похудение буксует из-за часов на кухне: когда приём пищи начинает работать против фигуры

Прерывистое голодание не уменьшает висцеральный жир — InStyle
Моя семья » Красота и стиль

После череды праздников многие замечают упадок сил и изменения в фигуре, даже если переедание было редким и "по случаю". Лишние калории и сладости не проходят бесследно, и с началом года тема здоровых привычек снова выходит на первый план. Один из самых обсуждаемых подходов — прерывистое голодание и выбор правильного времени для еды, об этом сообщает InStyle.

Молодая женщина с измерительной лентой на кухне
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая женщина с измерительной лентой на кухне

Когда время еды важнее калорий

Исследование испанских учёных показало, что для снижения жира в области живота имеет значение не только состав рациона, но и часы приёма пищи. Такой подход особенно актуален на фоне зимних привычек, когда организм чаще сталкивается с усилением аппетита и замедлением обменных процессов, а контроль веса зимой становится отдельной задачей.

Над работой трудились специалисты Университета Гранады и Общественного университета Наварры, изучавшие влияние прерывистого голодания на вес и распределение жировой ткани. Они сосредоточились не на строгих ограничениях, а на том, как режим питания взаимодействует с биологическими ритмами человека.

Как проходило исследование

В эксперименте участвовали 197 мужчин и женщин в возрасте от 30 до 60 лет. В течение 12 недель они придерживались разных режимов питания, при этом "окно" для еды составляло от 6 до 8 часов в день.

Участников разделили на несколько групп. Первая ела с 9:00 до 17:00, вторая — с 14:00 до 22:00. Третья группа самостоятельно выбирала удобные часы, чаще всего между полуднем и 20:00. Контрольная группа проходила обучение принципам средиземноморской диеты и здорового образа жизни без строгих временных рамок.

Что показали результаты

Учёные пришли к выводу, что прерывистое голодание не превосходит классические программы питания в снижении висцерального жира — того, что расположен глубоко в брюшной полости и окружает внутренние органы. Однако все группы с ограниченным временем приёма пищи потеряли больше общего веса — в среднем от 3 до 4 кг.

Особенно заметные изменения были зафиксированы у участников с ранним режимом питания. У них снижался подкожный жир в области живота — именно он чаще всего беспокоит визуально и влияет на объём талии, даже если человек регулярно двигается или выбирает ходьбу как тренировку для пресса.

"Временно ограниченное питание, особенно если приёмы пищи заканчиваются до 17:00, может быть практичной и эффективной стратегией для контроля веса и уменьшения жира в брюшной области после периодов излишеств", — отметил адъюнкт-профессор факультета спортивных наук Университета Гранады Хонатан Руис.

Почему поздние ужины мешают похудению

Если завтрак приходится на 8 утра, а ужин — на 22:00, окно питания растягивается примерно на 14 часов, оставляя организму слишком короткий период восстановления. Исследователи подчёркивают, что поздние приёмы пищи могут нарушать циркадные ритмы, повышая риски ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Более длительный период без еды — около 16 часов — даёт организму время стабилизировать уровень сахара в крови и снизить нагрузку на обмен веществ. Это особенно важно после праздничных периодов, когда пищевые привычки выходят из равновесия.

Сравнение раннего и позднего питания

Ранний режим предполагает плотный завтрак и ужин до вечера, что лучше совпадает с естественной активностью метаболизма. Поздний формат удобнее социально, но чаще связан с вечерними перекусами и менее выраженным эффектом для талии. Свободный выбор часов даёт гибкость, однако в среднем показывает более скромные результаты.

Советы по переходу на ограниченное питание

Чтобы режим был комфортным и безопасным, важно не форсировать изменения и прислушиваться к сигналам организма.

  1. Начните с постепенного переноса ужина на более раннее время.

  2. Сохраняйте сбалансированный рацион с достаточным количеством белка, овощей и полезных жиров.

  3. Поддерживайте умеренную физическую активность и регулярный сон.

Популярные вопросы о прерывистом голодании

Что лучше для снижения жира на животе — раннее или позднее окно питания?
Ранний режим чаще показывает более выраженный эффект для уменьшения объёма талии.

Сколько часов без еды считаются оптимальными?
Во многих исследованиях положительные изменения отмечаются при 14-16 часах голодания.

Подходит ли такой режим всем?
Людям с хроническими заболеваниями, диабетом и во время беременности стоит обсудить изменения рациона с врачом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы фигура красота похудение
Новости Все >
Фильм "Буратино" доказал свою кассовую состоятельность
В могиле викингов нашли две раковины гребешка у рта скелет — сотрудник Соваж
Сливочный суп с брокколи и курицей на курином бульоне
Солнечные бури вызывают геомагнитные токи в энергосистеме Алтая
Рецепт печёных яблок с взбитыми белками и корицей
12 проверенных сортов моркови для огорода в 2026 году по опыту агрономов
Причины головной боли и способы облегчения без лекарств — Just Talks
Аналитики прогнозируют умеренный рост авторынка в 2026 году
Магнитные аномалии Земли отклоняют стрелку компаса до 20 градусов — МГУ
В России обсуждают расширение программы льготной аренды жилья
Сейчас читают
Сорт картофеля "Аляска" даёт до 10 кг с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт картофеля "Аляска" даёт до 10 кг с одного куста
Учёные выявили признаки подводного общения в сигнале "Био-утка" — Sciencepost
Наука и техника
Учёные выявили признаки подводного общения в сигнале "Био-утка" — Sciencepost
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Наука и техника
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Популярное
Весь мир обсуждает корейские антивозрастные кремы: работают ли они так, как обещают поклонники

Корейские кремы обещают гладкость и упругость кожи, но действительно ли их увлажняющие формулы работают так, как о них говорят? Истина может удивить.

Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта
Спуск на 43 метра, гермодвери и связь с метро: бункер, о котором Москва узнала лишь спустя 60 лет
Отрежьте лишнее — получите стиль: стрижки, которые станут главной модой лета 2026 года
Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
После 50 лет пресс качают не на полу, а на тротуаре: обычная ходьба превращается в секретное оружие для кора
Этот цвет волос убивает возраст: омоложение, о котором молчат стилисты — секрет в этих оттенках
Невозможное стало реальностью: Китай укротил пустыню с помощью соломы, воды и солнечной энергии
Невозможное стало реальностью: Китай укротил пустыню с помощью соломы, воды и солнечной энергии
Последние материалы
Археологи нашли в долине Супе город цивилизации Карал, скрытый под песком — Earth
Вкусный салат с курицей, яйцом, огурцом и сухариками готовится за 15 минут
Метро Шанхая стало самым длинным в мире с сетью почти 850 км
Прерывистое голодание не уменьшает висцеральный жир — InStyle
В порции в 150-200 г курицы, рыбы или тофу содержится эффективная норма белка
Скорость роста мха помогла определить время смерти 1929 года — ботаник Конрат
Штраф за перевозку детей без автокресла для водителей вырос до 5 тысяч рублей
Масло для душа очищает кожу без разрушения липидного барьера
Молодые и пересаженные пионы нуждаются в укрытии зимой — Actualno
Фламинго засасывают пищу со дна с помощью движений головы и лап
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.