Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Привычный макияж после 30 начинает работать против вас: лицо стареет быстрее, чем кожа

Плотный тон и матовая пудра ускоряют визуальное старение кожи — Bovary
Моя семья » Красота и стиль

Возраст в макияже часто выдают не годы, а устоявшиеся привычки, которые мы продолжаем использовать по инерции. Приемы, работавшие раньше, со временем начинают подчеркивать изменения кожи и делать образ тяжелее. После 30-40 лет макияж должен не скрывать лицо, а аккуратно сопровождать его, усиливая свежесть и ухоженность, об этом сообщает Bovary.

Макияж в офисе
Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макияж в офисе

Почему привычный макияж начинает старить

С возрастом кожа становится тоньше, теряет упругость и иначе реагирует на косметику. Плотные текстуры, резкие линии и чрезмерная матовость начинают выделять то, что раньше было незаметно. Многие женщины сталкиваются с тем, что привычные приёмы неожиданно начинают работать против них — именно так проявляются типичные ошибки макияжа, которые визуально добавляют годы. Коррекция этих деталей позволяет сохранить мягкость черт и более живое выражение лица.

Акцент на кожу, а не на маскировку

Основа свежего макияжа — ровная, ухоженная кожа. Важно избегать эффекта плотной "маски", который делает лицо статичным и подчёркивает текстуру. Легкие тональные средства с регулируемым покрытием позволяют выровнять тон, не перегружая эпидермис. Минимальное количество продукта и тщательная растушёвка дают более молодой и аккуратный результат, чем попытка перекрыть всё плотным слоем.

Пудра: меньше — значит лучше

Матирующие средства требуют особой осторожности. Слишком плотная или сухая пудра легко подчеркивает морщины и складки, особенно в области вокруг глаз и носогубных линий. Свободные пудры с лёгкими частицами выглядят мягче и не утяжеляют макияж. Оптимальная техника — минимальное количество средства, хорошо очищенная кисть и лёгкие вбивающие движения.

Брови и губы как маркеры возраста

Неправильно оформленные брови способны мгновенно утяжелить лицо и сделать взгляд строже. Часто проблема кроется в слишком тёмном оттенке или жёсткой графике — подобные ошибки с бровями лишают образ мягкости. Более естественный цвет, близкий к тону волос, и лёгкая фиксация гелем выглядят значительно свежее.

Губы также требуют пересмотра подхода. Сухие матовые помады усиливают ощущение усталости, тогда как кремовые текстуры и мягкий контур помогают визуально вернуть объём и ухоженность.

Сравнение: плотный макияж и возрастной подход

Классический плотный макияж ориентирован на перекрытие и чёткие линии. Он подчёркивает текстуру кожи и редко выглядит естественно при дневном свете. Возрастной подход строится на лёгких тональных средствах, кремовых продуктах и мягких оттенках. Такой макияж не бросается в глаза и делает образ визуально моложе.

Плюсы и минусы обновлённого макияжа

Адаптированный макияж имеет свои особенности и ограничения. Он требует большего внимания к уходу и текстурам, но даёт заметный эффект свежести.

  • Плюсы: естественный вид, комфорт, мягкие черты лица.
  • Минусы: меньше плотного перекрытия, зависимость от состояния кожи.

Советы по обновлению макияжа шаг за шагом

  1. Начинайте с качественного увлажнения кожи.

  2. Выбирайте тон с лёгким или средним покрытием.

  3. Используйте пудру точечно, а не на всё лицо.

  4. Отдавайте предпочтение кремовым румянам и помадам.

  5. Делайте брови мягкими и максимально естественными.

Популярные вопросы о возрастном макияже

Какой тональный крем лучше после 40 лет?
Подойдут увлажняющие формулы с натуральным финишем.

Что выбрать для губ — мат или блеск?
Сатиновые и кремовые текстуры выглядят свежее и мягче.

Можно ли полностью отказаться от пудры?
Да, если кожа не склонна к жирности, пудра не обязательна.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы макияж красота
Новости Все >
Сливочный суп с брокколи и курицей на курином бульоне
Солнечные бури вызывают геомагнитные токи в энергосистеме Алтая
Рецепт печёных яблок с взбитыми белками и корицей
12 проверенных сортов моркови для огорода в 2026 году по опыту агрономов
Причины головной боли и способы облегчения без лекарств — Just Talks
Аналитики прогнозируют умеренный рост авторынка в 2026 году
Магнитные аномалии Земли отклоняют стрелку компаса до 20 градусов — МГУ
В России обсуждают расширение программы льготной аренды жилья
Возвращение к работе после каникул требует 3–5 дней адаптации — психолог
Бег зимой на улице требует сокращения нагрузки и разминки в помещении
Сейчас читают
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Недвижимость
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Популярное
Весь мир обсуждает корейские антивозрастные кремы: работают ли они так, как обещают поклонники

Корейские кремы обещают гладкость и упругость кожи, но действительно ли их увлажняющие формулы работают так, как о них говорят? Истина может удивить.

Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта
Спуск на 43 метра, гермодвери и связь с метро: бункер, о котором Москва узнала лишь спустя 60 лет
Отрежьте лишнее — получите стиль: стрижки, которые станут главной модой лета 2026 года
Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
После 50 лет пресс качают не на полу, а на тротуаре: обычная ходьба превращается в секретное оружие для кора
Невозможное стало реальностью: Китай укротил пустыню с помощью соломы, воды и солнечной энергии
Этот цвет волос убивает возраст: омоложение, о котором молчат стилисты — секрет в этих оттенках
Этот цвет волос убивает возраст: омоложение, о котором молчат стилисты — секрет в этих оттенках
Последние материалы
Сметанный соус с яйцом сохраняет рыбу сочной при запекании
Липиды и церамиды восстанавливают защитный барьер кожи — косметолог Спиридонова
Плотный тон и матовая пудра ускоряют визуальное старение кожи — Bovary
Холодный запуск в два приёма снижает износ двигателя
Белый налив относится к раннелетним сортам яблонь
Потепление на 2–3 °C запускало таяние антарктического льда в плиоцене — Earth
Подтягивание колена к локтю стоя развивает баланс и вращение — Eat This, Not That!
Генетическая аномалия окрашивает панцирь лобстера в синий — Science&Vie
Отдельно стоящая ванна и встроенное хранение улучшают оценку жилья — Martha Stewart
Сливочный суп с брокколи и курицей на курином бульоне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.