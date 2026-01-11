Похудение буксует из-за часов на кухне: когда приём пищи начинает работать против фигуры

Прерывистое голодание не уменьшает висцеральный жир — InStyle

После череды праздников многие замечают упадок сил и изменения в фигуре, даже если переедание было редким и "по случаю". Лишние калории и сладости не проходят бесследно, и с началом года тема здоровых привычек снова выходит на первый план. Один из самых обсуждаемых подходов — прерывистое голодание и выбор правильного времени для еды, об этом сообщает InStyle.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая женщина с измерительной лентой на кухне

Когда время еды важнее калорий

Исследование испанских учёных показало, что для снижения жира в области живота имеет значение не только состав рациона, но и часы приёма пищи. Такой подход особенно актуален на фоне зимних привычек, когда организм чаще сталкивается с усилением аппетита и замедлением обменных процессов, а контроль веса зимой становится отдельной задачей.

Над работой трудились специалисты Университета Гранады и Общественного университета Наварры, изучавшие влияние прерывистого голодания на вес и распределение жировой ткани. Они сосредоточились не на строгих ограничениях, а на том, как режим питания взаимодействует с биологическими ритмами человека.

Как проходило исследование

В эксперименте участвовали 197 мужчин и женщин в возрасте от 30 до 60 лет. В течение 12 недель они придерживались разных режимов питания, при этом "окно" для еды составляло от 6 до 8 часов в день.

Участников разделили на несколько групп. Первая ела с 9:00 до 17:00, вторая — с 14:00 до 22:00. Третья группа самостоятельно выбирала удобные часы, чаще всего между полуднем и 20:00. Контрольная группа проходила обучение принципам средиземноморской диеты и здорового образа жизни без строгих временных рамок.

Что показали результаты

Учёные пришли к выводу, что прерывистое голодание не превосходит классические программы питания в снижении висцерального жира — того, что расположен глубоко в брюшной полости и окружает внутренние органы. Однако все группы с ограниченным временем приёма пищи потеряли больше общего веса — в среднем от 3 до 4 кг.

Особенно заметные изменения были зафиксированы у участников с ранним режимом питания. У них снижался подкожный жир в области живота — именно он чаще всего беспокоит визуально и влияет на объём талии, даже если человек регулярно двигается или выбирает ходьбу как тренировку для пресса.

"Временно ограниченное питание, особенно если приёмы пищи заканчиваются до 17:00, может быть практичной и эффективной стратегией для контроля веса и уменьшения жира в брюшной области после периодов излишеств", — отметил адъюнкт-профессор факультета спортивных наук Университета Гранады Хонатан Руис.

Почему поздние ужины мешают похудению

Если завтрак приходится на 8 утра, а ужин — на 22:00, окно питания растягивается примерно на 14 часов, оставляя организму слишком короткий период восстановления. Исследователи подчёркивают, что поздние приёмы пищи могут нарушать циркадные ритмы, повышая риски ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Более длительный период без еды — около 16 часов — даёт организму время стабилизировать уровень сахара в крови и снизить нагрузку на обмен веществ. Это особенно важно после праздничных периодов, когда пищевые привычки выходят из равновесия.

Сравнение раннего и позднего питания

Ранний режим предполагает плотный завтрак и ужин до вечера, что лучше совпадает с естественной активностью метаболизма. Поздний формат удобнее социально, но чаще связан с вечерними перекусами и менее выраженным эффектом для талии. Свободный выбор часов даёт гибкость, однако в среднем показывает более скромные результаты.

Советы по переходу на ограниченное питание

Чтобы режим был комфортным и безопасным, важно не форсировать изменения и прислушиваться к сигналам организма.

Начните с постепенного переноса ужина на более раннее время. Сохраняйте сбалансированный рацион с достаточным количеством белка, овощей и полезных жиров. Поддерживайте умеренную физическую активность и регулярный сон.

Популярные вопросы о прерывистом голодании

Что лучше для снижения жира на животе — раннее или позднее окно питания?

Ранний режим чаще показывает более выраженный эффект для уменьшения объёма талии.

Сколько часов без еды считаются оптимальными?

Во многих исследованиях положительные изменения отмечаются при 14-16 часах голодания.

Подходит ли такой режим всем?

Людям с хроническими заболеваниями, диабетом и во время беременности стоит обсудить изменения рациона с врачом.