Анна Маляева

Масло есть, эффекта нет: главная ошибка в душе, из-за которой кожа остаётся сухой и обычной

Масло для душа очищает кожу без разрушения липидного барьера
Масло для душа часто разочаровывает не потому, что оно бесполезно, а из-за неправильного применения. Вместо бархатной кожи многие получают обычный результат и жирные следы на полотенце. На самом деле у этого продукта есть свои правила, которые кардинально меняют эффект.

Масло для тела
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Масло для тела

Почему масло для душа работает иначе, чем гель

В основе большинства гелей для душа лежат ПАВ, которые эффективно очищают, но одновременно смывают естественный липидный слой кожи. В результате кожа становится сухой, появляется чувство стянутости, и без крема уже не обойтись, особенно в условиях холодного сезона и сухого воздуха, когда страдает защитный барьер кожи. Масло для душа действует мягче: оно растворяет загрязнения и кожный себум, не нарушая защитный барьер. При контакте с водой масло эмульгируется и превращается в молочко, которое легко смывается и оставляет тонкую защитную пленку.

Главная ошибка при использовании масла

Ключевой момент — наносить масло нужно только на влажную кожу. Если распределять его по сухому телу, продукт ложится плотным слоем и плохо смывается. Влага запускает процесс эмульгирования, благодаря которому масло начинает работать как очищающее средство, а не как жирная пленка, что особенно важно для сохранения ощущения комфорта после душа.

Как добиться бархатной кожи

  1. Зайдите в душ и намочите тело теплой водой. Кожа должна хорошо увлажниться.
  2. Отойдите от струи или выключите воду и нанесите масло массажными движениями.
  3. Добавьте немного воды ладонями и продолжайте массировать, пока текстура не станет молочной.
  4. Смойте средство теплой водой без мочалки и агрессивного трения.
  5. Промокните кожу полотенцем, не растирая ее.

После такого ухода кожа остается мягкой и ухоженной, поэтому крем для тела часто уже не требуется даже при регулярном использовании.

Как усилить эффект

Регулярное отшелушивание помогает маслу работать эффективнее и делает поверхность кожи более ровной на ощупь. Один раз в неделю можно использовать скраб для тела перед нанесением масла, чтобы убрать ороговевшие клетки. Краткий контраст прохладной воды в конце душа помогает коже выглядеть более гладкой и собранной. Для очень сухой кожи допустимо двойное нанесение масла с полным смыванием между этапами.

Как выбрать масло для душа

При выборе стоит учитывать тип кожи. Для нормальной и комбинированной подойдут легкие формулы с маслами жожоба, миндаля или виноградной косточки. Сухой коже больше подойдут варианты с ши, арганой или авокадо, которые особенно актуальны в период зимнего ухода за телом. В составе полезен витамин Е, а вот продукты с большим количеством минеральных масел дают лишь временное ощущение гладкости. Об этом сообщает журнал Лиза.

Плюсы и минусы масла для душа

Масло для душа ценят за комфорт и универсальность. Оно одновременно очищает и ухаживает за кожей, снижает потребность в дополнительных средствах и подходит для ежедневного использования. При этом продукт может не подойти при выраженных высыпаниях на спине или очень жирной коже тела, а также требует аккуратного подбора состава при склонности к аллергии.

Популярные вопросы о масле для душа

Можно ли использовать масло для душа каждый день?

Да, при нормальной реакции кожи масло подходит для ежедневного ухода и не пересушивает кожу.

Подойдет ли масло для жирной кожи тела?

Возможен дискомфорт, поэтому лучше выбирать легкие формулы и тестировать средство.

Нужно ли наносить крем после масла?

В большинстве случаев нет — масло уже выполняет функцию увлажнения и защиты.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кожа красота уход за кожей
