Ангелина Ефремова

Зимой становится хуже, летом — не проходит: что на самом деле стоит за шелушением кожи головы

Сухость кожи головы и перхоть имеют разное происхождение и проявления — Jenny
Моя семья » Красота и стиль

Белые хлопья на одежде, зуд и ощущение стянутости кожи головы часто выглядят одинаково, но причины этих симптомов могут быть разными. Из-за этого многие выбирают не тот уход и лишь усугубляют ситуацию. Перхоть и сухость кожи головы — не одно и то же, и подход к ним должен отличаться, об этом сообщает Jenny.

Перхоть
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Перхоть

Перхоть и сухость кожи головы: в чём принципиальная разница

Обе проблемы проявляются похожими внешними признаками, однако их происхождение и потребности кожи различаются. Понимание этих отличий помогает быстрее подобрать правильные средства — от шампуня до сыворотки для кожи головы.

Что такое перхоть

Перхоть связана с повышенной жирностью кожи головы и активным размножением микроорганизма Malassezia, который в норме присутствует у большинства людей. Когда баланс кожи нарушается, процесс обновления клеток ускоряется, и на поверхности появляются заметные чешуйки. Они обычно крупные, белые или с желтоватым оттенком, могут "застревать" в волосах и сопровождаться выраженным зудом, что часто описывают как ситуацию, когда перхоть маскируется под сухую кожу. Состояние нередко усиливается на фоне стресса, гормональных колебаний или использования неподходящих косметических средств.

Что такое сухость кожи головы

Сухость возникает из-за недостатка влаги, как и на коже лица или тела. В этом случае чешуйки очень мелкие, тонкие, напоминают пыль и легко осыпаются. Кожа головы часто кажется стянутой, зуд обычно слабый или умеренный, при этом жирного блеска нет. Сухость может усиливаться зимой, при частом мытье головы, использовании горячей воды или активном применении термоинструментов для укладки, особенно если игнорируется базовый уход за кожей головы.

Как понять, что именно у вас

Главный ориентир — состояние кожи и внешний вид чешуек. Если кожа головы жирная, зуд интенсивный, а хлопья крупные и заметные, речь чаще идёт о перхоти. Если же кожа сухая, а чешуйки мелкие и светлые, вероятнее всего, проблема в обезвоживании. При затяжных симптомах стоит обратиться к дерматологу для точной диагностики.

Как лечат перхоть

Терапия перхоти обычно строится вокруг специализированных шампуней с противогрибковыми компонентами, такими как цинк или салициловая кислота. Важно соблюдать регулярный, но не агрессивный уход, избегать тяжёлых стайлинговых средств и по возможности снижать уровень стресса, который может влиять на состояние кожи головы.

Как ухаживать за сухой кожей головы

При сухости ключевую роль играет увлажнение и деликатный уход. Рекомендуются мягкие шампуни без сульфатов с алоэ или пантенолом, мытьё тёплой, а не горячей водой, а также включение в рутину сывороток или масел для кожи головы. Такой подход помогает восстановить комфорт и снизить шелушение.

Сравнение перхоти и сухости кожи головы

Перхоть чаще связана с жирной кожей и нарушением микробного баланса, тогда как сухость — с нехваткой влаги. В первом случае чешуйки крупнее и заметнее, во втором — мельче и легче. Средства ухода тоже различаются: противогрибковые формулы против увлажняющих и успокаивающих.

Плюсы и минусы разных подходов к уходу

Правильный выбор средств влияет не только на внешний вид волос, но и на состояние кожи головы. Противоперхотные шампуни эффективно уменьшают шелушение и зуд, но при неправильном использовании могут пересушивать кожу. Увлажняющие продукты мягко восстанавливают баланс, однако при настоящей перхоти они не решают основную причину проблемы.

Советы по уходу за кожей головы шаг за шагом

  1. Оцените состояние кожи головы и тип чешуек перед выбором средств.

  2. Используйте шампунь, соответствующий проблеме: против перхоти или увлажняющий.

  3. Избегайте горячей воды и агрессивных укладочных продуктов.

  4. При необходимости добавьте сыворотку или масло для кожи головы.

Популярные вопросы о перхоти и сухости кожи головы

Как выбрать шампунь для кожи головы?
Ориентируйтесь на симптомы: жирность и крупные хлопья требуют противогрибковых формул, сухость — увлажняющих.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат ухода?
При регулярном использовании подходящих средств улучшения могут появиться через 2-4 недели.

Что лучше: лечебный шампунь или базовый уход?
В большинстве случаев корректно подобранный домашний уход даёт стабильный результат, а специальные средства используются курсами.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
